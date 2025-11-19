हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन63 दिन में कपिल शर्मा ने घटाया 11 किलो वजन, अब दिख रहे हैं बिलकुल फिट

63 दिन में कपिल शर्मा ने घटाया 11 किलो वजन, अब दिख रहे हैं बिलकुल फिट

Kapil Sharma Fitness: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने अपना वेट लॉस किया है. वेट लॉस के बाद अब वो काफी फिट नजर आ रहे हैं. इसी बीच आज हम आपको कपिल शर्मा का वेट लॉस सीक्रेट बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 02:53 PM (IST)
Kapil Sharma Fitness: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने अपना वेट लॉस किया है. वेट लॉस के बाद अब वो काफी फिट नजर आ रहे हैं. इसी बीच आज हम आपको कपिल शर्मा का वेट लॉस सीक्रेट बताने जा रहे हैं.

कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर कपिल शर्मा इन दिनों किसी मजाकिया अंदाज से नहीं, बल्कि अपने हेल्दी और फिट लुक से सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनका फिट लुक सबका ध्यान खींच रहा है. इस बदलाव के पीछे कोई ट्रेंडिंग डाइट या क्रैश वर्कआउट नहीं, बल्कि एक सोची समझी लाइफस्टाइल रीसेट है, जिसे सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर योगेश भाटिया ने प्लान किया.

1/7
कपिल शर्मा ने सिर्फ 63 दिन में अपना वेट 11 किलो कम किया है.
कपिल शर्मा ने सिर्फ 63 दिन में अपना वेट 11 किलो कम किया है.
2/7
जिसके बाद से उनके लुक में काफी बदलाव नजर आ रहा है, वो अब बेहद फिट हो गए हैं.
जिसके बाद से उनके लुक में काफी बदलाव नजर आ रहा है, वो अब बेहद फिट हो गए हैं.
3/7
कपिल शर्मा के फिटनेस का सीक्रेट खुलासा उनके फिटनेस ट्रेनर योगेश भाटेजा ने किया. भाटेजा की मानें तो कपिल ने 21-21-21 फिटनेस रूल को फॉलो कर अपना वेट तेजी से लॉस किया.
कपिल शर्मा के फिटनेस का सीक्रेट खुलासा उनके फिटनेस ट्रेनर योगेश भाटेजा ने किया. भाटेजा की मानें तो कपिल ने 21-21-21 फिटनेस रूल को फॉलो कर अपना वेट तेजी से लॉस किया.
4/7
इस रूल में आपको पहले केवल हल्की एक्सरसाइज से शुरुआत करनी है. जिसे आप अगले 21 दिन तक फॉलो करेंगे.
इस रूल में आपको पहले केवल हल्की एक्सरसाइज से शुरुआत करनी है. जिसे आप अगले 21 दिन तक फॉलो करेंगे.
5/7
वहीं इसके बाद यानी 21 से 42 दिन तक आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है. इन दिनों आपको दूध या दूध से बनी चीजें और मीठे से सख्त परहेज करना होगा.
वहीं इसके बाद यानी 21 से 42 दिन तक आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है. इन दिनों आपको दूध या दूध से बनी चीजें और मीठे से सख्त परहेज करना होगा.
6/7
इस रुल का लास्ट यानी 42 से 63 के बीच के दिन सबसे जरुरी हैं, जिसमें ऐसी हैबिट्स को छोड़ना होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है. जिसमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी आदतें शामिल हैं.
इस रुल का लास्ट यानी 42 से 63 के बीच के दिन सबसे जरुरी हैं, जिसमें ऐसी हैबिट्स को छोड़ना होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है. जिसमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी आदतें शामिल हैं.
7/7
कपिल की यह फिटनेस जर्नी साबित करती है कि परफेक्ट बॉडी पाने के लिए क्रैश डाइट या ओवरट्रेनिंग की जरूरत नहीं. सही गाइडेंस, निरंतरता और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाकर हर कोई हेल्दी और फिट रह सकता है.
कपिल की यह फिटनेस जर्नी साबित करती है कि परफेक्ट बॉडी पाने के लिए क्रैश डाइट या ओवरट्रेनिंग की जरूरत नहीं. सही गाइडेंस, निरंतरता और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाकर हर कोई हेल्दी और फिट रह सकता है.
Published at : 19 Nov 2025 02:53 PM (IST)
Tags :
KAPIL SHARMA

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह से वायरल स्पीच
धर्म को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह से वायरल स्पीच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह से वायरल स्पीच
धर्म को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह से वायरल स्पीच
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
फैशन
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
शिक्षा
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget