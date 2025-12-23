Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
Jeffrey Epstein Files: जेफरी एपस्टीन की फाइलें जारी होने के कारण ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनियाभर में बवाल मचा हुआ है. अब इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (22 दिसंबर) को कहा कि अतीत में जो निर्दोष लोग जेफरी एपस्टीन से मिले थे, उनकी प्रतिष्ठा को भी यौन अपराधी से संबंधित जांच फाइलों के जारी होने से बर्बाद होने का खतरा है. अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से शुक्रवार से फाइलें जारी करना शुरू किया गया है. इसे लेकर अपनी पहली टिप्पणी में ट्रंप ने इस मुद्दे को अपनी पार्टी की उपलब्धियों से ध्यान भटकाने वाला बताया.
डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, 'एपस्टीन से जुड़ा यह सारा मामला रिपब्लिकन पार्टी की जबरदस्त सफलता से ध्यान हटाने का एक तरीका है.' न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए एपस्टीन मामलों से जुड़ी तस्वीरों के पहले बैच में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन प्रमुखता से नजर आए और ट्रंप से इस पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई.
'बिल क्लिंटन की तस्वीरे सामने आने से दुखी'
ट्रंप ने कहा, 'मुझे बिल क्लिंटन पसंद हैं. मेरे हमेशा से उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं. मुझे उनकी तस्वीरें सामने आते देखना दुखद लगता है.' उन्होंने आगे कहा कि मेरी भी तस्वीरें हैं. हर कोई इस आदमी (एपस्टीन) के साथ दोस्ताना था. ट्रंप ने क्लिंटन और अन्य लोगों की तस्वीरें जारी किए जाने पर आपत्ति जताई और इसे भयानक बात बताया. उन्होंने कहा कि बिल क्लिंटन बड़े आदमी हैं, वह इसे संभाल सकते हैं.
'निर्दोष लोग भी फंसे'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलें जारी करने को लेकर कहा कि संभवतः आपके पास उन अन्य लोगों की तस्वीरें भी हैं, जो कई वर्षों पहले निर्दोष रूप से जेफरी एपस्टीन से मिले थे और वे अत्यधिक सम्मानित बैंकर, वकील और अन्य लोग हैं. बहुत से लोग इस बात से बेहद नाराज हैं कि उन लोगों की तस्वीरें जारी की जा रही हैं, जिनका एपस्टीन से वास्तव में कोई लेना-देना नहीं था.
उन्होंने कहा कि वो लोग उसके साथ तस्वीर में हैं क्योंकि वो एक पार्टी में था और इससे किसी की प्रतिष्ठा खराब होती है. अमीर और प्रभावशाली फाइनेंसर एपस्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में यौन तस्करी के आरोपों में मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए मौत हो गई, जिसे आत्महत्या करार दिया गया था.
