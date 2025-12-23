इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन

गुजरात में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) और कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक आने की सूचना दी है. जो उम्मीदवार लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके पास अब आवेदन करने के लिए बहुत कम समय बचा है. इच्छुक अभ्यर्थी 23 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

गुजरात पुलिस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवारों को गुजरात सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. बोर्ड ने साफ किया है कि अंतिम तारीख के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है.

पीएसआई कैडर में कितने पद

पुलिस सब इंस्पेक्टर कैडर के तहत कुल 858 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें अलग-अलग श्रेणियों के पद शामिल हैं.

अन-आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के 659 पद रखे गए हैं.

आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 129 पद तय किए गए हैं.

इसके अलावा जेल विभाग में जेलर ग्रुप-2 के 70 पद भी शामिल हैं.

कॉन्स्टेबल कैडर में बंपर भर्ती

कॉन्स्टेबल कैडर में इस बार बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं. कुल 12,733 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. अन-आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल के 6,942 पद हैं. आर्म्ड पुलिस सब कॉन्स्टेबल के 2,458 पद रखे गए हैं. आर्म्ड पुलिस सब कॉन्स्टेबल (SRPF) के लिए 3,002 पद हैं. जेल सिपाही पुरुष के 300 पद और महिला जेल सिपाही यानी मैट्रन के 31 पद शामिल किए गए हैं.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए

गुजरात पुलिस भर्ती में पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है.

वहीं, कॉन्स्टेबल पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है. बोर्ड ने साफ किया है कि आवेदन करते समय उम्मीदवार को अपनी योग्यता से जुड़े सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने होंगे.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है. अधिकतम उम्र सीमा 33 साल रखी गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी. उम्र की गणना तय कट-ऑफ तारीख के आधार पर की जाएगी.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी

गुजरात पुलिस भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी और शारीरिक माप परीक्षा यानी पीएसटी से गुजरना होगा.

इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा. पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर चयन होने पर उम्मीदवारों को 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये प्रतिमाह तक सैलरी मिलेगी. वहीं, कॉन्स्टेबल पद के लिए वेतनमान 21,700 रुपये से 69,100 रुपये प्रतिमाह तक तय किया गया है.

आवेदन करने की आसान प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाना होगा.

इसके बाद ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए खुद को रजिस्टर करना होगा.

रजिस्ट्रेशन के बाद मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरनी होगी.

जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सब्मिट करना होगा.

अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें.

