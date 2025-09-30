एक्सप्लोरर
सोनाली बेंद्रे की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी लगती हैं 25 की, खूबसूरती है बेमिसाल
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.
बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने अपने करियर की शुरुआत में काफी मुश्किलों का सामना किया. लेकिन, एक दौर ऐसा आया जब वो हिट की गारंटी बन गईं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 30 Sep 2025 05:12 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
'दीया और बाती हम' की संध्या बिंदणी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल
टेलीविजन
7 Photos
रुबीना दिलैक ने जुड़वा बेटियों के साथ खास अंदाज में मनाया पति अभिनव का बर्थडे, शेयर की फोटोज
टेलीविजन
10 Photos
बेहद क्यूट हैं शिवांगी जोशी की 'छोटी बहन', यकीन नहीं होता तो देख लें ये 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
'दीया और बाती हम' की संध्या बिंदणी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion