कौन हैं अंतरा बनर्जी? ट्रेन में RPF जवान पर ब्लेड से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार

अंतरा ने 'सावधान इंडियाट, 'बढ़ो बहू' और 'लाल इश्क' जैसे शोज में काम किया है. हालांकि, उन्हें पहचान एकता कपूर के पॉपुलर शो 'कसौटी जिंदगी की' से मिली. इस शो में उन्होंने सुमन शेखर शर्मा का किरदार निभाया था. शो में वो पार्थ समथान और एरिका फर्नांडिस के साथ नजर आई थीं. उन्होंने 2019 में ये शो छोड़ दिया था.