पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट को कर रहीं डेट

पॉपुलर एक्टर कृतिका कामरा ने हाल ही में अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया है. वो क्रिकेट होस्ट और कंटेंट प्रोड्यूसर गौरव कपूर को डेट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर गौरव संग अपनी ब्रेकफास्ट डेट की तस्वीरें शेयर की हैं.

कृतिका ने कंफर्म किया रिलेशनशिप

फोटोज के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा- ब्रेकफास्ट विद... फोटोज में कृतिका और गौरव ब्रेकफास्ट एंजॉय करते दिख रहे हैं. कृतिका को गौरव की तस्वीरें लेते हुए भी देखा जा सकता है. वहीं गौरव भी कृतिका की पिक्स लेते दिखे. इसी के साथ उन्होंने अपने शूज की पिक्स भी शेयर की. एक फोटो में वो कमरे में कॉफी पीते भी नजर आए. कृतिका ने कप हाथ में लिए वीडियो शेयर की.

View this post on Instagram A post shared by Kritika Kamra (@kkamra)

कृतिका कामरा के वेब शोज

बता दें कि कृति को शो कितनी मोहब्बत है से नेम-फेम मिला था. टीवी से नेम-फेम पाने के बाद कृति अब ओटीटी स्पेस और फिल्मों में किस्मत आजमा रही हैं. उन्होंने फ्रेंड जोन्ड, आई डोंट वॉच टीवी, तांडव, कौन बनेगी शिखरवटी, हुश हुश, बंबई मेरी जान, ग्यारह ग्यारह, सारे जहां से अच्छा जैसी सीरीज में दिखीं. अब वो मटका किंग की तैयारियां कर रही हैं. सीरीज की शूटिंग चल रही है.

कृतिका का अफेयर एक्टर करण कुंद्रा के साथ भी रहा था. दोनों काफी टाइम तक साथ रहे थे. लेकिन फिर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था. दोनों ने साथ में शो कितनी मोहब्बत में काम किया था. इस शो में उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई थी.

वहीं गौरव कपूर की बात करें तो वो अपनी फ्रेंडली होस्टिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने वीके और एक्टर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी. अब वो क्रिकेट प्रेजेंटिंग में पॉपुलर फेस बन गए हैं. उनका शो Breakfast with Champions काफी चर्चा में रहा. इस शो में वो एथलिट्स के साथ रिलैक्स्ड तरीके से चैट करते नजर आए.