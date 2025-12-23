रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें

बाजार में अलग-अलग तरह के हीटर मिलते हैं, और हर हीटर के फायदे और नुकसान होते हैं. जैसे तेल से भरे रेडिएटर धीरे-धीरे गर्म होते हैं, पूरे कमरे को लंबे समय तक गर्म रखते हैं और शोर नहीं करते, लेकिन तुरंत गर्मी नहीं देते है. क्वार्ट्ज हीटर जल्दी गर्म होते हैं और छोटे कमरे या बाथरूम के लिए अच्छे हैं. हैलोजन हीटर भी जल्दी गर्म होते हैं, बड़े कमरे में ऑसिलेशन से बेहतर गर्मी देते हैं और बिजली की खपत कम करते हैं.