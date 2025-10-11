हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनलाल सुर्ख जोड़ा, मांग में सिंदूर, हिना खान ने तस्वीरें शेयर कर दिखाई अपने पहले करवाचौथ की झलक, पति रॉकी ने छुए थे एक्ट्रेस के पैर, Kiss भी किया

लाल सुर्ख जोड़ा, मांग में सिंदूर, हिना खान ने तस्वीरें शेयर कर दिखाई अपने पहले करवाचौथ की झलक, पति रॉकी ने छुए थे एक्ट्रेस के पैर, Kiss भी किया

Karwa Chauth 2025: बीते दिन देश भर में सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का त्योहार मनाया. टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने भी पति रॉकी संग अपने करवाचौथ को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Oct 2025 11:18 AM (IST)
Karwa Chauth 2025: बीते दिन देश भर में सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का त्योहार मनाया. टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने भी पति रॉकी संग अपने करवाचौथ को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया.

हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल ने इस साल शादीशुदा जोड़े के रूप में अपना पहला करवा चौथ मनाया, इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर अपने खास सेलिब्रेशन की तस्वीरें पोस्ट कीं और एक-दूसरे के लिए कुछ प्यारे मैसेज भी लिखे. हिना खान के करवाचौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

1/14
हिना खान के लिए बीता दिन काफी खुशियो से भरा था. दरअसल एक्ट्रेस ने शादी के बाद पति रॉकी संग अपना पहला करवाचौथ का त्योहार सेलिब्रेट किया था.
हिना खान के लिए बीता दिन काफी खुशियो से भरा था. दरअसल एक्ट्रेस ने शादी के बाद पति रॉकी संग अपना पहला करवाचौथ का त्योहार सेलिब्रेट किया था.
2/14
हिना खान ने खूब सज-धज कर पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा. तस्वीरों में हिना खान लाल रंग के सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
हिना खान ने खूब सज-धज कर पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा. तस्वीरों में हिना खान लाल रंग के सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
3/14
मुस्लिम होने के बावजूद हिना खान ने पूरे रीति-रिवाजों के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाया.
मुस्लिम होने के बावजूद हिना खान ने पूरे रीति-रिवाजों के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाया.
4/14
हिना खान ने अपने पहले करवाचौथ के लिए पूरे सोल्ह ऋंगार किए थे. एक्ट्रेस ने रेड सूट और दुपट्टे के साथ मांग में सिंदूर भी फ्लॉन्ट किया.
हिना खान ने अपने पहले करवाचौथ के लिए पूरे सोल्ह ऋंगार किए थे. एक्ट्रेस ने रेड सूट और दुपट्टे के साथ मांग में सिंदूर भी फ्लॉन्ट किया.
5/14
हिना ने खास दिन ने लिए भारी जूलरी पहनी थी. गले में नेकलेस और कानों में गोल्ड के झुमके पहने हुए हिना खान बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थीं.
हिना ने खास दिन ने लिए भारी जूलरी पहनी थी. गले में नेकलेस और कानों में गोल्ड के झुमके पहने हुए हिना खान बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थीं.
6/14
हिना खान ने हाथों में रिंग और गोल्ड के कड़े पहने हुए थे वे इस दौरान अपनी मेहंदी भी फ्लॉन्ट करती हुईं दिखीं.
हिना खान ने हाथों में रिंग और गोल्ड के कड़े पहने हुए थे वे इस दौरान अपनी मेहंदी भी फ्लॉन्ट करती हुईं दिखीं.
7/14
हिना खान ने बालों का बैक में बन बनाया था और गजरा लगाया हुआ था. ये लुक एक्ट्रेस पर खूब जंच रहा था.
हिना खान ने बालों का बैक में बन बनाया था और गजरा लगाया हुआ था. ये लुक एक्ट्रेस पर खूब जंच रहा था.
8/14
हिना खान ने इस दौरान एक से एक पोज में तस्वीरें क्लिक कराई जिन पर फैंस अब खूब प्यार लुटा रहे हैं.
हिना खान ने इस दौरान एक से एक पोज में तस्वीरें क्लिक कराई जिन पर फैंस अब खूब प्यार लुटा रहे हैं.
9/14
वहीं इस दौरान हिना खान के पति रॉकी जायसवाल ने भी कुछ ऐसा किया कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. दरअसल रॉकी ने करवाचौथ पर अपनी पत्नी हिना खान के पैर छुए. इस दौरान हिना खान मुस्कुराते हुए अपने पति के सिर पर हाथ रखे हुए नजर आ रही हैं. उनकी इस तस्वीर पर फैंस दिल हार रहे हैं.
वहीं इस दौरान हिना खान के पति रॉकी जायसवाल ने भी कुछ ऐसा किया कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. दरअसल रॉकी ने करवाचौथ पर अपनी पत्नी हिना खान के पैर छुए. इस दौरान हिना खान मुस्कुराते हुए अपने पति के सिर पर हाथ रखे हुए नजर आ रही हैं. उनकी इस तस्वीर पर फैंस दिल हार रहे हैं.
10/14
करवाचौथ पर रॉकी और हिना खान ने एक से बढ़कर एक पोज में तस्वीरें भी क्लिक कराईं.
करवाचौथ पर रॉकी और हिना खान ने एक से बढ़कर एक पोज में तस्वीरें भी क्लिक कराईं.
11/14
इस दौरान रॉकी ने भी अपनी पत्नी हिना खान पर प्यार लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. तस्वीर में वे हिना खान के गालों पर किस करते हुए नजर आ रहे हैं.
इस दौरान रॉकी ने भी अपनी पत्नी हिना खान पर प्यार लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. तस्वीर में वे हिना खान के गालों पर किस करते हुए नजर आ रहे हैं.
12/14
इस तस्वीर में रॉकी अपनी बीवी हिना के हाथ चूमते हुए दिख रहे हैं. वहीं एक्ट्रेस पति को प्यार से निहारती हुई नजर आ रही हैं.
इस तस्वीर में रॉकी अपनी बीवी हिना के हाथ चूमते हुए दिख रहे हैं. वहीं एक्ट्रेस पति को प्यार से निहारती हुई नजर आ रही हैं.
13/14
पति ने हिना खान पर प्यार लुटाया तो एक्ट्रेस से भी नहीं रहा गया. वे भी पति को किस करती हुई दिखीं.
पति ने हिना खान पर प्यार लुटाया तो एक्ट्रेस से भी नहीं रहा गया. वे भी पति को किस करती हुई दिखीं.
14/14
बाद में दोनों एक दूसरे को हग करते हुए तस्वीर भी क्लिक कराई. हिना खान के करवाचौथ की खूबसूरत तस्वीरों ने फैंस का दिल छू लिया है.
बाद में दोनों एक दूसरे को हग करते हुए तस्वीर भी क्लिक कराई. हिना खान के करवाचौथ की खूबसूरत तस्वीरों ने फैंस का दिल छू लिया है.
Published at : 11 Oct 2025 10:59 AM (IST)
Tags :
Hina Khan Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Prize 2025: 'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव को JPNIC आने से रोकने के लिए बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
अखिलेश यादव को JPNIC आने से रोकने के लिए बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Prize 2025: 'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव को JPNIC आने से रोकने के लिए बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
अखिलेश यादव को JPNIC आने से रोकने के लिए बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
बॉलीवुड
करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
इंडिया
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
नौकरी
SEBI में जल्द होगी ऑफिसर ग्रेड-A के पदों पर भर्ती, भरे जाएंगी इतनी पोस्ट, जल्द कर पाएंगे अप्लाई
SEBI में जल्द होगी ऑफिसर ग्रेड-A के पदों पर भर्ती, भरे जाएंगी इतनी पोस्ट, जल्द कर पाएंगे अप्लाई
हेल्थ
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget