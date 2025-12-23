हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाइस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन

इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन

गुजरात पुलिस PSI और कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है, उम्मीदवार 23 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 23 Dec 2025 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

गुजरात में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) और कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक आने की सूचना दी है. जो उम्मीदवार लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके पास अब आवेदन करने के लिए बहुत कम समय बचा है. इच्छुक अभ्यर्थी 23 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

गुजरात पुलिस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवारों को गुजरात सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. बोर्ड ने साफ किया है कि अंतिम तारीख के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है.

पीएसआई कैडर में कितने पद

  • पुलिस सब इंस्पेक्टर कैडर के तहत कुल 858 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें अलग-अलग श्रेणियों के पद शामिल हैं.
  • अन-आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के 659 पद रखे गए हैं.
  • आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 129 पद तय किए गए हैं.
  • इसके अलावा जेल विभाग में जेलर ग्रुप-2 के 70 पद भी शामिल हैं.

कॉन्स्टेबल कैडर में बंपर भर्ती

कॉन्स्टेबल कैडर में इस बार बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं. कुल 12,733 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. अन-आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल के 6,942 पद हैं. आर्म्ड पुलिस सब कॉन्स्टेबल के 2,458 पद रखे गए हैं. आर्म्ड पुलिस सब कॉन्स्टेबल (SRPF) के लिए 3,002 पद हैं. जेल सिपाही पुरुष के 300 पद और महिला जेल सिपाही यानी मैट्रन के 31 पद शामिल किए गए हैं.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए

गुजरात पुलिस भर्ती में पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है.
वहीं, कॉन्स्टेबल पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है. बोर्ड ने साफ किया है कि आवेदन करते समय उम्मीदवार को अपनी योग्यता से जुड़े सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने होंगे.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है. अधिकतम उम्र सीमा 33 साल रखी गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी. उम्र की गणना तय कट-ऑफ तारीख के आधार पर की जाएगी.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी

गुजरात पुलिस भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी और शारीरिक माप परीक्षा यानी पीएसटी से गुजरना होगा.
इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा. पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर चयन होने पर उम्मीदवारों को 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये प्रतिमाह तक सैलरी मिलेगी. वहीं, कॉन्स्टेबल पद के लिए वेतनमान 21,700 रुपये से 69,100 रुपये प्रतिमाह तक तय किया गया है.

आवेदन करने की आसान प्रक्रिया

  • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए खुद को रजिस्टर करना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरनी होगी.
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सब्मिट करना होगा.
  • अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें.

यह भी पढ़ें - अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 23 Dec 2025 10:04 AM (IST)
Tags :
Education Constable Recruitment 2025 Gujarat Police Constable Vacancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
क्रिकेट
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
Advertisement

वीडियोज

Gujarat Fire News: गुजरात के लड़की गोदाम में लगी भीषण आग, देखें तस्वीरें | Hindi News | Breaking
Top News: देखिए 6 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
जल्लाद मुस्कान की 'COPYCAT सिस्टर',संभल की सनम बेवफा का हॉरर शो
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
क्रिकेट
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
बॉलीवुड
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेटी आराध्या संग वेकेशन पर रवाना हुए अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय, कपल के अंदाज पर फिदा हुए फैंस
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेटी आराध्या संग बाहर रवाना हुईं अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय, वीडियो वायरल
शिक्षा
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
हेल्थ
Black Garlic vs White Garlic: क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
यूटिलिटी
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget