'साथ निभाना साथिया' की कोकिता मोदी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में गोपी बहू को आज भी देती हैं कड़ी टक्कर
साथ निभाना सथिया में कोकिला मोदी की भूमिका निभाकर रूपल पटेल ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. आज भी लोग उन्हें रियल नेम से कम लेकिन कोकिला मोदी के नाम से ज्यादा जानते हैं.
छोटे पर्दे के चर्चित चेहरे में से एक मानी जाती हैं रूपल पटेल. आए दिन सोशल मीडिया पर साथ निभाना साथिया से उनके डायलॉग का वीडियो वायरल होता रहता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 13 Oct 2025 03:10 PM (IST)
10 Photos
