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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकौन हैं अंतरा बनर्जी? ट्रेन में RPF जवान पर ब्लेड से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार

कौन हैं अंतरा बनर्जी? ट्रेन में RPF जवान पर ब्लेड से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार

Who Is Antara Banerjee: टीवी एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी इन दिनों विवादों में हैं. उन पर ट्रेन में RPF के एक जवान पर ब्लेड से हमला करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Aug 2026 07:50 PM (IST)
Who Is Antara Banerjee: टीवी एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी इन दिनों विवादों में हैं. उन पर ट्रेन में RPF के एक जवान पर ब्लेड से हमला करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी अचानक सुर्खियों में आ गई हैं. ट्रेन में RPF के एक जवान पर ब्लेड से हमला करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है. इस मामले के सामने आने के बाद लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अंतरा बनर्जी कौन हैं और उन्होंने किन-किन शोज में काम किया है.

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अंतरा बनर्जी एक पॉपुलर मॉडल और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने टीवी के साथ-साथ फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है.
अंतरा बनर्जी एक पॉपुलर मॉडल और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने टीवी के साथ-साथ फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है.
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31 साल की अंतरा का जन्म कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था. साल 2013 में वो अपने माता-पिता के साथ मुंबई आ गई थीं, जहां उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने की शुरुआत की.
31 साल की अंतरा का जन्म कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था. साल 2013 में वो अपने माता-पिता के साथ मुंबई आ गई थीं, जहां उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने की शुरुआत की.
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अंतरा ने निर्मला निकेतन कॉलेज से बैचलर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी.
अंतरा ने निर्मला निकेतन कॉलेज से बैचलर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी.
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अंतरा ने साल 2012 में टीवी शो 'गुमराह: एंड ऑफ इनोसेंस' से एक्टिंग की शुरुआत की थी. इसके दो साल बाद यानी 2014 में उन्होंने फिल्म 'द शौकीन्स' से बॉलीवुड में कदम रखा. इस फिल्म में उनका छोटा सा कैमियो था. अंतरा 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'ये है इंडिया' में भी नजर आ चुकी हैं.
अंतरा ने साल 2012 में टीवी शो 'गुमराह: एंड ऑफ इनोसेंस' से एक्टिंग की शुरुआत की थी. इसके दो साल बाद यानी 2014 में उन्होंने फिल्म 'द शौकीन्स' से बॉलीवुड में कदम रखा. इस फिल्म में उनका छोटा सा कैमियो था. अंतरा 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'ये है इंडिया' में भी नजर आ चुकी हैं.
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अंतरा ने 'सावधान इंडियाट, 'बढ़ो बहू' और 'लाल इश्क' जैसे शोज में काम किया है. हालांकि, उन्हें पहचान एकता कपूर के पॉपुलर शो 'कसौटी जिंदगी की' से मिली. इस शो में उन्होंने सुमन शेखर शर्मा का किरदार निभाया था. शो में वो पार्थ समथान और एरिका फर्नांडिस के साथ नजर आई थीं. उन्होंने 2019 में ये शो छोड़ दिया था.
अंतरा ने 'सावधान इंडियाट, 'बढ़ो बहू' और 'लाल इश्क' जैसे शोज में काम किया है. हालांकि, उन्हें पहचान एकता कपूर के पॉपुलर शो 'कसौटी जिंदगी की' से मिली. इस शो में उन्होंने सुमन शेखर शर्मा का किरदार निभाया था. शो में वो पार्थ समथान और एरिका फर्नांडिस के साथ नजर आई थीं. उन्होंने 2019 में ये शो छोड़ दिया था.
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इसके बाद अंतरा 'कवच... महाशिवरात्रि' और 'दिव्य दृष्टि' जैसे सुपरनैचुरल शोज में नजर आईं. दोनों ही सीरियल्स को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके अलावा वो एकता कपूर की वेब सीरीज 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' सीजन 2 में भी नजर आई थीं.
इसके बाद अंतरा 'कवच... महाशिवरात्रि' और 'दिव्य दृष्टि' जैसे सुपरनैचुरल शोज में नजर आईं. दोनों ही सीरियल्स को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके अलावा वो एकता कपूर की वेब सीरीज 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' सीजन 2 में भी नजर आई थीं.
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अंतरा बनर्जी सिर्फ टीवी शोज ही नहीं, बल्कि म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं. साल 2024 में वो टी-सीरीज के गाने 'छाप तिलक' में दिखाई दी थीं. इसके अलावा हाल ही में वो 'द लास्ट शॉट' नाम के माइक्रो-ड्रामा का भी हिस्सा बनी थीं.
अंतरा बनर्जी सिर्फ टीवी शोज ही नहीं, बल्कि म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं. साल 2024 में वो टी-सीरीज के गाने 'छाप तिलक' में दिखाई दी थीं. इसके अलावा हाल ही में वो 'द लास्ट शॉट' नाम के माइक्रो-ड्रामा का भी हिस्सा बनी थीं.
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हाल ही में अंतरा माइक्रो-ड्रामा 'द लास्ट शॉट' में नजर आई थीं, जिसे रॉकेट रील्स पर देखा जा सकता है. एक्टिंग के अलावा अंतरा एक ट्रेंड कथक डांसर भी हैं और वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने डांस वीडियो शेयर करती रहती हैं.
हाल ही में अंतरा माइक्रो-ड्रामा 'द लास्ट शॉट' में नजर आई थीं, जिसे रॉकेट रील्स पर देखा जा सकता है. एक्टिंग के अलावा अंतरा एक ट्रेंड कथक डांसर भी हैं और वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने डांस वीडियो शेयर करती रहती हैं.
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अंतरा बनर्जी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 5.28 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
अंतरा बनर्जी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 5.28 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
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वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें तस्वीरें शेयर करती हैं, जिन पर फैंस खूब प्यार लटाते हैं. उनकी पोस्ट पर लोग जमकर लाइक और कमेंट करते हैं.
वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें तस्वीरें शेयर करती हैं, जिन पर फैंस खूब प्यार लटाते हैं. उनकी पोस्ट पर लोग जमकर लाइक और कमेंट करते हैं.
Published at : 16 Aug 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Television News Antara Banerjee

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