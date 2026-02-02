हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनहिना खान ने इंस्टाग्राम पर दिखाई तुर्की ट्रिप की खूबसूरत झलक, लिखा- असली खुशी छोटे पलों में छिपी है

हिना खान ने इंस्टाग्राम पर दिखाई तुर्की ट्रिप की खूबसूरत झलक, लिखा- असली खुशी छोटे पलों में छिपी है

Turkey trip: हिना खान ने अपनी तुर्की यात्रा की खूबसूरत झलक इंस्टाग्राम पर साझा की है. जिसमें वो हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद के नजारे के बीच पक्षियों को खाना देती नजर आई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Feb 2026 01:29 PM (IST)
Turkey trip: हिना खान ने अपनी तुर्की यात्रा की खूबसूरत झलक इंस्टाग्राम पर साझा की है. जिसमें वो हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद के नजारे के बीच पक्षियों को खाना देती नजर आई है.

हिना खान ने इस बार इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को एक शांत और खास नजरिया दिखाया.चमक-दमक भरी दुनिया से दूर वो इस्तांबुल की गलियों में हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद के बीच छोटे-छोटे पलों में खुशियों को जीती नजर आईं. पक्षियों को खाना खिलाना, तुर्की के स्वादिष्ट नाश्ते का मजा लेना और परिवार के साथ बिताए ये पल हिना के लिए सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि असली खुशी का एहसास थे.

1/11
हिना खान मानती हैं कि असली खुशियां छोटे और साधारण पलों में छिपी होती हैं. उन्होंने अपनी इस्तांबुल यात्रा की कुछ खूबसूरत झलकियां साझा की है.
हिना खान मानती हैं कि असली खुशियां छोटे और साधारण पलों में छिपी होती हैं. उन्होंने अपनी इस्तांबुल यात्रा की कुछ खूबसूरत झलकियां साझा की है.
2/11
जिसमें वो नाश्ते के दौरान पक्षियों को खाना देती नजर आ रही है. इस पल के पीछे हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद का शानदार नजारा भी दिखाई दे रहा था.
जिसमें वो नाश्ते के दौरान पक्षियों को खाना देती नजर आ रही है. इस पल के पीछे हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद का शानदार नजारा भी दिखाई दे रहा था.
Published at : 02 Feb 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Istanbul Hagia Sophia Hina Khan

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ICC T20 Worldcup : मैच से मैदान छोड़कर भागा Pakistan... आज ICC लेगा बड़ा फैसला । Shehbaz Sharif
Iran US Tension : Trump के सामने झुकने से Iran ने किया इनकार... खाड़ी देशों में गहराया युद्ध का संकट
ICC T20 Worldcup : मैच से पहले डरकर भागा Pakistan... Shehbaz Sharif सरकार ने लिया फैसला
Equity Market Investors ध्यान दें! Budget से बदलेगा Market का पूरा Scenario? | Paisa Live
Budget 2026: महिलाओं, किसानों और बुज़ुर्गों के लिए बजट में क्या मिला? सबसे ज्यादा फायदा किसको ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने किया ये वादा
फूड
Fresh Food At Restaurants: ढाबे से लेकर होटल तक... ये सब्जियां बनती हैं एकदम ताजी, ऑर्डर करने से पहले आप भी जान लें
ढाबे से लेकर होटल तक... ये सब्जियां बनती हैं एकदम ताजी, ऑर्डर करने से पहले आप भी जान लें
यूटिलिटी
महज 20000 रुपये से गांव में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, बंपर होगी कमाई
महज 20000 रुपये से गांव में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, बंपर होगी कमाई
जनरल नॉलेज
Budget 2026: बजट तो पेश हो गया अब आगे क्या, जानिए क्या होती है संसद की पूरी प्रक्रिया?
बजट तो पेश हो गया अब आगे क्या, जानिए क्या होती है संसद की पूरी प्रक्रिया?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget