कॉमेडियन भारती सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. इन दिनों वो अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 03:51 PM (IST)
कॉमेडियन भारती सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. इन दिनों वो अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं.

भारती सिंह के दूसरी बार मां बनने से पहले तरह-तरह के खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में 41 साल की कॉमेडियन ने मैटरनिटी फोटोशूट करवाया था.

भारती सिंह की तस्वीरों में उनका हैवी पेट देखने के बाद कई बार सोशल मीडिया यूजर्स ये दावा करते हुए नजर आए कि वो जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स के इन दावों पर भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने हाल ही में रिएक्शन दिया है. हर्ष ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया.
दरअसल, भारती सिंह ने कहा कि उन्होंने कुछ दिनों पहले मैटरनिटी शूट करवाया था, जिसमें उनके बेबी बंप को देख लोगों ने कहा था कि उन्हें ट्विंस है.
तभी भारती सिंह ने पति हर्ष ने तीन उंगलियों को दिखाते हुए कहा कि ट्रिप्लेट्स होने वाले हैं. हर्ष की ये बात सुन भारती भी शॉक्ड रह गईं.
भारती ने हर्ष की तरफ देखा और कहा कि मैं भेड़ हूं ना. अपनी वाइफ की बातों को सुन हर्ष अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाए.
फैंस को कपल की ये मस्ती खूब पसंद आई. हालांकि, अभी भी भारती के बेबी बंप को देख लोगों का रिएक्शन यही है कि उन्हें ट्विंस होगा.
अब सच क्या है ये तो भारती की डिलीवरी के बाद ही पता चल पाएगा. हालांकि, कॉमेडियन चाहती हैं कि उन्हें बेबी गर्ल हों.
Published at : 10 Dec 2025 03:51 PM (IST)
Bharti Singh Haarsh Limbachiyaa

