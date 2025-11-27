हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
23 सालों में इतनी बदल चुकी हैं टीवी की 'कुमकुम', जूही परमार की लेटेस्ट तस्वीरें देख पहचानना होगा मुश्किल

23 सालों में इतनी बदल चुकी हैं टीवी की 'कुमकुम', जूही परमार की लेटेस्ट तस्वीरें देख पहचानना होगा मुश्किल

2000 दशक के पॉपुलर शो 'कुमकुम- एक प्यारा सा बंधन' में कुमकुम की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली जूही परमार किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में नाम कमाया है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Nov 2025 12:41 PM (IST)
2000 दशक के पॉपुलर शो 'कुमकुम- एक प्यारा सा बंधन' में कुमकुम की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली जूही परमार किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में नाम कमाया है

छोटे पर्दे पर 'कुमकुम-एक प्यारा सा बंधन'शो ने काफ लंबे वक्त तक राज किया था. लगभग सात साल चलने वाले इस शो के जरिए जूही परमार ने घर-घर में अपनी पहचान बना ली थी.

देसी साड़ी में लिपटी, गहनों से लदी हुई पूरे सोलह श्रृंगार से सजी जूही परमार जब इस सीरियल के जरिए घरों में एंट्री लेती थीं तो हर सास की चहेती, हर ननद की सहेली और पिया की प्यारी बन जाती थीं.
देसी साड़ी में लिपटी, गहनों से लदी हुई पूरे सोलह श्रृंगार से सजी जूही परमार जब इस सीरियल के जरिए घरों में एंट्री लेती थीं तो हर सास की चहेती, हर ननद की सहेली और पिया की प्यारी बन जाती थीं.
इसके बाद जूही परमार को कई बार छोटे और बड़े पर्दे पर देखा गया. लेकिन, अब वो अपनी बेटी के संग टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करती हैं.
इसके बाद जूही परमार को कई बार छोटे और बड़े पर्दे पर देखा गया. लेकिन, अब वो अपनी बेटी के संग टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करती हैं.
जूही परमार ने 2009 में टीवी एक्टर और बिजनेसमैन सचिन श्रॉफ संग शादी कर ली थी.दोनों की जोड़ी भी पर्दे पर नजर आने वाली जोड़ियों की तरह ही खूबसूरत भी लगती थी.जोड़ियों की तरह ही खूबसूरत भी लगती थी.
जूही परमार ने 2009 में टीवी एक्टर और बिजनेसमैन सचिन श्रॉफ संग शादी कर ली थी.दोनों की जोड़ी भी पर्दे पर नजर आने वाली जोड़ियों की तरह ही खूबसूरत भी लगती थी.जोड़ियों की तरह ही खूबसूरत भी लगती थी.
ये कहना गलत नहीं होगा कि 23 साल बाद भी जूही परमार के अंदर कुछ खास बदलाव नहीं आया है. वो पहले की ही तरह इंडियन ब्यूटी नजर आती हैं.
ये कहना गलत नहीं होगा कि 23 साल बाद भी जूही परमार के अंदर कुछ खास बदलाव नहीं आया है. वो पहले की ही तरह इंडियन ब्यूटी नजर आती हैं.
जूही परमार अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. उन्होंने नीजी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं.
जूही परमार अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. उन्होंने नीजी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं.
जूही परमार का सचिन श्रॉफ के संग तलाक हो चुका है. अब वो अपनी बेटी समायरा की परवरिश सिंगल मदर के तौर पर करती हैं.
जूही परमार का सचिन श्रॉफ के संग तलाक हो चुका है. अब वो अपनी बेटी समायरा की परवरिश सिंगल मदर के तौर पर करती हैं.
जूही परमार सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्हें कहानी हर घर की शो को होस्ट करते देखागया था.
जूही परमार सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्हें कहानी हर घर की शो को होस्ट करते देखागया था.
Published at : 27 Nov 2025 12:41 PM (IST)
Juhi Parmar Kumkum Pyara Sa Bandhan

टेलीविजन फोटो गैलरी

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Embed widget