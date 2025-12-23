हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं

पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं

अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के खिलाफ 172 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास रातों-रात सुर्खियों में आ गए. उनके सरनेम को लेकर अब चर्चा हो रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Dec 2025 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास इन दिनों क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं. अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के खिलाफ खेली गई उनकी ऐतिहासिक पारी ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. इस मुकाबले में समीर ने 113 गेंदों पर 172 रन ठोक दिए और पाकिस्तान को 191 रनों से बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

फाइनल में समीर की बल्लेबाजी पूरी तरह एकतरफा रही. उनकी पारी में 17 चौके और 9 छक्के शामिल थे. उन्होंने पाकिस्तान को 347 रनों के बड़े टोटल तक पहुंचाया. जवाब में भारतीय टीम 156 रनों पर सिमट गई. पूरे टूर्नामेंट में समीर का बल्ला जमकर बोला और उन्होंने कुल 484 रन बनाए. उनकी निरंतरता और आक्रामक अंदाज ने उन्हें टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सितारा बना दिया.

क्रिकेट से जुड़ा है समीर का परिवार

समीर मिन्हास पाकिस्तान के मुल्तान शहर के रहने वाले हैं. वह ओपनिंग बल्लेबाज हैं और जरूरत पड़ने पर लेग-ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं. उन्होंने सिर्फ नौ साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. इसके बाद अंडर-13 और अंडर-16 स्तर पर पाकिस्तान को ओर से खेल चुके हैं. समीर का परिवार भी क्रिकेट से जुड़ा रहा है. उनके बड़े भाई अराफात मिन्हास बतौर स्पिन गेंदबाज टी20 में पाकिस्तान का प्रतिनिधत्व कर चुके हैं. वहीं, उनके पिता काशिफ मिन्हास भी अपने समय में अंडर-19 क्रिकेट खेल चुके हैं.

धर्म को लेकर क्यों हुई बहस?

एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के बाद समीर मिन्हास का नाम सिर्फ क्रिकेट वजहों से नहीं, बल्कि उनके सरनेम को लेकर भी चर्चा में रहा. कई लोगों ने उनके धर्म को लेकर सवाल उठाए. दरअसल, ‘मिन्हास’ एक ऐसा समुदाय है जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पाया जाता है. भारत में इस नाम के लोग हिंदू और सिख धर्म से जुड़े हैं, जबकि पाकिस्तान में रहने वाले मिन्हास परिवार मुस्लिम होते हैं. समीर मिन्हास पाकिस्तान के एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इस्लाम धर्म को मानते हैं.

रिकॉर्ड्स के साथ भविष्य की उम्मीद

समीर मिन्हास ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. इसके अलावा, एक ही अंडर-19 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने 5 मैचों में 157 की औसत से 471 रन बनाए, जो एक बड़ी उपलब्धि है.

अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर समीर मिन्हास को पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है. अगर उनका यही फॉर्म जारी रहा, तो वह जल्द ही सीनियर टीम में भी नजर आ सकते हैं. 

Published at : 23 Dec 2025 10:26 AM (IST)
Tags :
Pakistan U19 Asia Cup Final 2025 Sameer Minhas U19 Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
Advertisement

वीडियोज

Gujarat Fire News: गुजरात के लड़की गोदाम में लगी भीषण आग, देखें तस्वीरें | Hindi News | Breaking
Top News: देखिए 6 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
जल्लाद मुस्कान की 'COPYCAT सिस्टर',संभल की सनम बेवफा का हॉरर शो
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
बॉलीवुड
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेटी आराध्या संग वेकेशन पर रवाना हुए अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय, कपल के अंदाज पर फिदा हुए फैंस
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेटी आराध्या संग बाहर रवाना हुईं अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय, वीडियो वायरल
शिक्षा
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
हेल्थ
Black Garlic vs White Garlic: क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
यूटिलिटी
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget