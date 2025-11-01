एक्सप्लोरर
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
Shafaq Naaz Relationship: शफक नाज टीवी की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. शफक हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं. अब उन्होंने अपने पार्टनर की फोटो शेयर करके सभी को चौंका दिया है.
महाभारत में कुंती का किरदार निभाकर फेमस हुईं शफक नाज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी जिंदगी में प्यार की एंट्री हो गई है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 01 Nov 2025 07:44 AM (IST)
टेलीविजन
6 Photos
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
टेलीविजन
7 Photos
अर्जुन के बर्थडे बैश में रवि-सरगुन समेत इन स्टार्स ने भी मचाया धमाल, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
8 Photos
गौरव खन्ना की वाइफ की 8 तस्वीरें: सोशल मीडिया क्वीन हैं आकांक्षा, यहां देखें सिजलिंग लुक
टेलीविजन
7 Photos
शहनाज गिल को सपोर्ट करने ‘इक्क कुड़ी’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे ‘बिग बॉस 13’ के ये कंटेस्टेंट
टेलीविजन
7 Photos
ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए अभिषेक कुमार हुए इमोशनल, ईशा की आंखों में भी आए आंसू
टेलीविजन
7 Photos
क्रिकेटर शुभमन गिल संग नाम जुड़ने से परेशान हुई टीवी की ये एक्ट्रेस, गुस्से में कही ये बात
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
टैरिफ के बीच US और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement
टेलीविजन
6 Photos
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
टेलीविजन
7 Photos
अर्जुन के बर्थडे बैश में रवि-सरगुन समेत इन स्टार्स ने भी मचाया धमाल, देखें तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion