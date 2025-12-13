एक्सप्लोरर
पति संग थाइलैंड गईं सारा खान, हनीमून पर रोमांटिक हुए कृष पाठक, शेयर की फोटोज
Sara Khan Honeymoon: टीवी एक्ट्रेस सारा खान हाल ही में शादी के बंधन में बंधी हैं. शादी के बाद सारा और कृष हनीमून के लिए भी रवाना हो गए हैं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
टीवी एक्ट्रेस सारा खान हाल ही में कृष पाठक से शादी के बंधन में बंधी हैं. कृष और साराने कुछ समय पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी. अब इन दोनों ने हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की है. शादी के बाद ये कपल हनीमून के लिए रवाना हो गया है.
Published at : 13 Dec 2025 12:02 PM (IST)
टेलीविजन
