बर्थडे पर रोमांटिक हुए पॉपुलर एक्टर, पत्नी संग बेडरूम में लिपलॉक करते नजर आए एक्टर

बर्थडे पर रोमांटिक हुए पॉपुलर एक्टर, पत्नी संग बेडरूम में लिपलॉक करते नजर आए एक्टर

टीवी एक्टर मोहित सहगल ने अपनी पत्नी सनाया इरानी के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं, उनके प्यार और मजबूत रिश्ते को फैंस ने खूब पसंद किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 12:52 PM (IST)
टीवी एक्टर मोहित सहगल और उनकी पत्नी सनाया इरानी की जोड़ी हमेशा से फैंस के लिए इंस्पिरेशन रही है. हाल ही में मोहित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बेहद रोमांटिक और प्राइवेट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दोनों बेडरूम में लिप‑लॉक करते नजर आए. इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और फैंस ने उन्हें ‘फेयरी‑टेल कपल’ करार दिया.

1/7
टीवी एक्टर मोहित सहगल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पत्नी सनाया इरानी के साथ कुछ बेहद रोमांटिक और प्राइवेट तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों बेडरूम में लिप‑लॉक करते नजर आए और फैंस के बीच ये पोस्ट जल्दी ही वायरल हो गई.
2/7
मोहित ने इन तस्वीरों के साथ लिखा कि 40 साल की उम्र सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि लाइफ में मिले हर एक्सपीरियंस और पलों का सेलिब्रेशन है.
3/7
मोहित और सनाया की स्टोरी टीवी की सबसे पॉपुलर लव स्टोरीज़ में से एक मानी जाती है. उनकी फ्रेंडशिप धीरे‑धीरे प्यार में बदल गई और 25 जनवरी 2016 को उन्होंने शादी कर ली.
4/7
आज भी उनका रिश्ता उतना ही स्ट्रॉन्ग और रोमांटिक है जितना पहले था. मोहित ने अपने पोस्ट में ये भी बताया कि लाइफ की मुश्किलों में, खासकर उनके पिता के निधन के समय, सनाया ने उनका साथ दिया और उनका हौसला बढ़ाया. यही सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग उनके रिलेशनशिप को इतना स्पेशल बनाती है.
5/7
सोशल मीडिया पर फैंस ने पोस्ट को खूब प्यार दिया. लोग उन्हें 'फेयरी‑टेल कपल' कहते हैं और उनकी रोमांटिक तस्वीरों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि कुछ लोग प्राइवेट फोटो शेयर करने पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मोहित और सनाया ने अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ का परफेक्ट बैलेंस रखा है.
6/7
मोहित अक्सर सनाया इरानी से अपने प्यार का इज़हार सोशल मीडिया के जरिए करते रहते हैं. करवा चौथ पर भी उन्होंने बहुत प्यारी फोटोज को शेयर किया था.
7/7
फैंस इस कपल को हमेशा से इंस्पिरेशन मानते रहे हैं और ये पोस्ट एक बार फिर साबित करती है कि प्यार और कमिटमेंट सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि असली लाइफ में भी दिख सकता है.
Published at : 10 Dec 2025 12:52 PM (IST)
SANAYA IRANI Mohit Sehgal Tv Couple

टेलीविजन फोटो गैलरी

इंडिया
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
