ये हसीना 24 की उम्र में बनेगी दुल्हन, दूसरे धर्म में रिश्ता हुआ पक्का?
Jannat Zubair News: जन्नत जुबैर इन दिनों रियलिटी शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रही हैं. इसी बीच शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जन्नत जुबैर के रिश्ते को लेकर बात हो रही है.
कुकिंग कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ सीजन 3 को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. आए दिन शो में सबकी मस्ती और नोकझोंक देखने को मिलती है. वहीं अब हाल ही के एपिसोड में जन्नत जुबैर और अभिषेक के बीच ऐसा कुछ देखने को मिला. वहीं कृष्णा ने भी जन्नत और अभिषेक के रिश्ते को लेकर बात की.
Published at : 13 Dec 2025 04:15 PM (IST)
