Dhurandhar के 'उजैर बलोच' का इस हसीना के लिए धड़का दिल, एक्ट्रेस का नाम जान कानों पर नहीं होगा यकीन
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में उजैर बलोच की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले दानिश पंडोर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. फिल्म के अलावा अब वो अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं.
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. लेकिन, इनके बीच एक और एक्टर है जिसकी एक्टिंग खूब सराही जा रही है. वो कोई और नहीं रहमान डकैत के भाई उजैर बलोच की भूमिका निभाने वाले दानिश पंडोर हैं.
