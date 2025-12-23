हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीरूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें

रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें

रूम हीटर सिर्फ कमरे को गर्म करने का काम ही नहीं करता, बल्कि यह आपके घर के आराम, सुरक्षा और बिजली के बिल को भी प्रभावित करता है. इसलिए इसे खरीदते समय ध्यान से सोचना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Dec 2025 10:01 AM (IST)
रूम हीटर सिर्फ कमरे को गर्म करने का काम ही नहीं करता, बल्कि यह आपके घर के आराम, सुरक्षा और बिजली के बिल को भी प्रभावित करता है. इसलिए इसे खरीदते समय ध्यान से सोचना जरूरी है.

सर्दियों की ठंडी सुबहें अक्सर बिस्तर छोड़ने में मुश्किल बना देती हैं. अलार्म बजते ही अगर आप कंबल को कसकर ओढ़ लेते हैं और बाथरूम की ठंड से डरते हैं, तो समझ जाइए कि घर में सही हीटर होना कितना जरूरी है.रूम हीटर सिर्फ कमरे को गर्म करने का काम ही नहीं करता, बल्कि यह आपके घर के आराम, सुरक्षा और बिजली के बिल को भी प्रभावित करता है. इसलिए इसे खरीदते समय ध्यान से सोचना जरूरी है.

1/9
बाजार में अलग-अलग तरह के हीटर मिलते हैं, और हर हीटर के फायदे और नुकसान होते हैं. जैसे तेल से भरे रेडिएटर धीरे-धीरे गर्म होते हैं, पूरे कमरे को लंबे समय तक गर्म रखते हैं और शोर नहीं करते, लेकिन तुरंत गर्मी नहीं देते है. क्वार्ट्ज हीटर जल्दी गर्म होते हैं और छोटे कमरे या बाथरूम के लिए अच्छे हैं. हैलोजन हीटर भी जल्दी गर्म होते हैं, बड़े कमरे में ऑसिलेशन से बेहतर गर्मी देते हैं और बिजली की खपत कम करते हैं.
बाजार में अलग-अलग तरह के हीटर मिलते हैं, और हर हीटर के फायदे और नुकसान होते हैं. जैसे तेल से भरे रेडिएटर धीरे-धीरे गर्म होते हैं, पूरे कमरे को लंबे समय तक गर्म रखते हैं और शोर नहीं करते, लेकिन तुरंत गर्मी नहीं देते है. क्वार्ट्ज हीटर जल्दी गर्म होते हैं और छोटे कमरे या बाथरूम के लिए अच्छे हैं. हैलोजन हीटर भी जल्दी गर्म होते हैं, बड़े कमरे में ऑसिलेशन से बेहतर गर्मी देते हैं और बिजली की खपत कम करते हैं.
2/9
सिरेमिक हीटर जल्दी गर्म होते हैं, सुरक्षित हैं और लंबे समय तक गर्मी बनाए रखते हैं. पंखे वाले हीटर सबसे सस्ते और जल्दी गर्म करते हैं, लेकिन शोर करते हैं, हवा को सुखा सकते हैं और लंबे समय तक यूज करने पर स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं.
सिरेमिक हीटर जल्दी गर्म होते हैं, सुरक्षित हैं और लंबे समय तक गर्मी बनाए रखते हैं. पंखे वाले हीटर सबसे सस्ते और जल्दी गर्म करते हैं, लेकिन शोर करते हैं, हवा को सुखा सकते हैं और लंबे समय तक यूज करने पर स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं.
Published at : 23 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Tags :
Room Heater Heater Buying Guide Room Heater Options Room Heater Guide

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
क्रिकेट
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Gujarat Fire News: गुजरात के लड़की गोदाम में लगी भीषण आग, देखें तस्वीरें | Hindi News | Breaking
Top News: देखिए 6 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
जल्लाद मुस्कान की 'COPYCAT सिस्टर',संभल की सनम बेवफा का हॉरर शो
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
क्रिकेट
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
बॉलीवुड
'पतले होने की वजह से होती थीं ट्रोल, नाक बदलने की मिलती थी सलाह', माधुरी दीक्षित का खुलासा, बोलीं- 'तेजाब के बाद सब बदल गया'
'पतले होने की वजह से होती थीं ट्रोल, नाक बदलने की मिलती थी सलाह', माधुरी दीक्षित का खुलासा
शिक्षा
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
हेल्थ
Black Garlic vs White Garlic: क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
यूटिलिटी
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget