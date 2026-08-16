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कौन हैं अंतरा बनर्जी? ट्रेन में RPF जवान पर ब्लेड से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार
Who Is Antara Banerjee: टीवी एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी इन दिनों विवादों में हैं. उन पर ट्रेन में RPF के एक जवान पर ब्लेड से हमला करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी अचानक सुर्खियों में आ गई हैं. ट्रेन में RPF के एक जवान पर ब्लेड से हमला करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है. इस मामले के सामने आने के बाद लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अंतरा बनर्जी कौन हैं और उन्होंने किन-किन शोज में काम किया है.
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Published at : 16 Aug 2026 07:50 PM (IST)
Tags :Television News Antara Banerjee
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion