अली खामेनेई की मौत से दुखी हुईं फरहाना भट्ट, रॉकी जायसवाल, बोले-‘जो आपके देश के खिलाफ खड़ा है'

अली खामेनेई की मौत से दुखी हुईं फरहाना भट्ट, हिना खान के पति रॉकी जायसवाल, बोले-'जो आपके देश के खिलाफ खड़ा है'

अली खामेनेई की मौत से दुखी हुईं फरहाना भट्ट, हिना खान के पति रॉकी जायसवाल, बोले-‘जो आपके देश के खिलाफ खड़ा है'

Rocky On Farrhana Bhatt: फरहाना भट्ट ने ईरान के सुप्रीम लीड की मौत पर दुख जताया था. इस पर हिना खान के पति रॉकी जायसवाल ने बिना नाम लिए बिग बॉस 19 फेम स्टार की क्लास लगा दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Mar 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में 1 मार्च, 2026 को ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के जॉइंट हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ली अली अली खामेनेई मारे गए थे. उनकी मौत पर बिग बॉस 19 फेम फरहाना भट्ट ने काफी दुख जताया था. वहीं अब टीवी एक्ट्रेस हिना खान के पति रॉकी जायसवाल ने फरहाना के ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर दुख जताने को लेकर तंज कसा है. हालांकि उन्होने अपनी पोस्ट मे किसी का नाम नहीं लिया है.

हिना खान के पति रॉकी ने फरहाना भट्ट पर निकाली भड़ास
बता दें कि  फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की रनर-अप थीं, और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि वे सबके दिलों में रहेंगे. वहीं  हिना खान के पति रॉकी जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लिखी अपनी पोस्ट में फरहाना भट्ट का नाम लिए बिना उनकी क्लास लगा दी. रॉकी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, "मुझे परवाह नहीं है कि आप किसके लिए शोक मनाते हैं, जब तक आप इसे निजी तौर पर करते हैं. अगर आप पब्लिक में ऐसा करने आते हैं, तो आपके काम पब्लिक के क्रिटिसाइज़ करने के लिए मौजूद हैं. मैंने इन दुख जताने वालों में किसी इंडियन के लिए इतना प्यार या आंसू कभी नहीं देखे. यहां तक कि ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम के लिए भी नहीं.”

उन्होंने आगे कहा, “आप उन लोगों की पीठ में छुरा घोंपते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं और उन विदेशियों के लिए दुख मनाते हैं जो हमेशा आपके देश के खिलाफ खड़े रहे. लॉयल्टी ही सब कुछ है. लॉयल्टी सब कुछ साफ-साफ दिखाती भी है.”



अली खामेनेई की मौत से दुखी हुईं फरहाना भट्ट, हिना खान के पति रॉकी जायसवाल, बोले-‘जो आपके देश के खिलाफ खड़ा है

अली खामेनेई की मौत पर फ़रहाना भट्ट का बयान
यह विवाद तब शुरू हुआ जब फ़रहाना भट्ट ने खामेनेई की मौत की खबर पर अपना रिएक्शन शेयर किया.  इंस्टेंट बॉलीवुड से बात करते हुए,बिग बॉस 19 फेम स्टार ने बताया कि इस खबर का उन पर क्या असर हुआ. फरहाना ने कहा, "वह एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. वह हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे." उन्होंने आगे बताया कि इस खबर ने उन्हें पर्सनली कैसे प्रभावित किया, उन्होंने कहा, "आपको यकीन नहीं होगा, मैं सेहरी के बाद से सोई नहीं हूं. मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ी, और मैं बहुत दुखी थी. कई लोगों के लिए, वह एक मसीहा थे."भट्ट ने यह भी कहा कि "हज़ारों खामेनेई पैदा होंगे" और कहा कि कश्मीर में कई लोग इस घटना से बहुत दुखी हैं.

Published at : 03 Mar 2026 10:39 AM (IST)
Rocky Jaiswal Hina Khan Farrhana Bhatt Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
