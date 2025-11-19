एक्सप्लोरर
63 दिन में कपिल शर्मा ने घटाया 11 किलो वजन, अब दिख रहे हैं बिलकुल फिट
Kapil Sharma Fitness: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने अपना वेट लॉस किया है. वेट लॉस के बाद अब वो काफी फिट नजर आ रहे हैं. इसी बीच आज हम आपको कपिल शर्मा का वेट लॉस सीक्रेट बताने जा रहे हैं.
कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर कपिल शर्मा इन दिनों किसी मजाकिया अंदाज से नहीं, बल्कि अपने हेल्दी और फिट लुक से सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनका फिट लुक सबका ध्यान खींच रहा है. इस बदलाव के पीछे कोई ट्रेंडिंग डाइट या क्रैश वर्कआउट नहीं, बल्कि एक सोची समझी लाइफस्टाइल रीसेट है, जिसे सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर योगेश भाटिया ने प्लान किया.
