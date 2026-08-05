'ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है', 'रामायण' में रावण के रोल को लेकर बोले यश

नितेश तिवारी की 'रामायण' में रणबीर कपूर लीड रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी मां सीता का किरदार निभा रही हैं. साउथ सुपरस्टार यश फिल्म में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. सभी की झलक भी सामने आ गई है. रावण के रोल में यश को काफी पसंद किया गया. अब यश ने रावण के रोल को लेकर प्रेशर के बारे में बात की.

यश ने IGN को दिए इंटरव्यू में कहा, 'एक स्टोरी सुनाने के लिए आपको एक अच्छा और बुरा शख्स चाहिए. अच्छाई और बुराई चाहिए. इस स्टोरी का सबसे जरुरी पहलू ये है कि रावण अपनी ताकत के नशे में चूर है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है. उसके अंदर बदले की भावना है. वो गलत चीजों से प्रेरित होता है. यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है. अगर आप डीपली देखें तो और कहानी को समझें, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी.'

ये भी पढ़ें- 'हेरा फेरी 3' को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान? 'वेलकम टू द जंगल' के डायरेक्टर ने किया रिएक्ट

रावण के रोल को लेकर क्या बोले यश?

आगे उन्होंने कहा, 'जिस तरह से भगवान राम और रावण के कैरेक्टर्स को जिस तरह से गढ़ा गया है और जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसमें भगवान राम वो शख्स हैं जो राजा के तौर पर जन्में. लेकिन सिचुअश ने उनसे सबकुछ छीन लिया और लेकिन वो अपने बिहेवियर और काम के जरिए सबकुछ दोबारा हासिल करते हैं. लेकिन रावण के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था. वो फिर पावरफुल बनता है और की कभी कहते हैं कि जब आप किस राक्षस से लड़ते हैं तो खुद उससे भी बड़े राक्षस बन जाते हैं. इसीलिए आपको केयरफुल रहने की जरुरत होती है. रावण वो है जो बहुत टौलेंटड है. वो कई आर्ट्स में मास्टर हैं लेकिन फिर वो आखिर में ऐसा शख्स बन जाता है जो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता. यहां पर कहानी दिलचस्प हो जाती है.'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर आप कैरेक्टर के बारे में जानते हैं और सभी उसके बारे में जानते हैं तो एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है. अगर कोई नई फिल्म के बारे में में आपको बताता है तो उसमें आप जो भी करते हैं वो ही किरदार बन जाता है. लेकिन अगर लोगों के मन में पहले से ही उस कैरेक्टर को लेकर एक इमेज है और कई लोगों ने उसे अलग-अलग तरह से निभाया है तो एक्टर पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है. लेकिन मैंने बेसिक्स पर बहुत ध्यान दिया है. मुझे लगता है कि मैंने इसे एक अलग नजरिए से पेश किया है. मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इसे पसंद करें.'

फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी. फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा. ये फिल्म बड़े बजट में बनी है. फिल्म में सनी देओल हनुमान के रोल में होंगे. वहीं रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं. फिल्म में रकुल प्रीत सिंह और लारा दत्ता जैसे स्टार्स नजर आए हैं.

ये भी पढ़ें- छोटे बजट की फिल्म का बॉक्स ऑफिस धमाका, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ मूवी