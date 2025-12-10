राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, 'विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप...'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस को घेरा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं, खासकर राहुल गांधी को ये समझना होगा कि यहां पर वोट चोरी नहीं बल्कि उनका जनादेश चोरी हो चुका है. उनके पास अब कोई जनाधार बचा ही नहीं है. एलजेपी (रामविलास) के प्रमुख ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा और सदन में चर्चा के दौरान गायब रहने को लेकर भी सवाल उठाए.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "जब तक ये बहाने बनाते रहेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे तब तक जनता उन्हें नकारती रहेगी. एक के बाद एक चुनाव वो हार रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में चुनाव हार रहे हैं. लोकसभा के चुनाव में जनता इनको बार-बार नकार रही है.''

Delhi: Union Minister Chirag Paswan says, "Congress and its leaders, especially Rahul Gandhi, need to understand that there is no vote theft here. Their public support has eroded. Until they stop making excuses and introspect on why they keep losing elections in different states… pic.twitter.com/5WcmpHkebq — IANS (@ians_india) December 10, 2025

कांग्रेस का किसी संस्था पर विश्वास नहीं बचा-चिराग पासवान

उन्होंने आगे कहा, ''वो कभी चौकीदार को चोर मान लेते हैं. इनका विश्वास किसी संस्था पर बचा नहीं है. जितने भी संवैधानिक स्वतंत्र संस्थाएं हैं. चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भी इनका विश्वास नहीं बचा है. ऐसे में ये खुद को अराजकता की ओर लेकर जा रहे हैं. राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि बात वोट चोरी की नहीं है बल्कि जनाधार चोरी की है, जो अब आपके पास नहीं रहा. आज की तारीख में आप जनाधार और जनता का भरोसा पूरी तरह से खो चुके हैं.''

राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर क्या बोले चिराग पासवान?

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "दिक्कत इसी बात की है कि आप सवाल तुरंत उठाते हैं कि हमें यहां पर नहीं पूछा जाता है. हमें बोलने या मौका नहीं दिया जाता है. कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आता है तो मिलने का समय उनसे नहीं दिलवाया जाता है. आप अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभा रहे हैं?"

Delhi: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's foreign visit, Union Minister Chirag Paswan says, "The problem is that whenever questions are raised, they immediately complain that they are not being allowed to speak or given a chance... Despite being the Leader of the Opposition, Rahul… pic.twitter.com/iLqoRPgnIk — IANS (@ians_india) December 10, 2025

राहुल गांधी में गभीरता का अभाव- चिराग पासवान

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''सदन में बड़े विषय को लेकर चर्चा या बहस होती है तो विपक्ष के नेता होने के बावजूद आप सदन से नदारत रहते हैं. इन्हीं की पार्टी के इससे पहले भी एलओपी रहे हैं, जो सदन को अपना पूरा समय दिया करते थे. ऐसे में सत्र के दौरान भी अगर आपके लिए विदेश यात्राएं ज्यादा महत्व रखती हैं तो ये अपने दर्शाता है कि गंभीरता का अभाव है. जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं, उसको लेकर आप गंभीर नहीं है, इसी बात की चिंता है.''