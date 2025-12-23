एक्सप्लोरर
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इस हसीना की हुई एंट्री, 'तुलसी' का साथ देने वाली सीधी-साधी लड़की रियल लाइफ में है ग्लैमर डॉल
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में 6 साल का लीप आ चुका है. उसके बाद शो की कहानी काफी बदल चुकी है, साथ ही मेकर्स ने नई एंट्री भी करवा दी है. जल्द ही शो में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है.
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हाल ही में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है, जो आगे चलकर तुलसी की सबसे बड़ी सपोर्टर बनने वाली है और हर मुसीबत में तुलसी के साथ खड़ी रहेगी.
1/7
2/7
Published at : 23 Dec 2025 10:50 AM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इस हसीना की हुई एंट्री, रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस है ये हसीना
टेलीविजन
7 Photos
इस एक्टर की टीवी इंडस्ट्री में हुई खूब बेइज्जती, 5 साल तक नहीं था काम, ऐसे भरी EMI
टेलीविजन
10 Photos
देवोलीना भट्टाचार्जी ने बेटे जॉय के साथ शेयर की क्यूट फोटो, बोलीं- माय ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग
टेलीविजन
7 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट, 'ये हैं मोहब्बतें' एक्ट्रेस की एंट्री
टेलीविजन
9 Photos
डिलीवरी से पहले रोने लगी थीं भारती सिंह, वाटर बैग ब्रेक होने के बाद डर से हो गई थी हालत खराब
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
बिहार
Live: पटना में आज नितिन नबीन का रोड शो, 12 बजे से बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
विश्व
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इस हसीना की हुई एंट्री, रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस है ये हसीना
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion