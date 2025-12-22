हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीवी की 'कशिश' ने दो साल झेला डिप्रेशन का दर्द, खो बैठी थी उम्मीद, दर्दनाक पल को याद कर हुईं इमोशनल

टीवी की 'कशिश' ने दो साल झेला डिप्रेशन का दर्द, खो बैठी थी उम्मीद, दर्दनाक पल को याद कर हुईं इमोशनल

कहीं तो होगा सीरियल में कशिश की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली आमना शरीफ किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Dec 2025 02:04 PM (IST)
कहीं तो होगा सीरियल में कशिश की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली आमना शरीफ किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

आमना शरीफ एक दौर में टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थीं. छोटे पर्दे पर एक्टिंग का जलवा बिखेरने के बाद एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे का रुख किया. हालांकि, उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई.

आमना शरीफ लंबे वक्त से बड़े पर्दे और छोटे पर्दे दोनों से गायब हैं. हाल ही में हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए हैं.
आमना शरीफ लंबे वक्त से बड़े पर्दे और छोटे पर्दे दोनों से गायब हैं. हाल ही में हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए हैं.
इंटरव्यू के दौरान आमना ने उस बुरे वक्त का जिक्र किया, जब वो डिप्रेशन में चली गई थीं. एक्ट्रेस ने बताया कि उनका बेटा जब बहुत छोटा था, उस वक्त उन्होंने अपनी मां को खो दिया था. ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा दौर था.
इंटरव्यू के दौरान आमना ने उस बुरे वक्त का जिक्र किया, जब वो डिप्रेशन में चली गई थीं. एक्ट्रेस ने बताया कि उनका बेटा जब बहुत छोटा था, उस वक्त उन्होंने अपनी मां को खो दिया था. ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा दौर था.
Published at : 22 Dec 2025 02:04 PM (IST)
Aamna Sharif

टेलीविजन फोटो गैलरी

