फोटो गैलरीटेलीविजन'साथ निभाना साथिया' की कोकिता मोदी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में गोपी बहू को आज भी देती हैं कड़ी टक्कर

'साथ निभाना साथिया' की कोकिता मोदी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में गोपी बहू को आज भी देती हैं कड़ी टक्कर

साथ निभाना सथिया में कोकिला मोदी की भूमिका निभाकर रूपल पटेल ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. आज भी लोग उन्हें रियल नेम से कम लेकिन कोकिला मोदी के नाम से ज्यादा जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 03:10 PM (IST)
साथ निभाना सथिया में कोकिला मोदी की भूमिका निभाकर रूपल पटेल ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. आज भी लोग उन्हें रियल नेम से कम लेकिन कोकिला मोदी के नाम से ज्यादा जानते हैं.

छोटे पर्दे के चर्चित चेहरे में से एक मानी जाती हैं रूपल पटेल. आए दिन सोशल मीडिया पर साथ निभाना साथिया से उनके डायलॉग का वीडियो वायरल होता रहता है.

फैंस अक्सर कोकिलाबेन उर्फ रूपल पटेल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. सात साल तक एक्ट्रेस ने साथ निभाना साथिया शो में काम किया था.
फैंस अक्सर कोकिलाबेन उर्फ रूपल पटेल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. सात साल तक एक्ट्रेस ने साथ निभाना साथिया शो में काम किया था.
बहुत कम लोग जानते होंगे कि रूपल पटेल को लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं हैं. वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं.
बहुत कम लोग जानते होंगे कि रूपल पटेल को लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं हैं. वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं.
रूपल पटेल ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई स्कूल से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है. वो अपना खुद का पैनोरमा आर्ट थिएटर भी चलाती हैं.
रूपल पटेल ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई स्कूल से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है. वो अपना खुद का पैनोरमा आर्ट थिएटर भी चलाती हैं.
रूपल ने 1985 में मेहक फिल्म से डेब्यू किया था. हालांकि, छोटे पर्दे पर उनकी जर्नी 2001 में शगुन सीरियल के जरिए हुई.
रूपल ने 1985 में मेहक फिल्म से डेब्यू किया था. हालांकि, छोटे पर्दे पर उनकी जर्नी 2001 में शगुन सीरियल के जरिए हुई.
रूपल पटेल 2017 से भारत परियोजना में काम कर रही हैं. एक्ट्रेस एक प्रोजेक्ट की एंबेसडर भी रह चुकी हैं.
रूपल पटेल 2017 से भारत परियोजना में काम कर रही हैं. एक्ट्रेस एक प्रोजेक्ट की एंबेसडर भी रह चुकी हैं.
आपको बता दें रूपल पटेल को एक नहीं बल्कि दो बार उनके काम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से भी सम्मान मिला है.
आपको बता दें रूपल पटेल को एक नहीं बल्कि दो बार उनके काम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से भी सम्मान मिला है.
रूपल ने एक्टर राधा कृष्ण दत्त संग शादी की है.उन्हें रामानंद सागर के शो श्रीकृष्णा के लिए जाना जाता है.
रूपल ने एक्टर राधा कृष्ण दत्त संग शादी की है.उन्हें रामानंद सागर के शो श्रीकृष्णा के लिए जाना जाता है.
मालूम हो उस शो में रूपल के पति ने भगवान विश्कर्मा की भूमिका निभाई थी और घर-घर में अलग पहचान बनाई थी.
मालूम हो उस शो में रूपल के पति ने भगवान विश्कर्मा की भूमिका निभाई थी और घर-घर में अलग पहचान बनाई थी.
रूपल कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उन्हें टीवी ने सबकुछ दिया है नाम से लेकर पैसा तक.
रूपल कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उन्हें टीवी ने सबकुछ दिया है नाम से लेकर पैसा तक.
एक्ट्रेस ने बताया कि जब उन्हें लगा कि अब बेटे को वक्त देना चाहिए तो उन्होंने वक्त लेकर अपने बच्चे पर ध्यान दिया.
एक्ट्रेस ने बताया कि जब उन्हें लगा कि अब बेटे को वक्त देना चाहिए तो उन्होंने वक्त लेकर अपने बच्चे पर ध्यान दिया.
Published at : 13 Oct 2025 03:10 PM (IST)
