मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘वर्तमान पर फोकस करें और...’, PM मोदी ने भाजपा सांसदों को दी बड़ी सलाह

‘वर्तमान पर फोकस करें और...’, PM मोदी ने भाजपा सांसदों को दी बड़ी सलाह

PM Modi Breakfast Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कहा कि वे सिर्फ वर्तमान पर फोकस रखें और देश के भविष्य के लिहाज से क्या बेहतर हो सकता है, उस दिशा में काम करें.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 05 Aug 2026 07:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • क्षेत्र से जुड़ें, युवाओं से संवाद करें और सतर्क रहने को कहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (5 अगस्त, 2026) को राज्यसभा के लिए चुने गए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 37 नए सांसदों के साथ नाश्ते पर बैठक की. इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (AAP) को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुछ नेता भी मौजूद थे. बैठक के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि संसद का कामकाज सुचारु रूप से और बिना किसी दिक्कत के चलना चाहिए. उन्होंने सभी से कहा कि वे सिर्फ वर्तमान पर फोकस रखें और देश के भविष्य के लिहाज से क्या बेहतर हो सकता है, उस दिशा में काम करें.

उन्होंने कहा कि अच्छे नतीजों के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है. जैसे इस समय मैं आपके साथ हूं, इसलिए मैं किसी और बात के बारे में नहीं सोच रहा हूं. मैं उसी पल के बारे में सोचता हूं और उसी पल को जीता हूं, जिसमें मैं उस समय होता हूं.

सांसदों से बैठक में क्या बोले पीएम मोदी?

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान अपने सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को साझा किया और सांसदों को सलाह दी कि वे संसद के कार्यवाही को बेहद गंभीरता से लें. वे सभी सांसदों से सीखें, चाहे वे विपक्ष के ही क्यों न हों. उन्होंने सांसदों को हर रोज कम से कम एक से दो घंटे संसद पुस्तकालय में अध्ययन करने के लिए भी प्रेरित किया. 

उन्होंने सांसदों से कहा कि वे दिल्ली के मकड़जाल से दूर रहें और क्षेत्र और कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे. इसके अलावा, युवाओं के साथ नियमित संवाद बढ़ाएं और अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) के तहत विशेष रूप से युवाओं और खेल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर ध्यान दें. 

‘वर्तमान पर फोकस करें और...’, PM मोदी ने भाजपा सांसदों को दी बड़ी सलाह

साथ ही साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में चुने गए एनडीए के नए सांसदों को अपने लेटरहेड के दुरुपयोग से सतर्क रहने और फोन पर लोगों से रूखा व्यवहार करने से बचने की भी सलाह दी है.

बैठक में कौन-कौन सांसद शामिल हुए?

संसद सत्र के दौरान सांसदों के साथ नाश्ते पर बैठक करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले कई सालों से चली आ रही उस परंपरा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सांसदों को प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने का मौका देना है. इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के नव-निर्वाचित पदाधिकारी तरुण चुघ और विनोद तावड़े के अलावा आम आदमी पार्टी (AAP) से भाजपा में शामिल हुईं स्वाती मालीवाल, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और विक्रमजीत सिंह साहनी समेत कई अन्य सांसद मौजूद रहे. 

यह भी पढ़ेंः परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 05 Aug 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha Nitin Nabin BJP PM Modi NDA

Frequently Asked Questions

इस बैठक में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कौन-कौन से नेता मौजूद थे?

आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं स्वाती मालीवाल, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और विक्रमजीत सिंह साहनी समेत कई अन्य सांसद इस बैठक में मौजूद थे।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘कोई दम नहीं...’, TVK सरकार के पहले बजट पर जानें क्या बोले एमके स्टालिन
‘कोई दम नहीं...’, TVK सरकार के पहले बजट पर जानें क्या बोले एमके स्टालिन
इंडिया
‘वर्तमान पर फोकस करें और...’, PM मोदी ने भाजपा सांसदों को दी बड़ी सलाह
‘वर्तमान पर फोकस करें और...’, PM मोदी ने भाजपा सांसदों को दी बड़ी सलाह
इंडिया
‘स्टूल वालों को जहर उगलना ही पड़ता है’, केशव प्रसाद मौर्य पर ओवैसी का हमला
‘स्टूल वालों को जहर उगलना ही पड़ता है’, केशव प्रसाद मौर्य पर ओवैसी का हमला
इंडिया
बांग्लादेश वापस लौटेंगी शेख हसीना? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलीं - 'मैं अब...'
बांग्लादेश वापस लौटेंगी शेख हसीना? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलीं - 'मैं अब...'
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
इंडिया
बांग्लादेश वापस लौटेंगी शेख हसीना? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलीं - 'मैं अब...'
बांग्लादेश वापस लौटेंगी शेख हसीना? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलीं - 'मैं अब...'
झारखंड
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
इंडिया
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
इंडिया
मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी, डीपफेक और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर घिरे
मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी, डीपफेक और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर घिरे
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ, राज्यसभा से भी बिल पारित
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ, राज्यसभा से भी बिल पारित
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget