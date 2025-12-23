एक्सप्लोरर
'तारक मेहता' की भूतनी चकोर रियल लाइफ में है बेहद स्टनिंग, इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जलवा
टीवी के पॉपुलर शोज में से एक माना जाने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 17 सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. कुछ दिनों पहले शो में एक भूतनी की एंट्री हुई थी, जो रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस है.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जब भूतनी चकोर की मेकर्स ने एंट्री करवाई थी, तब टीआरपी लिस्ट में इस शो ने धमाल मचाकर रख दिया था. फैंस को भूतनी का ट्रैक बेहद पसंद आया था और चकोर ने गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों को खूब डराया था.
23 Dec 2025
