हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इस हसीना की हुई एंट्री, 'तुलसी' का साथ देने वाली सीधी-साधी लड़की रियल लाइफ में है ग्लैमर डॉल

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इस हसीना की हुई एंट्री, 'तुलसी' का साथ देने वाली सीधी-साधी लड़की रियल लाइफ में है ग्लैमर डॉल

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में 6 साल का लीप आ चुका है. उसके बाद शो की कहानी काफी बदल चुकी है, साथ ही मेकर्स ने नई एंट्री भी करवा दी है. जल्द ही शो में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 10:50 AM (IST)
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में 6 साल का लीप आ चुका है. उसके बाद शो की कहानी काफी बदल चुकी है, साथ ही मेकर्स ने नई एंट्री भी करवा दी है. जल्द ही शो में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हाल ही में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है, जो आगे चलकर तुलसी की सबसे बड़ी सपोर्टर बनने वाली है और हर मुसीबत में तुलसी के साथ खड़ी रहेगी.

1/7
स्वाति शर्मा ने एक बार फिर से नए कैरेक्टर के साथ टीवी पर वापसी कर ली है. आखिरी बार एक्ट्रेस को स्टार प्लस के पॉपुलर शो में देखा गया था.
स्वाति शर्मा ने एक बार फिर से नए कैरेक्टर के साथ टीवी पर वापसी कर ली है. आखिरी बार एक्ट्रेस को स्टार प्लस के पॉपुलर शो में देखा गया था.
2/7
अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में लीप के बाद मेकर्स ने स्वाति शर्मा की एंट्री करवाई है. जो शो में और नए ट्विस्ट और ड्रामा को लेकर आएंगी.
अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में लीप के बाद मेकर्स ने स्वाति शर्मा की एंट्री करवाई है. जो शो में और नए ट्विस्ट और ड्रामा को लेकर आएंगी.
Published at : 23 Dec 2025 10:50 AM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Swati Sharma

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
बिहार
Nitin Nabin Live: पटना में आज नितिन नबीन का रोड शो, 12 बजे से बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
Live: पटना में आज नितिन नबीन का रोड शो, 12 बजे से बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Gujarat Fire News: गुजरात के लड़की गोदाम में लगी भीषण आग, देखें तस्वीरें | Hindi News | Breaking
Top News: देखिए 6 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
जल्लाद मुस्कान की 'COPYCAT सिस्टर',संभल की सनम बेवफा का हॉरर शो
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
बिहार
Nitin Nabin Live: पटना में आज नितिन नबीन का रोड शो, 12 बजे से बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
Live: पटना में आज नितिन नबीन का रोड शो, 12 बजे से बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
बॉलीवुड
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेटी आराध्या संग वेकेशन पर रवाना हुए अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय, कपल के अंदाज पर फिदा हुए फैंस
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेटी आराध्या संग बाहर रवाना हुईं अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय, वीडियो वायरल
शिक्षा
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
हेल्थ
Black Garlic vs White Garlic: क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
यूटिलिटी
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget