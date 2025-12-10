छात्रों के लिए बड़ा मौका, RBI में पा सकते हैं इंटर्नशिप; ये है अप्लाई करने की आखिरी तारीख

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल युवाओं के लिए एक शानदार अवसर खोला है. समर इंटर्नशिप 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और अब आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2025 तय की गई है. यानी जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया, उनके पास अब बहुत कम समय बचा है. यह इंटर्नशिप उन छात्रों के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकती है जो देश की सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थाओं में से एक, RBI के साथ काम करने का अनुभव पाना चाहते हैं. आप नीचे बताए गए स्टेप्स से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.

स्टाइपेंड कितना मिलेगा?

सबसे अच्छी बात यह है कि यह इंटर्नशिप पूरी तरह पेड है. चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा. इंटर्नशिप की अवधि अप्रैल से जुलाई 2026 तक तीन महीने की है. इस अवधि में छात्रों को RBI के विशेषज्ञों, अधिकारियों और तकनीकी टीमों के साथ हाथों-हाथ काम करने का मौका मिलेगा, जो किसी भी छात्र के करियर के लिए बहुत बड़ा अनुभव साबित होगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्र

इंटीग्रेटेड 5-वर्षीय कोर्स के छात्र

3-वर्षीय LLB कर रहे छात्र

मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग या फाइनेंस जैसे विषयों से पढ़ाई कर रहे छात्र भी आवेदन के योग्य हैं. इन विषयों के छात्रों को वित्तीय सिस्टम का अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा और साथ ही भविष्य में बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में नौकरी पाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी.



कितनी सीटें हैं और चयन कैसे होगा?

इस बार RBI ने कुल 125 सीटों पर इंटर्न्स चुने जाने की घोषणा की है. इतनी कम सीटों में चयन पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आवेदन पूरे देश से होंगे. चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. इसमें शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू शामिल है ज्यादा​ डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

कहां और कैसे करें आवेदन?

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले RBI की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं.

स्टेप 2: यहां Current Vacancies और फिर Summer Placement सेक्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: Online Web-Based Application Form खोलें.

स्टेप 4: अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, शैक्षणिक रिकॉर्ड आदि भरें.

स्टेप 5: फोटो, सिग्नेचर और संस्थान द्वारा जारी बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करें.

स्टेप 6: फाइनल सबमिट कर फॉर्म डाउनलोड करें और सेव रखें.



