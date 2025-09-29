हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदीपिका चिखलिया की 10 तस्वीरें, 60 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं टीवी की 'सीता'

दीपिका चिखलिया की 10 तस्वीरें, 60 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं टीवी की 'सीता'

रामायण में सीता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली दिपिका चिखलिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. आज भी बहुत से लोग उन्हें माता सीता समझ कर पूछते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 01:58 PM (IST)
रामायण में सीता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली दिपिका चिखलिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. आज भी बहुत से लोग उन्हें माता सीता समझ कर पूछते हैं.

दीपिका चिखलिया ने माता सीता के कैरेक्टर को इतने खूबसूरती से प्ले किया कि वो लोगों के लिए रियल लाइफ सीता बन गईं. शो के इतने साल बाद भी दीपिका को लोग सीता की तरह ही पूजते हैं.

1/10
दीपिका चिखलिया उन एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनका फिल्मी करियर बेशक फ्लॉप रहा हो. लेकिन, टीवी की सुपरस्टार का खिताब वो हासिल कर चुकी हैं.
दीपिका चिखलिया उन एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनका फिल्मी करियर बेशक फ्लॉप रहा हो. लेकिन, टीवी की सुपरस्टार का खिताब वो हासिल कर चुकी हैं.
2/10
दीपिका चिखलिया का जन्म राजेश चिखलिया के परिवार में हुआ था.एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में सुन मेरी लैला फिल्म से की थी.
दीपिका चिखलिया का जन्म राजेश चिखलिया के परिवार में हुआ था.एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में सुन मेरी लैला फिल्म से की थी.
3/10
इस फिल्म में एक्ट्रेस को राज किरण के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा गया था. उसके बाद एक्ट्रेस हिंदी, मलयालम,कन्नड़,तमिल और बंगाली फिल्मों में नजर आईं.
इस फिल्म में एक्ट्रेस को राज किरण के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा गया था. उसके बाद एक्ट्रेस हिंदी, मलयालम,कन्नड़,तमिल और बंगाली फिल्मों में नजर आईं.
4/10
दीपिका ने अपने करियर में रुपये दस करोड़, घर का चिराग और खुदाई जैसी फिल्मों में काम किया. इसके अलावा उन्हें भोजपुरी फिल्म सजनवा बैरी भइले हमार में भी देखा जा चुका है.
दीपिका ने अपने करियर में रुपये दस करोड़, घर का चिराग और खुदाई जैसी फिल्मों में काम किया. इसके अलावा उन्हें भोजपुरी फिल्म सजनवा बैरी भइले हमार में भी देखा जा चुका है.
5/10
दीपिका को असली पहचान 1987-1990 के बीच प्रसारित रामायण सीरियल से मिली. इस शो में उन्होंने माता सीता की भूमिका निभाई थी.
दीपिका को असली पहचान 1987-1990 के बीच प्रसारित रामायण सीरियल से मिली. इस शो में उन्होंने माता सीता की भूमिका निभाई थी.
6/10
वैसे, दीपिका को ये किरदार इतनी आसानी से नहीं मिला था. इसके लिए उन्हें ऑडिशन देना पड़ा था.
वैसे, दीपिका को ये किरदार इतनी आसानी से नहीं मिला था. इसके लिए उन्हें ऑडिशन देना पड़ा था.
7/10
हालांकि, रामानंद सागर ऑडिशन देख दीपिका की सादगी और एक्टिंग के कायल हो गए थे.
हालांकि, रामानंद सागर ऑडिशन देख दीपिका की सादगी और एक्टिंग के कायल हो गए थे.
8/10
दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शूटिंग के दौरान वनवास का सीन सबसे ज्यादा मुश्किल था.क्योंकि नंगे पांव उन्हें 45 डिग्री तापमान में रेत पर चलना था.
दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शूटिंग के दौरान वनवास का सीन सबसे ज्यादा मुश्किल था.क्योंकि नंगे पांव उन्हें 45 डिग्री तापमान में रेत पर चलना था.
9/10
लेकिन दीपिका की ये मेहनत ऐसी रंग लाई कि आज भी दर्शक उन्हें माता सिता के रूप में देखते और मानते हैं.
लेकिन दीपिका की ये मेहनत ऐसी रंग लाई कि आज भी दर्शक उन्हें माता सिता के रूप में देखते और मानते हैं.
10/10
दीपिका ने 1991 में गुजराती व्यवसायी हेमंत टोपीवाला संग शादी कर ली.इस कपल की दो बेटियां हैं निधि और जूही.
दीपिका ने 1991 में गुजराती व्यवसायी हेमंत टोपीवाला संग शादी कर ली.इस कपल की दो बेटियां हैं निधि और जूही.
Published at : 29 Sep 2025 01:58 PM (IST)
Tags :
Dipika Chikhlia Ramayana

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indian Oil की बड़ी खोज: Andaman की धरती के नीचे छुपा है gas का खज़ाना! Paisa Live
Share Market की अगली चाल: RBI meeting, 20 नए IPO और विदेशी निवेशकों की नजर! Paisa Live
Max Hospital में इलाज? इन 4 बीमा कंपनियों पर अब भरोसा न करें Cashless Claims के लिए!| Paisa Live
Riot Control Drill:परेड ग्राउंड में सेना की स्पेशल ड्रिल,दंगाइयों को काबू करने की दी गई खास ट्रेनिंग
Durga Puja Pandal Controversy: मुर्शिदाबाद के Pandal में 'एंटी-इंडिया' चेहरों को असुर दिखाया!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
लाइफस्टाइल
Correct Way To Drink Vodka: 90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं वोदका, आज ही जान लें सही तरीका
90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं वोदका, आज ही जान लें सही तरीका
शिक्षा
DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना? ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड का आज अंतिम मौका
दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना? ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड का आज अंतिम मौका
ट्रेंडिंग
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget