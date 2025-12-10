भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. दिनेश कार्तिक को द हंड्रेड की टीम लंदन स्पिरिट का मेंटॉर और बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है. फ्रेंचाइजी ने यह घोषणा की है. कार्तिक रिटायरमेंट के बाद आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बैटिंग कोच बने थे. टीम ने इसके बाद आईपीएल का अपना पहला खिताब भी जीता. अब आईपीएल से अलग दिनेश कार्तिक पहली बार किसी दूसरी टीम में इस भूमिका में नजर आएंगे. वह संन्यास के बाद से कई विदेशी लीग में खेले हैं. फिलहार वह आईएल टी20 में भी खेल रहे हैं.

दिनेश कार्तिक का स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात- लंदन स्पिरिट के क्रिकेट निदेशक

लंदन स्पिरिट के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने एक बयान में कहा, "डीके (दिनेश कार्तिक) का लंदन स्पिरिट में स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात है. उन्हें क्रिकेट का बहुत अच्छा ज्ञान है और खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका व्यापक अनुभव हमारे लिए अमूल्य साबित होगा."

बता दें कि दिनेश कार्तिक ने आईपीएल 2024 के बाद घरेलू क्रिकेट में एक खिलाड़ी के रूप में अपना करियर समाप्त कर दिया था, लेकिन वे अन्य लीग में खेलते हैं. 40 साल के दिनेश कार्तिक वर्तमान में यूएई की आईएलटी20 लीग में शारजाह वॉरियर्स की टीम में शामिल हैं. वह इससे पहले एसए20 के पिछले सीजन में पार्ल रॉयल्स की तरफ से खेले थे.

लंदन स्पिरिट का बैटिंग कोच और मेंटॉर बनने पर दिनेश कार्तिक का रिएक्शन

दिनेश कार्तिक ने कहा, "लंदन स्पिरिट से जुड़ने का यह कितना शानदार समय है. मैं वास्तव में इसके लिए उत्साहित हूं. लॉर्ड्स में काम करते हुए गर्मियां बिताना सचमुच सपना सच होने जैसा है. यह वही मैदान है, जहां मैंने भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था. लॉर्ड्स मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं अगले साल कुछ असाधारण क्रिकेटरों के साथ काम करने के लिए बेहद उत्सुक हूं."