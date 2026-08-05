'लॉकअप 2' का ग्रैंड फिनाले आज, कौन बनेगा शो का विनर?

एकता कपूर का शो 'लॉकअप' का दूसरा सीजन 27 जून को शुरू हुआ था. शो में कंटेस्टेंट्स थे. अब शो को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं. शो काफी चर्चा में रहा. शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ. इस शो को रितेश देशमुख और फराह खान ने होस्ट किया. 5 अगस्त को यानी आज शो का ग्रैंड फिनाले है. शो को अपना विनर मिल जाएगा.

शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स

शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की बात करें तो इसमें राम कपूर, शिल्पा शिंदे, श्रेया कालरा, योगेश रावत और शिवांगी जोशी हैं. सभी ने शो में अपनी तरफ से पूरी जान डाल दी.

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गौरव-आकांक्षा के तलाक का हुआ था खुलासा

बता दें कि शो सबसे ज्यादा तब चर्चा में आया जब अनुपमा फेम एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा सीक्रेट रिवील किया. आकांक्षा ने बताया था कि वो कई महीनों से गौरव से अलग रह रही हैं. गौरव और वो तलाक लेने वाले हैं. उनका ये सीक्रेट काफी चर्चा में रहा था. इसके अलावा आकांक्षा ने ये भी बताया था कि वो बाइसेक्सुअल थीं. आकांक्षा ने कहा था कि शादी से पहले वो बाइसेक्सुअल थीं. उन्हें लड़कियों की वाइब पसंद आती है. गौरव को भी इसके बारे में पता था.

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राम कपूर ने किया था खुलासा

वहीं शो में राम कपूर ने खुलासा किया था 'बड़े अच्छे लगते हैं' उनके खराब बिहेवियर की वजह से बंद हुआ था. राम ने बताया था कि वो सेट पर शराब पीते थे. वहीं हर्षद चोपड़ा और श्रेया कालरा ने बताया कि बचपन में उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था. वहीं शिल्पा शिंदे ने भी अपने परिवार के साथ अपने खराब रिश्तों को लेकर बात की थी.