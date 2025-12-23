पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास इन दिनों क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं. अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के खिलाफ खेली गई उनकी ऐतिहासिक पारी ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. इस मुकाबले में समीर ने 113 गेंदों पर 172 रन ठोक दिए और पाकिस्तान को 191 रनों से बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

फाइनल में समीर की बल्लेबाजी पूरी तरह एकतरफा रही. उनकी पारी में 17 चौके और 9 छक्के शामिल थे. उन्होंने पाकिस्तान को 347 रनों के बड़े टोटल तक पहुंचाया. जवाब में भारतीय टीम 156 रनों पर सिमट गई. पूरे टूर्नामेंट में समीर का बल्ला जमकर बोला और उन्होंने कुल 484 रन बनाए. उनकी निरंतरता और आक्रामक अंदाज ने उन्हें टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सितारा बना दिया.

क्रिकेट से जुड़ा है समीर का परिवार

समीर मिन्हास पाकिस्तान के मुल्तान शहर के रहने वाले हैं. वह ओपनिंग बल्लेबाज हैं और जरूरत पड़ने पर लेग-ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं. उन्होंने सिर्फ नौ साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. इसके बाद अंडर-13 और अंडर-16 स्तर पर पाकिस्तान को ओर से खेल चुके हैं. समीर का परिवार भी क्रिकेट से जुड़ा रहा है. उनके बड़े भाई अराफात मिन्हास बतौर स्पिन गेंदबाज टी20 में पाकिस्तान का प्रतिनिधत्व कर चुके हैं. वहीं, उनके पिता काशिफ मिन्हास भी अपने समय में अंडर-19 क्रिकेट खेल चुके हैं.

धर्म को लेकर क्यों हुई बहस?

एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के बाद समीर मिन्हास का नाम सिर्फ क्रिकेट वजहों से नहीं, बल्कि उनके सरनेम को लेकर भी चर्चा में रहा. कई लोगों ने उनके धर्म को लेकर सवाल उठाए. दरअसल, ‘मिन्हास’ एक ऐसा समुदाय है जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पाया जाता है. भारत में इस नाम के लोग हिंदू और सिख धर्म से जुड़े हैं, जबकि पाकिस्तान में रहने वाले मिन्हास परिवार मुस्लिम होते हैं. समीर मिन्हास पाकिस्तान के एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इस्लाम धर्म को मानते हैं.

रिकॉर्ड्स के साथ भविष्य की उम्मीद

समीर मिन्हास ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. इसके अलावा, एक ही अंडर-19 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने 5 मैचों में 157 की औसत से 471 रन बनाए, जो एक बड़ी उपलब्धि है.

अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर समीर मिन्हास को पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है. अगर उनका यही फॉर्म जारी रहा, तो वह जल्द ही सीनियर टीम में भी नजर आ सकते हैं.