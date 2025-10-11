एक्सप्लोरर
लाल सुर्ख जोड़ा, मांग में सिंदूर, हिना खान ने तस्वीरें शेयर कर दिखाई अपने पहले करवाचौथ की झलक, पति रॉकी ने छुए थे एक्ट्रेस के पैर, Kiss भी किया
Karwa Chauth 2025: बीते दिन देश भर में सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का त्योहार मनाया. टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने भी पति रॉकी संग अपने करवाचौथ को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया.
हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल ने इस साल शादीशुदा जोड़े के रूप में अपना पहला करवा चौथ मनाया, इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर अपने खास सेलिब्रेशन की तस्वीरें पोस्ट कीं और एक-दूसरे के लिए कुछ प्यारे मैसेज भी लिखे. हिना खान के करवाचौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 11 Oct 2025 10:59 AM (IST)
