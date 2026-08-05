मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भाई, तुम्हारे साथ कई अच्छे पल बिताए...' प्रदीप रावत के निधन पर इमोशनल हुए सलमान

'भाई, तुम्हारे साथ कई अच्छे पल बिताए...' प्रदीप रावत के निधन पर इमोशनल हुए सलमान

Salman Khan On Pradeep Rawat: एक्टर प्रदीप रावत के निधन पर अभिनेता सलमान खान ने भी शोक जताया है. उन्होंने एक्टर के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 05 Aug 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

'गजनी' और 'लगान' जैसी बेहतरीन फिल्मों के अभिनेता प्रदीप रावत ने मंगलवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. ब्लड कैंसर से वो जिंदगी की जंग हार गए और उनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन की खबर आते ही फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. कई सेलेब्स ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अब सलमान खान ने भी एक्टर के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें याद किया है.

सलमान बोले- 'भाई, तुम्हारे साथ कई अच्छे पल बिताए हैं...'

प्रदीप रावत के साथ सलमान खान एक अच्छा रिश्ता शेयर करते थे. दोनों एक्टर ने साथ में भी काम किया था. प्रदीप रावत के निधन से सलमान खान भी भावुक नजर आए. उन्होंने दिवंगत एक्टर के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की है. साथ में लिखा, 'भाई, तुम्हारे साथ कई अच्छे पल बिताए हैं. भगवान आपकी आत्मा को शांति दें.' सलमान ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें दो अन्य एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. 

भाई, तुम्हारे साथ कई अच्छे पल बिताए...' प्रदीप रावत के निधन पर इमोशनल हुए सलमान

ये भी पढ़ें: 'रामायण' की रिलीज से पहले ही पूरी हुई पार्ट 2 की आधी शूटिंग, रणबीर ने सनी देओल के रोल पर दिया बड़ा अपडेट

इन फिल्मों में सलमान-प्रदीप ने किया था साथ में काम

सलमान खान और प्रदीप रावत एक दूसरे को लम्बे वक्त से जानते थे. दोनों के बीच रिश्ता 80 के दशक से था. प्रदीप ने सलमान खान के साथ साल 1990 की फिल्म 'बागी' में काम किया था. इसके बाद वो सलमान की अन्य फिल्मों 'पत्थर के फूल' (1991) और 'संगदिल सनम' (1994) में भी नजर आए थे. 

आमिर खान सहित ये सेलेब्स पहुंचे अंतिम संस्कार में

बुधवार शाम को प्रदीप रावत का मुंबई के गोरेगांव वेस्ट के शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सुपरस्टार आमिर खान पहुंचे थे. उनके अलावा अशोक पंडित, अखिलेंद्र मिश्रा, एक्ट्रेस रुहानिका धवन, रजा मुराद, दया शंकर पांडे, अमीन हाजी सहित कई सेलेब्स ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी.

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viral Bhayani (@viralbhayani) द्वारा साझा की गई पोस्ट

छोटे पर्दे से एक्टिंग डेब्यू, बड़े पर्दे पर भी छाए

प्रदीप रावत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत दूरदर्शन के लोकप्रियत धारावाहिक 'महाभारत' से की थी. बीआर चोपड़ा द्वारा बनाए गए इस ऐतिहासिक धारावाहिक में उन्होंने 'अश्वत्थामा' का किरदार निभाया था. हिंदी सिनेमा के अलावा उन्होंने भोजपुरी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा की फिल्मों में भी काम किया था.

ये भी पढ़ें: पाई-पाई को मोहताज हुआ 100 से ज्यादा फिल्में करने वाला एक्टर, वृद्धाश्रम में गुजर रही जिंदगी, CM विजय से है खास रिश्ता

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Pradeep Rawat SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'भाई, तुम्हारे साथ कई अच्छे पल बिताए...' प्रदीप रावत के निधन पर इमोशनल हुए सलमान
'भाई, तुम्हारे साथ कई अच्छे पल बिताए...' प्रदीप रावत के निधन पर इमोशनल हुए सलमान
बॉलीवुड
पापा उदित नारायण जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे
पापा जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे
बॉलीवुड
Kroll Brand Value 2025: शाहरुख खान बने नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह
शाहरुख खान नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह
बॉलीवुड
करीना कपूर ने तोड़ी अपनी कसम? 25 साल बाद करेंगी संजय लीला भंसाली संग काम, बनेंगी धनुष की हीरोइन!
25 साल बाद करीना कपूर करेंगी संजय लीला भंसाली संग काम, बनेंगी धनुष की हीरोइन!
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
इंडिया
बांग्लादेश वापस लौटेंगी शेख हसीना? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलीं - 'मैं अब...'
बांग्लादेश वापस लौटेंगी शेख हसीना? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलीं - 'मैं अब...'
झारखंड
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
इंडिया
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
इंडिया
मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी, डीपफेक और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर घिरे
मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी, डीपफेक और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर घिरे
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ, राज्यसभा से भी बिल पारित
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ, राज्यसभा से भी बिल पारित
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget