हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल

'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल

Shafaq Naaz Relationship: शफक नाज टीवी की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. शफक हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं. अब उन्होंने अपने पार्टनर की फोटो शेयर करके सभी को चौंका दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 07:44 AM (IST)
Shafaq Naaz Relationship: शफक नाज टीवी की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. शफक हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं. अब उन्होंने अपने पार्टनर की फोटो शेयर करके सभी को चौंका दिया है.

महाभारत में कुंती का किरदार निभाकर फेमस हुईं शफक नाज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी जिंदगी में प्यार की एंट्री हो गई है.

1/6
शफक नाज टीवी की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने महाभारत, विक्रम बेताल, चिड़ियाघर जैसे कई टीवी शोज में काम किया है.
शफक नाज टीवी की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने महाभारत, विक्रम बेताल, चिड़ियाघर जैसे कई टीवी शोज में काम किया है.
2/6
शफक फैंस को सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ के बारे में अपडेट देती रहती हैं. अब उन्होंने अपने पार्टनर से फैंस को मिलवा दिया है.
शफक फैंस को सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ के बारे में अपडेट देती रहती हैं. अब उन्होंने अपने पार्टनर से फैंस को मिलवा दिया है.
3/6
शफक की जिंदगी में प्यार की एक बार फिर एंट्री हो गई है और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल भी कर दिया है.
शफक की जिंदगी में प्यार की एक बार फिर एंट्री हो गई है और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल भी कर दिया है.
4/6
शफक ने अपने पार्टनर के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर करते हुए लिखा है- घर. साथ ही हार्ट इमोजी पोस्ट की है.
शफक ने अपने पार्टनर के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर करते हुए लिखा है- घर. साथ ही हार्ट इमोजी पोस्ट की है.
5/6
शफक ने अपने पार्टनर के बारे में जानकारी नहीं दी है. शफक के इस पोस्ट के बाद से उनके फैंस बहुत खुश हो गए हैं और उन्हें ढेर सारी बधाई भी दे रहे हैं.
शफक ने अपने पार्टनर के बारे में जानकारी नहीं दी है. शफक के इस पोस्ट के बाद से उनके फैंस बहुत खुश हो गए हैं और उन्हें ढेर सारी बधाई भी दे रहे हैं.
6/6
फोटोज में शफक कभी अपने पार्टनर को हग कर रही हैं तो कभी किस करते नजर आ रहे हैं. इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं.
फोटोज में शफक कभी अपने पार्टनर को हग कर रही हैं तो कभी किस करते नजर आ रहे हैं. इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 01 Nov 2025 07:44 AM (IST)
Shafaq Naaz Shafaq Naaz Relationship

