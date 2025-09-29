एक्सप्लोरर
दीपिका चिखलिया की 10 तस्वीरें, 60 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं टीवी की 'सीता'
रामायण में सीता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली दिपिका चिखलिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. आज भी बहुत से लोग उन्हें माता सीता समझ कर पूछते हैं.
दीपिका चिखलिया ने माता सीता के कैरेक्टर को इतने खूबसूरती से प्ले किया कि वो लोगों के लिए रियल लाइफ सीता बन गईं. शो के इतने साल बाद भी दीपिका को लोग सीता की तरह ही पूजते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Sep 2025 01:58 PM (IST)
Tags :Dipika Chikhlia Ramayana
