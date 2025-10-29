एक्सप्लोरर
लवलीन कौर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' की परिधि मोदी
Loveleen Kaur Sasan Photos: लवलीन कौर को 'साथ निभाना साथिया' से खूब फेम मिला. शो में एक्ट्रेस एक मॉडर्न बहू के रोल में नजर आई थीं. हालांकि रियल लाइफ में वो ज्यादातर देसी लुक में नजर आती हैं.
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'साथ निभाना साथिया' में लवलीन कौर ने परिधि मोदी का किरदार अदा किया था. सीरियल में एक्ट्रेस का किरदार काफी चुलबुला और फैशनेबल था. हालांकि रियल लाइफ में एक्ट्रेस काफी सिंपल और ट्रेडिशनल लुक में दिखाई देती हैं.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 29 Oct 2025 11:06 PM (IST)
टेलीविजन
11 Photos
लवलीन कौर की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' एक्ट्रेस
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की ‘अंगूरी भाभी’ शिल्पा शिंदे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल
टेलीविजन
7 Photos
दोस्त की पार्टी में हुई थी जय भानुशाली-माही विज की पहली मुलाकात, ऐसे हुआ प्यार, अब शादी के 14 साल बाद हुए अलग
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion