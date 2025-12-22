इंटरव्यू के दौरान आमना ने उस बुरे वक्त का जिक्र किया, जब वो डिप्रेशन में चली गई थीं. एक्ट्रेस ने बताया कि उनका बेटा जब बहुत छोटा था, उस वक्त उन्होंने अपनी मां को खो दिया था. ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा दौर था.