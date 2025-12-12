एक्सप्लोरर
खूबसूरत दिखने के लिए जैस्मिन भसीन अपनाती हैं ये घरेलू नुस्खा, एक्ट्रेस का ये फेस पैक देता है इंस्टेंट ग्लो!
जैस्मिन भसीन टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं. लेकिन, वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए किसी महंगे प्रोडक्ट्स का नहीं, बल्कि सिर्फ 3 चीजों से बने फेस पैक का इस्तेमाल करती हैं.
जैस्मिन भसीन अपनी एक्टिंग और बबली नेचर के साथ-साथ खूबसूरती को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं. ये हसीना अपनी बेदाग और ग्लोइंग स्किन से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं.
