कीकू शारदा ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, पत्नी प्रियंका संग शेयर की आस्था भरी तस्वारें

Kiku Sharda: कीकू शारदा ने हाल ही में पत्नी प्रियंका शारदा के साथ अयोध्या की आध्यात्मिक यात्रा की है. जिसमें उन्होंने रामलला, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट में आरती के दर्शन किए है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Feb 2026 08:59 PM (IST)
टीवी और कॉमेडी की दुनिया के फेमस चेहरे कीकू शारदा ने हाल ही में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के जरिए फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है. अयोध्या में रामलला, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट के दर्शन कर कीकू ने अपनी गहरी आस्था और भावनाओं को साझा किया. इस यात्रा में उनके साथ पत्नी प्रियंका शारदा भी थीं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावपूर्ण तस्वीरें और वीडियो शेयर कर फैंस को इस पवित्र अनुभव से रूबरू कराया.

टीवी और कॉमेडी का फेमस चेहरा कीकू शारदा हमेशा अपने फनी अंदाज और कैमेडिक स्केच के लिए जाने जाते हैं लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने आध्यात्मिक पहलू को फैंस के साथ शेयर किया है.
कीकू शारदा हाल ही में पत्नी प्रियंका शारदा के साथ अयोध्या पहुंचे है. और रामलला, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए है. इस यात्रा की यादें उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से शेयर की हैं और अपनी गहरी आस्था को भी दर्शाया है.
Published at : 15 Feb 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
KiKu Sharda Bollywood Priyanka Sharda

टेलीविजन फोटो गैलरी

