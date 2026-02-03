एक्सप्लोरर
कंटेस्टेंट ने की उर्फी जावेद से बदतमीजी, भड़के करण कुंद्रा ने जमकर लगाई क्लास
उर्फी जावेद आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. कभी अपने अतरंगी आउटफिट की वजह से तो कभी अपने कंट्रोवर्सी भरे बयान की वजह से. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.
उर्फी जावेद के संग हाल ही में एक कंटेस्टेंट ने बदतमीजी की, जिसके बाद शो के होस्ट करण कुंद्रा ने उसकी जकर फटकार लगाई और एक्ट्रेस का साइड लिया.
Published at : 03 Feb 2026 02:34 PM (IST)
