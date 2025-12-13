हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हसीना 24 की उम्र में बनेगी दुल्हन, दूसरे धर्म में रिश्ता हुआ पक्का?

ये हसीना 24 की उम्र में बनेगी दुल्हन, दूसरे धर्म में रिश्ता हुआ पक्का?

Jannat Zubair News: जन्नत जुबैर इन दिनों रियलिटी शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रही हैं. इसी बीच शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जन्नत जुबैर के रिश्ते को लेकर बात हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Dec 2025 04:17 PM (IST)
Jannat Zubair News: जन्नत जुबैर इन दिनों रियलिटी शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रही हैं. इसी बीच शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जन्नत जुबैर के रिश्ते को लेकर बात हो रही है.

कुकिंग कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ सीजन 3 को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. आए दिन शो में सबकी मस्ती और नोकझोंक देखने को मिलती है. वहीं अब हाल ही के एपिसोड में जन्नत जुबैर और अभिषेक के बीच ऐसा कुछ देखने को मिला. वहीं कृष्णा ने भी जन्नत और अभिषेक के रिश्ते को लेकर बात की.

एक्ट्रेस जन्नत जुबैर 24 की उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी हैं. इन दिनों वो कुकिंग कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस जन्नत जुबैर 24 की उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी हैं. इन दिनों वो कुकिंग कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रही हैं.
हर एपिसोड में जन्नत एंटरटेनमेंट का तड़का लगाती नजर आती हैं. लेटेस्ट एपिसोड में एक बार फिर उनकी और अभिषेक की नोकझोंक देखने को मिली.
हर एपिसोड में जन्नत एंटरटेनमेंट का तड़का लगाती नजर आती हैं. लेटेस्ट एपिसोड में एक बार फिर उनकी और अभिषेक की नोकझोंक देखने को मिली.
Published at : 13 Dec 2025 04:15 PM (IST)
