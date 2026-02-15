एक्सप्लोरर
कीकू शारदा ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, पत्नी प्रियंका संग शेयर की आस्था भरी तस्वारें
Kiku Sharda: कीकू शारदा ने हाल ही में पत्नी प्रियंका शारदा के साथ अयोध्या की आध्यात्मिक यात्रा की है. जिसमें उन्होंने रामलला, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट में आरती के दर्शन किए है.
टीवी और कॉमेडी की दुनिया के फेमस चेहरे कीकू शारदा ने हाल ही में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के जरिए फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है. अयोध्या में रामलला, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट के दर्शन कर कीकू ने अपनी गहरी आस्था और भावनाओं को साझा किया. इस यात्रा में उनके साथ पत्नी प्रियंका शारदा भी थीं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावपूर्ण तस्वीरें और वीडियो शेयर कर फैंस को इस पवित्र अनुभव से रूबरू कराया.
Published at : 15 Feb 2026 08:59 PM (IST)
