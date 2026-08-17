'इश्क मैं मरजावां' फेम एक्ट्रेस संग हुआ स्कैम, फेस वैल्यू का किया गलत इस्तेमाल

'इश्क मैं मरजावां' फेम एक्ट्रेस अलिषा पंवर के साथ स्कैम हुआ है. कुछ लोगों ने उन्हें इवेंट में चीफ गेस्ट बुलाने का बोलकर उनसे शो प्रमोट करवा लिया और फिर बाद में कहा कि इवेंट पोस्टपोन हो गया है. एक्ट्रेस ने कहा कि इस तरह के स्कैमर्स से सभी एक्टर्स को बचना चाहिए.

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इवेंट में बुलाया चीफ गेस्ट फिर बोला झूठ

एक्ट्रेस ने वीडियो में बताया, 'मेरे साथ स्कैम हुआ है. ये वीडियो खासतौर पर एक्टर्स के लिए है जो जागरुक हो सकें कि आपको ऐसे स्कैमर्स के साथ एसोसिएट नहीं होना है. कुछ लोगों ने मुझे इवेंट के लिए कॉन्टैक्ट किया. एक इवेंट होना था राजस्थान के भरतपुर में. इवेंट था मिस्टर, मिस, मिसेज एंड किड्स स्टार ऑफ राजस्थान 2026. ये इवेंट 16 अगस्त को होना था. इसमें मुझे चीफ गेस्ट के तौप पर बुलाया था.'

मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा- अलिषा

आगे उन्होंने बताया, 'शुरू में सबकुछ सही लग रहा था. मुझसे इवेंट के बारे में एक वीडियो भी बनाने के लिए कहा. वीडियो के लिए जो पेमेंट डिसाइड हुआ उसका 5-10 परसेंट पेमेंट भी मिला. फिर मुझे कहा गया कि इवेंट पोस्टपोन हो गया. हालांकि, उन्होंने मुझसे झूठ बोला था.'

फेस वैल्यू का किया गलत इस्तेमाल

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हालांकि, बाद में एक्ट्रेस को पता चला कि इवेंट उसी डेट पर होना था जिस पर डिसाइड हुआ था. एक्ट्रेस को उन्होंने झूठ बोला था. एक्ट्रेस की फेस वैल्यू का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया. एक्ट्रेस ने कहा, 'तो उन्होंने मेरी एक्टर के तौर पर फेस वैल्यू का गलत इस्तेमाल किया. मुझे सिर्फ वो इवेंट प्रमोट करने और टिकट बेचने के लिए यूज किया गया. तो ये स्कैम है. ये फ्रॉड है. और मुझे नहीं पता हो सकता है पहले भी उन्होंने एक्टर्स के साथ ऐसा किया हो.'

एक्ट्रेस ने आगे ऑडियंस से माफी मांगी. उन्होंने कहा, 'वहां इवेंट में जो भी मेरे फैंस मेरा इंतजार कर रहे थे उनसे मैं माफी मांगती हूं. सच कहूं तो मैं खुद इस स्कैम में फंसी तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती. लेकिन ये कहूंगी कि बाकी एक्टर्स ऐसे स्कैमर्स से बचें. इन लोगों के साथ काम न करें अगर आप मेरी तरह स्कैम नहीं होना चाहते हैं. मैं नहीं चाहती की कोई और भी मेरी तरह स्कैम हो.'

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इन शोज में दिखीं अलिषा

एक्ट्रेस के काम की बात करें तो उन्होंने 2015 में टीवी में काम शुरू किया था. वो बेगुसराय शो में दिखी थीं. इसके बाद उन्होंने 'जमाई राजा', 'थपकी प्यार की', 'लाल इश्क', 'मेरी गुड़िया', 'कुमकुम भाग्य', 'सावधान इंडिया' जैसे शोज में दिखीं. पिछली बार उन्हें शो लेकर 'हम दीवाना दिल' में देखा गया. ये शो 2025 में आया. शो में वो तारा के रोल में थीं. उनके रोल को पसंद किया गया.