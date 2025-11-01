एक्सप्लोरर
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें
Rati Pandey Pics: क्या आपने 'हिटलर दीदी' शो देखा है. अगर देखा होगा तो इसमें मेन लीड निभाने वाली एक्ट्रेस भी याद होगी. आज हम आपको उन्हीं से रूबरू करवा रहे हैं.
टीवी पर कई ऐसे शोज आए, जिन्होंने सालों तक छोटे पर्दे पर राज किया. इनमें से एक ‘हिटलर दीदी’ भी था. जिसमें एक्ट्रेस रति पांडे ने को मेनलीड में देखा गया था. इस शो में एक्ट्रेस के तेवर देखने को मिले थे. जो लोगों को खूब पसंद आए थे. अब एक्ट्रेस काफी वक्त से पर्दे से गायब हैं. जानिए वो कहां हैं और क्या कर रही हैं....
01 Nov 2025
