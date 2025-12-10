एक्सप्लोरर
जयमाल से लेकर सिंदूरदान और विदाई तक, रूपल त्यागी ने दिखाई अपनी शादी की हर एक रस्म, देखें एक्ट्रेस की वेडिंग एल्बम
सपने सुहाने लड़कपन की गुंजन उर्फ रूपल त्यागी शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. एक्ट्रेस ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने हर एक रस्म की झलक दिखलाई है.
सपने सुहाने लड़कपन से घर-घर में पॉपुलैरिटी बटोरने वाली रूपल त्यागी सलमान खान के शो बिग बॉस 9 का भी हिस्सा रह चुकी हैं. इस शो में भी उन्हें काफी पसंद किया गया था.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 10 Dec 2025 12:25 PM (IST)
