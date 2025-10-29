लवलीन कौर की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' एक्ट्रेस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लवलीन कौर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' की परिधि मोदी

लवलीन कौर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' की परिधि मोदी

Loveleen Kaur Sasan Photos: लवलीन कौर को 'साथ निभाना साथिया' से खूब फेम मिला. शो में एक्ट्रेस एक मॉडर्न बहू के रोल में नजर आई थीं. हालांकि रियल लाइफ में वो ज्यादातर देसी लुक में नजर आती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 29 Oct 2025 11:23 PM (IST)
Loveleen Kaur Sasan Photos: लवलीन कौर को 'साथ निभाना साथिया' से खूब फेम मिला. शो में एक्ट्रेस एक मॉडर्न बहू के रोल में नजर आई थीं. हालांकि रियल लाइफ में वो ज्यादातर देसी लुक में नजर आती हैं.

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'साथ निभाना साथिया' में लवलीन कौर ने परिधि मोदी का किरदार अदा किया था. सीरियल में एक्ट्रेस का किरदार काफी चुलबुला और फैशनेबल था. हालांकि रियल लाइफ में एक्ट्रेस काफी सिंपल और ट्रेडिशनल लुक में दिखाई देती हैं.

'साथ निभाना साथिया' में लवलीन कौर ने राशि की कजिन का रोल निभाया था. जो राशि की मौत के बाद जिगर मोदी से शादी कर लेती है. दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद भी आई थी.
'साथ निभाना साथिया' में लवलीन कौर ने राशि की कजिन का रोल निभाया था. जो राशि की मौत के बाद जिगर मोदी से शादी कर लेती है. दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद भी आई थी.
हालांकि परिधि अब लंबे समय से पर्दे से दूर हैं. उन्होंने 2019 में शादी कर ली थी और अब वो दो बच्चों की मां भी बन गई हैं.
हालांकि परिधि अब लंबे समय से पर्दे से दूर हैं. उन्होंने 2019 में शादी कर ली थी और अब वो दो बच्चों की मां भी बन गई हैं.
लवलीन भले ही पर्दे से दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अपने फैंस के साथ जुड़ी हुई हैं. वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
लवलीन भले ही पर्दे से दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अपने फैंस के साथ जुड़ी हुई हैं. वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
इंस्टाग्राम पर लवलीन कौर के 565K फॉलोवर्स हैं. यहां लवलीन अपनी और अपने फैमिली की खूबसूरत झलकियां पोस्ट करती दिखाई देती हैं.
इंस्टाग्राम पर लवलीन कौर के 565K फॉलोवर्स हैं. यहां लवलीन अपनी और अपने फैमिली की खूबसूरत झलकियां पोस्ट करती दिखाई देती हैं.
सोशल मीडिया पर मौजूद फोटोज में एक्ट्रेस ज्यादातर देसी और ट्रेडिशनल लुक कैरी करती दिखाई देती हैं.
सोशल मीडिया पर मौजूद फोटोज में एक्ट्रेस ज्यादातर देसी और ट्रेडिशनल लुक कैरी करती दिखाई देती हैं.
व्हाइट कलर की साड़ी को यहां लवलीन ने रेड ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है. मांग में सिंदूर और माथे पर लाल बिंदी लगाकर वो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही हैं.
व्हाइट कलर की साड़ी को यहां लवलीन ने रेड ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है. मांग में सिंदूर और माथे पर लाल बिंदी लगाकर वो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही हैं.
रेड कलर के इस काफ्तान में लवलीन काफी हसीन दिख रही हैं. मैचिंग बेली और स्ट्रेट हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
रेड कलर के इस काफ्तान में लवलीन काफी हसीन दिख रही हैं. मैचिंग बेली और स्ट्रेट हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
ब्लैक कलर की साड़ी एक्ट्रेस पर काफी जच रही है. मैचिंग ईयररिंग्स उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं.
ब्लैक कलर की साड़ी एक्ट्रेस पर काफी जच रही है. मैचिंग ईयररिंग्स उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं.
लवलीन के पति कौशिक कृष्णामूर्ति का ताल्लुक साउथ इंडिया से है. ऐसे में एक्ट्रेस को अक्सर साउथ इंडियन लुक कैरी करते भी देखा जाता है.
लवलीन के पति कौशिक कृष्णामूर्ति का ताल्लुक साउथ इंडिया से है. ऐसे में एक्ट्रेस को अक्सर साउथ इंडियन लुक कैरी करते भी देखा जाता है.
इस ग्रीन काफ्तान को एक्ट्रेस ने प्रिंटेड बॉटम के साथ पेयर किया है. सिंपल लुक में भी एक्ट्रेस काफी प्यारी दिख रही हैं.
इस ग्रीन काफ्तान को एक्ट्रेस ने प्रिंटेड बॉटम के साथ पेयर किया है. सिंपल लुक में भी एक्ट्रेस काफी प्यारी दिख रही हैं.
रेड कलर के इस अनारकली सूट में लवलीन कौर काफी हसीन दिख रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयरस्टाइल उनके लुक को कैजुअल बना रहे हैं.
रेड कलर के इस अनारकली सूट में लवलीन कौर काफी हसीन दिख रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयरस्टाइल उनके लुक को कैजुअल बना रहे हैं.
Published at : 29 Oct 2025 11:06 PM (IST)
