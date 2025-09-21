एक्सप्लोरर
दुल्हन बनी ईशा मालवीय, इस एक्टर संग की 'शादी', प्यार में डूबी एक्ट्रेस की फोटोज वायरल
Isha Malviya New Song: हाल ही में एक्ट्रेस ईशा ने सोशल मीडिया पर ब्राइडल लुक में एक्टर के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें ईशा एक्टर संग प्यार में डूबी नजर आ रहीं हैं.
टीवी एक्ट्रेस ईशा मालवीय इन दिनों सुर्खिंया बटोर रहीं हैं. हाल ही में ईशा ने दुल्हन के लुक मे एक्टर के साथ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडीया पर शेयर कीं हैं जिसमें वो एक्टर के साथ क्यूट और प्यार भरे अंदाज में पोज देतीं नजर आ रहीं हैं. ब्राइड लुक में ईशा की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. आईए देखतें हैं 10 शानदार तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 21 Sep 2025 04:09 PM (IST)
Tags :Isha Malviya
टेलीविजन
10 Photos
दुल्हन बनी ईशा मालवीय, इस एक्टर संग की 'शादी', प्यार में डूबी एक्ट्रेस की फोटोज वायरल
टेलीविजन
10 Photos
दो साल की हुई राहुल वैद्य-दिशा परमार की बेटी, रोते-रोते काटा केक, देखें 10 क्यूट फोटोज
टेलीविजन
10 Photos
जिया मानेक की ऑनस्क्रीन बहन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बिग बॉस में 11 साल बड़े एक्टर संग जुड़ रहा है नाम
टेलीविजन
10 Photos
एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या की खूबसूरत तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा कि वो जुड़वां बच्चों की मां हैं
टेलीविजन
10 Photos
मां बनने वाली हैं 'टीवी की पार्वती', टाइट ड्रेस में बेबी बंप फ्लॉन्ट कर शेयर किया पोस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
इंडिया
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
'जॉली LLB 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
दुल्हन बनी ईशा मालवीय, इस एक्टर संग की 'शादी', प्यार में डूबी एक्ट्रेस की फोटोज वायरल
टेलीविजन
10 Photos
दो साल की हुई राहुल वैद्य-दिशा परमार की बेटी, रोते-रोते काटा केक, देखें 10 क्यूट फोटोज
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion