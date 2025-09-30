हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोनाली बेंद्रे की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी लगती हैं 25 की, खूबसूरती है बेमिसाल

सोनाली बेंद्रे की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी लगती हैं 25 की, खूबसूरती है बेमिसाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 05:12 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने अपने करियर की शुरुआत में काफी मुश्किलों का सामना किया. लेकिन, एक दौर ऐसा आया जब वो हिट की गारंटी बन गईं.

सोनाली बेंद्रे एक दौर में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थीं. उनकी जोड़ी फैंस गोविंदा और अजय देवगन के साथ खूब पसंद किया करते थे. लेकिन, छरहरे बदन की वजह से उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा.
सोनाली बेंद्रे एक दौर में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थीं. उनकी जोड़ी फैंस गोविंदा और अजय देवगन के साथ खूब पसंद किया करते थे. लेकिन, छरहरे बदन की वजह से उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा.
सोनाली ने ना सिर्फ बॉलीवुड पर राज किया बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी मात दिया. बॉलीवुड के साथ ही उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया है.
सोनाली ने ना सिर्फ बॉलीवुड पर राज किया बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी मात दिया. बॉलीवुड के साथ ही उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया है.
53 से ज्यादा फिल्मों में सोनाली बेंद्रे काम कर चुकी हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सोनाली ने रिजेक्शन पर भी खुलकर बात की थी.
53 से ज्यादा फिल्मों में सोनाली बेंद्रे काम कर चुकी हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सोनाली ने रिजेक्शन पर भी खुलकर बात की थी.
बॉलवुड बबल को दिए इंटरव्यू में सोनाली ने बताया था कि पतले होने की वजह से उन्हें काफी रिजेक्शन झेलना पड़ा था.
बॉलवुड बबल को दिए इंटरव्यू में सोनाली ने बताया था कि पतले होने की वजह से उन्हें काफी रिजेक्शन झेलना पड़ा था.
एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें 90 के दशक में कुछ खास नहीं माना जाता था. क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली थीं और लोग कर्वी फिगर को कास्ट करना चाहते थे.
एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें 90 के दशक में कुछ खास नहीं माना जाता था. क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली थीं और लोग कर्वी फिगर को कास्ट करना चाहते थे.
सोनाली ने कहा कि वो दौर घुंघराले बालों का था और मेरे स्ट्रेट बाल थे. लेकिन, उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाई.
सोनाली ने कहा कि वो दौर घुंघराले बालों का था और मेरे स्ट्रेट बाल थे. लेकिन, उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाई.
सोनाली ने महेश बाबू के साथ मुरारी फिल्म से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. इस फिल्म में महेश बाबू संग उन्होंने खूब रोमांस किया था.
सोनाली ने महेश बाबू के साथ मुरारी फिल्म से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. इस फिल्म में महेश बाबू संग उन्होंने खूब रोमांस किया था.
1994 में सोनाली ने बॉलीवुड में आग फिल्म से कदम रखा था. इस फिल्म में उनके संग गोविंदा नजर आए थे. एक्ट्रेस की जोड़ी गोविंदा संग काफी हिट हुई थी.
1994 में सोनाली ने बॉलीवुड में आग फिल्म से कदम रखा था. इस फिल्म में उनके संग गोविंदा नजर आए थे. एक्ट्रेस की जोड़ी गोविंदा संग काफी हिट हुई थी.
सोनाली बेंद्रे ने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. हम साथ साथ हैं में एक्ट्रेस को सलमान खान संग देखा गया था.
सोनाली बेंद्रे ने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. हम साथ साथ हैं में एक्ट्रेस को सलमान खान संग देखा गया था.
इन दिनों सोनाली बेंद्रे कलर्स चैनल के शो पति पत्नी और पंगा को होस्ट करती हुई नजर आ रही हैं.
इन दिनों सोनाली बेंद्रे कलर्स चैनल के शो पति पत्नी और पंगा को होस्ट करती हुई नजर आ रही हैं.
Published at : 30 Sep 2025 05:12 PM (IST)
Sonali Bendre Pati Patni Aur Panga

Photo Gallery

इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
