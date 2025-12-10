एक्सप्लोरर
बर्थडे पर रोमांटिक हुए पॉपुलर एक्टर, पत्नी संग बेडरूम में लिपलॉक करते नजर आए एक्टर
टीवी एक्टर मोहित सहगल ने अपनी पत्नी सनाया इरानी के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं, उनके प्यार और मजबूत रिश्ते को फैंस ने खूब पसंद किया.
टीवी एक्टर मोहित सहगल और उनकी पत्नी सनाया इरानी की जोड़ी हमेशा से फैंस के लिए इंस्पिरेशन रही है. हाल ही में मोहित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बेहद रोमांटिक और प्राइवेट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दोनों बेडरूम में लिप‑लॉक करते नजर आए. इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और फैंस ने उन्हें ‘फेयरी‑टेल कपल’ करार दिया.
Published at : 10 Dec 2025 12:52 PM (IST)
