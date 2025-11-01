हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या आपको याद है टीवी की 'हिटलर दीदी', 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें

क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें

Rati Pandey Pics: क्या आपने 'हिटलर दीदी' शो देखा है. अगर देखा होगा तो इसमें मेन लीड निभाने वाली एक्ट्रेस भी याद होगी. आज हम आपको उन्हीं से रूबरू करवा रहे हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 01 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Rati Pandey Pics: क्या आपने 'हिटलर दीदी' शो देखा है. अगर देखा होगा तो इसमें मेन लीड निभाने वाली एक्ट्रेस भी याद होगी. आज हम आपको उन्हीं से रूबरू करवा रहे हैं.

टीवी पर कई ऐसे शोज आए, जिन्होंने सालों तक छोटे पर्दे पर राज किया. इनमें से एक ‘हिटलर दीदी’ भी था. जिसमें एक्ट्रेस रति पांडे ने को मेनलीड में देखा गया था. इस शो में एक्ट्रेस के तेवर देखने को मिले थे. जो लोगों को खूब पसंद आए थे. अब एक्ट्रेस काफी वक्त से पर्दे से गायब हैं. जानिए वो कहां हैं और क्या कर रही हैं....

1/7
टीवी शो 'हिटलर दीदी' से एक्ट्रेस रति ने घर-घर में पहचान बनाई थी. शो में उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया था.
टीवी शो ‘हिटलर दीदी’ से एक्ट्रेस रति ने घर-घर में पहचान बनाई थी. शो में उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया था.
2/7
इस शो के बाद से एक्ट्रेस टीवी की दुनिया से गायब सी हो गई हैं. इन दिनों वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं.
इस शो के बाद से एक्ट्रेस टीवी की दुनिया से गायब सी हो गई हैं. इन दिनों वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं.
3/7
रति को इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. जिनके साथ वो अपनी लाइफ की हर अपडेट शेयर करती हैं.
रति को इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. जिनके साथ वो अपनी लाइफ की हर अपडेट शेयर करती हैं.
4/7
एक्ट्रेस 43 साल की हो चुकी हैं और उम्र के साथ उनकी खूबसूरती भी दिन-दिन बढ़ती ही जा रही हैं.
एक्ट्रेस 43 साल की हो चुकी हैं और उम्र के साथ उनकी खूबसूरती भी दिन-दिन बढ़ती ही जा रही हैं.
5/7
रति की ये तस्वीर छठ पूजा की है. जिसमें वो लाल साड़ी पहनकर पूजा करती हुई नजर आई थी.
रति की ये तस्वीर छठ पूजा की है. जिसमें वो लाल साड़ी पहनकर पूजा करती हुई नजर आई थी.
6/7
बता दें कि रति पांडे इन दिनों टीवी से दूर हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. कुछ वक्त़ पहले ही उनका एक गाना भी रिलीज हुआ था.
बता दें कि रति पांडे इन दिनों टीवी से दूर हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. कुछ वक्त़ पहले ही उनका एक गाना भी रिलीज हुआ था.
7/7
रति पांडे ने भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया है. उनके काम को लोगों ने काफी पसंद भी किया है.
रति पांडे ने भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया है. उनके काम को लोगों ने काफी पसंद भी किया है.
Published at : 01 Nov 2025 06:45 PM (IST)
Embed widget