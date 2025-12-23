न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेटी आराध्या संग वेकेशन पर रवाना हुए अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय, कपल के अंदाज पर फिदा हुए फैंस
Abhishek Bachchan- Aishwarya Rai: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ बाहर रवाना हुए हैं. कपल क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के वेकेशन पर निकले हैं.
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के कुछ टाइम पहले तलाक के रूमर्स फैल गए थे. हालांकि ये जोड़ा इन सभी अफवाहों को ठेंगा दिखाते हुए लगातार पब्लिकली स्पॉट हो रहा है. हाल ही में बेटी आराध्या के स्कूल के एनुअल फंक्शन को साथ अटैंड करने के बाद ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन अपनी लाडली संग मंगलवार सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. तीनों क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बाहर रवाना हुए हैं. इनकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
ब्लैक आउटफिट में नजर आए ऐश-अभिषेक और आराध्या
बता दें एयरपोर्ट पर अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन तीनों ब्लैक आउटफिट में नजर आए. इस दौरान अभिषेक ने ब्लैक हुडी के साथ ब्लैक कैप लगाई थी और वे डैशिंग लग रहे थे. वहीं ऐश्वर्या राय ऑल ब्लैक लुक में स्टाइलिश दिखीं. वे इस दौरान अपने सिग्नेचर हेयर स्टाइल को फ्लॉन्ट करती नजर आईं. वहीं आराध्या बच्चन ब्लैक आउटफिट पर ओपन हेयर्स के साथ ब्लैक बैंड में काफी प्यारी लग रही थीं. इस दौरान ऐश्वर्या ने फोटोग्राफरों को हाथ हिलाकर वेव भी किया.
ऐश-अभिषेक बेटी के स्कूल फंक्शन में भी पहुंचे थे साथ
इससे पहले मुंबई में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में आराध्या के एनुअल फंक्शन के दोनों दिन भी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन साथ दिखे थे. 18 दिसंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में शाहरुख खान और गौरी खान सहित कई जानी-मानी हस्तियां और ऐश्वर्या की मां वृंदा राय भी शामिल हुईं. ऐश्वर्या और अभिषेक अपनी बेटी का सपोर्ट करने के लिए स्कूल के फंक्शन में पहुंचे थे, जहां आराध्या ने परफॉर्मेंस दी थी.
ऐश-अभिषेक ने तलाक रूमर्स को किया खारिज
बार बार पब्लिकली स्पॉट हो रहे ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अब साबित कर दिया है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही है. इसी के साथ उन्होंने तलाक के रूमर्स भी खारिज कर दिए हैं. वहीं पीपिंगमून से बातचीत में अभिषेक ने तलाक रूमर्स पर कहा था की उनकी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं पता है. उन्होंने कहा था, "मुझे उम्मीद है कि उसे इस बारे में पता नहीं है. वह बहुत समझदार लड़की है. वह बहुत अच्छी है, और उसकी मां ने बहुत अच्छा काम किया है.मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का एहसास है - यह ऐसी बात नहीं है जिससे उसे कोई मतलब हो. उसके पास फोन नहीं है; वह 14 साल की है. अगर उसके दोस्त उससे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो वे उसकी मां के फोन पर कॉल करते हैं. यह फैसला हमने कई साल पहले लिया था."
उन्होंने इन अटकलों को "बकवास, दुर्भावनापूर्ण और गलत" बताते हुए खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि ऐसी कहानियां अक्सर मनगढ़ंत होती हैं.
