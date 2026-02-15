कीकू शारदा ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, पत्नी प्रियंका संग शेयर की आस्था भरी तस्वारें

कीकू शारदा हाल ही में पत्नी प्रियंका शारदा के साथ अयोध्या पहुंचे है. और रामलला, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए है. इस यात्रा की यादें उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से शेयर की हैं और अपनी गहरी आस्था को भी दर्शाया है.