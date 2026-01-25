एक्सप्लोरर
44 की उम्र में इस एक्ट्रेस पर 8 साल छोटे पति ने बनाया दूसरे बच्चे का दबाव, छलका दर्द
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जो शादीशुदा हैं और अभी तक सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया है. ऐसे में अक्सर उनके ऊपर दूसरे बच्चे का प्रेशर बनाया जाता है.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस ने हाल ही में रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में खुलासा किया कि बेशक उनका एक बेटा है, लेकिन अब उनके पति दूसरे बच्चे के लिए उन पर प्रेशर बना रहे हैं.
25 Jan 2026
