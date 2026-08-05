मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है', 'रामायण' में रावण के रोल को लेकर बोले यश

'ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है', 'रामायण' में रावण के रोल को लेकर बोले यश

सुपरस्टार यश फिल्म 'रामायण' में रावण का रोल प्ले करने वाले हैं. फिल्म से उनकी झलक सामने आ गई है. अब यश ने रावण के रोल को लेकर प्रेशर पर बात की है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 05 Aug 2026 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी की 'रामायण' में रणबीर कपूर लीड रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी मां सीता का किरदार निभा रही हैं. साउथ सुपरस्टार यश फिल्म में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. सभी की झलक भी सामने आ गई है. रावण के रोल में यश को काफी पसंद किया गया. अब यश ने रावण के रोल को लेकर प्रेशर के बारे में बात की. 

यश ने IGN को दिए इंटरव्यू में कहा, 'एक स्टोरी सुनाने के लिए आपको एक अच्छा और बुरा शख्स चाहिए. अच्छाई और बुराई चाहिए. इस स्टोरी का सबसे जरुरी पहलू ये है कि रावण अपनी ताकत के नशे में चूर है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है. उसके अंदर बदले की भावना है. वो गलत चीजों से प्रेरित होता है. यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है. अगर आप डीपली देखें तो और कहानी को समझें, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी.'

ये भी पढ़ें- 'हेरा फेरी 3' को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान? 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर ने किया रिएक्ट

रावण के रोल को लेकर क्या बोले यश?

आगे उन्होंने कहा, 'जिस तरह से भगवान राम और रावण के कैरेक्टर्स को जिस तरह से गढ़ा गया है और जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसमें भगवान राम वो शख्स हैं जो राजा के तौर पर जन्में. लेकिन सिचुअश ने उनसे सबकुछ छीन लिया और लेकिन वो अपने बिहेवियर और काम के जरिए सबकुछ दोबारा हासिल करते हैं. लेकिन रावण के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था. वो फिर पावरफुल बनता है और की कभी कहते हैं कि जब आप किस राक्षस से लड़ते हैं तो खुद उससे भी बड़े राक्षस बन जाते हैं. इसीलिए आपको केयरफुल रहने की जरुरत होती है. रावण वो है जो बहुत टौलेंटड है. वो कई आर्ट्स में मास्टर हैं लेकिन फिर वो आखिर में ऐसा शख्स बन जाता है जो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता. यहां पर कहानी दिलचस्प हो जाती है.'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर आप कैरेक्टर के बारे में जानते हैं और सभी उसके बारे में जानते हैं तो एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है. अगर कोई नई फिल्म के बारे में में आपको बताता है तो उसमें आप जो भी करते हैं वो ही किरदार बन जाता है. लेकिन अगर लोगों के मन में पहले से ही उस कैरेक्टर को लेकर एक इमेज है और कई लोगों ने उसे अलग-अलग तरह से निभाया है तो एक्टर पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है. लेकिन मैंने बेसिक्स पर बहुत ध्यान दिया है. मुझे लगता है कि मैंने इसे एक अलग नजरिए से पेश किया है. मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इसे पसंद करें.'

फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी. फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा. ये फिल्म बड़े बजट में बनी है. फिल्म में सनी देओल हनुमान के रोल में होंगे. वहीं रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं. फिल्म में रकुल प्रीत सिंह और लारा दत्ता जैसे स्टार्स नजर आए हैं.

ये भी पढ़ें- छोटे बजट की फिल्म का बॉक्स ऑफिस धमाका, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ मूवी

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Raavan Yash :Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है', 'रामायण' में रावण के रोल को लेकर बोले यश
'ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है', 'रामायण' में रावण के रोल को लेकर बोले यश
बॉलीवुड
'भाई, तुम्हारे साथ कई अच्छे पल बिताए...' प्रदीप रावत के निधन पर इमोशनल हुए सलमान
'भाई, तुम्हारे साथ कई अच्छे पल बिताए...' प्रदीप रावत के निधन पर इमोशनल हुए सलमान
बॉलीवुड
पापा उदित नारायण जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे
पापा जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे
बॉलीवुड
Kroll Brand Value 2025: शाहरुख खान बने नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह
शाहरुख खान नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अरबों का 'नीलम-झेलम हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट', कैसे PoJK के लिए बन गया 'दोहन मशीन'?
अरबों का 'नीलम-झेलम हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट', कैसे PoJK के लिए बन गया 'दोहन मशीन'?
इंडिया
'ये वो बांग्लादेश नहीं, जिसके लिए...', फफक कर रोती हुई बोलीं शेख हसीना
'ये वो बांग्लादेश नहीं, जिसके लिए दी लाखों शहादत', फफक कर रोती हुई बोलीं शेख हसीना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
किसान नेता रोहित सिंह जाखड़ कांग्रेस में शामिल, BJP-RLD की बढ़ेगी टेंशन?
किसान नेता रोहित सिंह जाखड़ कांग्रेस में शामिल, BJP-RLD की बढ़ेगी टेंशन?
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
इंडिया
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
इंडिया
‘वर्तमान पर फोकस करें और...’, PM मोदी ने भाजपा सांसदों को दी बड़ी सलाह
‘वर्तमान पर फोकस करें और...’, PM मोदी ने भाजपा सांसदों को दी बड़ी सलाह
इंडिया
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget