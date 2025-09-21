हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदुल्हन बनी ईशा मालवीय, इस एक्टर संग की 'शादी', प्यार में डूबी एक्ट्रेस की फोटोज वायरल

दुल्हन बनी ईशा मालवीय, इस एक्टर संग की 'शादी', प्यार में डूबी एक्ट्रेस की फोटोज वायरल

Isha Malviya New Song: हाल ही में एक्ट्रेस ईशा ने सोशल मीडिया पर ब्राइडल लुक में एक्टर के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें ईशा एक्टर संग प्यार में डूबी नजर आ रहीं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 04:09 PM (IST)
Isha Malviya New Song: हाल ही में एक्ट्रेस ईशा ने सोशल मीडिया पर ब्राइडल लुक में एक्टर के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें ईशा एक्टर संग प्यार में डूबी नजर आ रहीं हैं.

टीवी एक्ट्रेस ईशा मालवीय इन दिनों सुर्खिंया बटोर रहीं हैं. हाल ही में ईशा ने दुल्हन के लुक मे एक्टर के साथ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडीया पर शेयर कीं हैं जिसमें वो एक्टर के साथ क्यूट और प्यार भरे अंदाज में पोज देतीं नजर आ रहीं हैं. ब्राइड लुक में ईशा की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. आईए देखतें हैं 10 शानदार तस्वीरें.

1/10
ईशा मालवीय इन दिनों काफी चर्चे में हैं.
ईशा मालवीय इन दिनों काफी चर्चे में हैं.
2/10
हाल ही में ईशा ने अपने इंस्टाग्राम पर ब्राइडल लुक में एक्टर के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
हाल ही में ईशा ने अपने इंस्टाग्राम पर ब्राइडल लुक में एक्टर के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
3/10
दरअसल ईशा मालवीय की ये तस्वीरें उनके न्यू सॉन्ग की हैं.
दरअसल ईशा मालवीय की ये तस्वीरें उनके न्यू सॉन्ग की हैं.
4/10
जिसमें वो एक्टर अक्षय खरोडिया के साथ नजर आ रही हैं.
जिसमें वो एक्टर अक्षय खरोडिया के साथ नजर आ रही हैं.
5/10
ईशा और अक्षय का नया गाना 'लगे रब वरगा' रिलीज हुआ है जिसे बी प्राक ने गया है.
ईशा और अक्षय का नया गाना 'लगे रब वरगा' रिलीज हुआ है जिसे बी प्राक ने गया है.
6/10
हालांकि, की ये गाना पहले ही रिलीज हो चुका था लेकिन दोनों ने अपनी तस्वीरें अब शेयर की हैं.
हालांकि, की ये गाना पहले ही रिलीज हो चुका था लेकिन दोनों ने अपनी तस्वीरें अब शेयर की हैं.
7/10
फोटोज की बात करें तो ईशा और अक्षय की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
फोटोज की बात करें तो ईशा और अक्षय की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
8/10
दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे हैं.
दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे हैं.
9/10
ईशा और अक्षय की ये तस्वीरें फैंस को भी बेहद पसंद आ रही हैं. दुल्हन बनी ईशा पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं. ईशा ने जींस के साथ ब्लाउज और दुप्ट्टा कैरी किया है. साथ ही हैवी जूलरी वियर की है.
ईशा और अक्षय की ये तस्वीरें फैंस को भी बेहद पसंद आ रही हैं. दुल्हन बनी ईशा पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं. ईशा ने जींस के साथ ब्लाउज और दुप्ट्टा कैरी किया है. साथ ही हैवी जूलरी वियर की है.
10/10
साथ ही सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं.
साथ ही सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 21 Sep 2025 04:09 PM (IST)
Tags :
Isha Malviya

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Worldwide Collection: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की वकालत का फैन हुआ बॉक्स ऑफिस, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
'जॉली LLB 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Worldwide Collection: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की वकालत का फैन हुआ बॉक्स ऑफिस, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
'जॉली LLB 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
ऑटो
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
यूटिलिटी
तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?
तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?
जनरल नॉलेज
Water Production: अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना लिया पानी, क्या वह होगा पीने लायक?
अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना लिया पानी, क्या वह होगा पीने लायक?
फूड
दिल्ली में ही मिल जाएगा गुजराती-बंगाली और उड़िया खाने का स्वाद, तुरंत नोट कर लें पता
दिल्ली में ही मिल जाएगा गुजराती-बंगाली और उड़िया खाने का स्वाद, तुरंत नोट कर लें पता
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget