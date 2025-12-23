भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को बताया कि 15 दिसंबर से अमेरिका ने H1B और H4 वीजा आवेदकों के लिए वीजा जांच प्रक्रिया को और सख़्त कर दिया है. इसके तहत अब इन दोनों वीजा श्रेणियों के सभी आवेदकों की ऑनलाइन उपस्थिति (Online Presence) की समीक्षा की जा रही है. यह प्रक्रिया न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर के सभी देशों और सभी राष्ट्रीयताओं के आवेदकों पर लागू होगी.

अचानक स्थगित हुए हजारों इंटरव्यू

दूतावास का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत में इस महीने के अंत में होने वाले हजारों H1B वीजा आवेदकों के पहले से तय साक्षात्कार अचानक कई महीनों के लिए टाल दिए गए हैं. इससे बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवरों की योजना प्रभावित हुई है.

सोशल मीडिया पर दूतावास की आधिकारिक जानकारी

अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा,'H1B और H4 वीजा आवेदकों के लिए वैश्विक अलर्ट: 15 दिसंबर से विदेश विभाग ने मानक वीजा स्क्रीनिंग के हिस्से के रूप में सभी H1B और H4 आवेदकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति समीक्षा का विस्तार किया है.'

सभी देशों और राष्ट्रीयताओं पर लागू नियम

दूतावास ने स्पष्ट किया कि यह जांच किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर सभी राष्ट्रीयताओं के H1B और H4 आवेदकों पर समान रूप से लागू की जा रही है.

भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा बड़ा असर

H1B वीजा का उपयोग अमेरिकी टेक कंपनियां बड़ी संख्या में विदेशी पेशेवरों की भर्ती के लिए करती हैं. भारतीय पेशेवर-खासतौर पर आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग H1B वीजा धारकों का सबसे बड़ा समूह हैं. ऐसे में इस नई जांच प्रक्रिया का असर भारतीय आवेदकों पर भी व्यापक रूप से पड़ने की संभावना है.

H1B दुरुपयोग रोकने की कोशिश

दूतावास ने अपने बयान में कहा कि यह कदम H1B वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनियां सर्वश्रेष्ठ अस्थायी विदेशी कामगारों को नियुक्त कर सकें.

अवैध आप्रवासन पर लगाम की नीति

यह सख्ती ऐसे समय में आई है जब अमेरिका अवैध आप्रवासन और वीजा कार्यक्रमों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ व्यापक कार्रवाई कर रहा है. H1B वीजा व्यवस्था भी इस निगरानी के दायरे में है.

वीजा आवेदन प्रक्रिया जारी

अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि भारत सहित दुनिया भर में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास H1B और H4 गैर-आप्रवासी वीजा आवेदनों को स्वीकार करना और उन पर कार्रवाई करना जारी रखे हुए हैं.

दूतावास ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे इन वीजा श्रेणियों के लिए जितनी जल्दी हो सके आवेदन करें, क्योंकि नई जांच प्रक्रिया के कारण वीजा प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय लग सकता है.