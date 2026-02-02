एक्सप्लोरर
हिना खान ने इंस्टाग्राम पर दिखाई तुर्की ट्रिप की खूबसूरत झलक, लिखा- असली खुशी छोटे पलों में छिपी है
Turkey trip: हिना खान ने अपनी तुर्की यात्रा की खूबसूरत झलक इंस्टाग्राम पर साझा की है. जिसमें वो हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद के नजारे के बीच पक्षियों को खाना देती नजर आई है.
हिना खान ने इस बार इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को एक शांत और खास नजरिया दिखाया.चमक-दमक भरी दुनिया से दूर वो इस्तांबुल की गलियों में हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद के बीच छोटे-छोटे पलों में खुशियों को जीती नजर आईं. पक्षियों को खाना खिलाना, तुर्की के स्वादिष्ट नाश्ते का मजा लेना और परिवार के साथ बिताए ये पल हिना के लिए सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि असली खुशी का एहसास थे.
Published at : 02 Feb 2026 01:29 PM (IST)
Tags :Istanbul Hagia Sophia Hina Khan
