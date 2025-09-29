हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनजैस्मिन भसीन की तरह फेस्टिव सीजन में लगना है खूबसूरत, एक्ट्रेस के इन ट्रेंडी-ट्रेडीशनल आउटफिट से ले सकती हैं इंस्पिरेशन

जैस्मिन भसीन की तरह फेस्टिव सीजन में लगना है खूबसूरत, एक्ट्रेस के इन ट्रेंडी-ट्रेडीशनल आउटफिट से ले सकती हैं इंस्पिरेशन

Jasmin’s Festive Style: एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने फेस्टिव सीजन के लिए अपने ट्रेंडी और ट्रेडीशनल आउटफिट्स के साथ फैशन का नया डाइमेंशन पेश किया है. उनके स्टाइलिश लुक्स से आप भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 03:43 PM (IST)
Jasmin’s Festive Style: एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने फेस्टिव सीजन के लिए अपने ट्रेंडी और ट्रेडीशनल आउटफिट्स के साथ फैशन का नया डाइमेंशन पेश किया है. उनके स्टाइलिश लुक्स से आप भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं.

जैस्मिन भसीन टीवी और वेब एक्ट्रेस हैं, जिन्हें अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स के लिए जाना जाता है. उन्होंने कई टीवी शोज़ में काम किया है और फैशन आइकन के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. फेस्टिव सीजन में अपने लुक को खास बनाने के लिए जैस्मिन अक्सर ट्रेंडी और ट्रेडीशनल आउटफिट्स पहनती हैं. उनके स्टाइलिश कॉम्बिनेशन, कलर पैलेट और एसेसरीज़ के चुनाव से फैन्स को हमेशा फैशन इंस्पिरेशन मिलती है. आप भी उनके इन लुक्स से त्योहारों के लिए अपने स्टाइल को अपडेट कर सकती हैं.

1/10
इस लुक में, जैस्मीन ने नीले रंग का एक पंजाबी स्टाइल का सलवार-सूट पहना है. कुर्ते और पैंट दोनों पर बारीक गोल्डन धागे की एम्ब्रॉइडरी का काम है, जिसमें फूल-पत्तियों का डिज़ाइन दिख रहा है. उन्होंने इसे नारंगी रंग के दुपट्टे के साथ पेयर किया है, जिस पर भी किनारों पर गोल्डन टैसल्स लगे हैं, जो एक शानदार कलर कंट्रास्ट दे रहा है. उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और बड़े, ट्रेडिशनल गोल्डन झुमके पहने हैं.
इस लुक में, जैस्मीन ने नीले रंग का एक पंजाबी स्टाइल का सलवार-सूट पहना है. कुर्ते और पैंट दोनों पर बारीक गोल्डन धागे की एम्ब्रॉइडरी का काम है, जिसमें फूल-पत्तियों का डिज़ाइन दिख रहा है. उन्होंने इसे नारंगी रंग के दुपट्टे के साथ पेयर किया है, जिस पर भी किनारों पर गोल्डन टैसल्स लगे हैं, जो एक शानदार कलर कंट्रास्ट दे रहा है. उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और बड़े, ट्रेडिशनल गोल्डन झुमके पहने हैं.
2/10
इस फोटो में जैस्मीन ने पीले रंग का एक एथनिक सेट पहना है. यह एक काफ्तान-स्टाइल का कुर्ता है जिस पर बारीक गोल्डन एम्ब्रॉइडरी का काम किया गया है. उन्होंने इसे चौड़े, पलाज़ो-स्टाइल के पैंट के साथ पहना है, जिसके निचले हिस्से पर भी गोल्डन काम की पट्टी है. उनके पैरों में गोल्डन रंग की ऊँची हील्स हैं और उन्होंने बड़े गोल्डन झुमके पहने हैं. उनका मेकअप नेचुरल है और बाल खुले हैं, जो उनके फेस्टिव लुक को पूरा कर रहा है.
इस फोटो में जैस्मीन ने पीले रंग का एक एथनिक सेट पहना है. यह एक काफ्तान-स्टाइल का कुर्ता है जिस पर बारीक गोल्डन एम्ब्रॉइडरी का काम किया गया है. उन्होंने इसे चौड़े, पलाज़ो-स्टाइल के पैंट के साथ पहना है, जिसके निचले हिस्से पर भी गोल्डन काम की पट्टी है. उनके पैरों में गोल्डन रंग की ऊँची हील्स हैं और उन्होंने बड़े गोल्डन झुमके पहने हैं. उनका मेकअप नेचुरल है और बाल खुले हैं, जो उनके फेस्टिव लुक को पूरा कर रहा है.
3/10
इस लुक मे जैस्मिन ने मिंट टोन की एलीगेंट साड़ी पहनी है, जिसे स्ट्रैपलेस एम्ब्रॉइडरी ब्लाउज़ के साथ पेयर किया गया है. सटल मेकअप और खुले वेवी हेयर उनके पूरे अंदाज़ को और भी ग्लैमरस बना रहे हैं. यह लुक क्लासी होने के साथ-साथ सिंपल एलीगेंस का बेहतरीन इग्ज़ैम्पल है.
इस लुक मे जैस्मिन ने मिंट टोन की एलीगेंट साड़ी पहनी है, जिसे स्ट्रैपलेस एम्ब्रॉइडरी ब्लाउज़ के साथ पेयर किया गया है. सटल मेकअप और खुले वेवी हेयर उनके पूरे अंदाज़ को और भी ग्लैमरस बना रहे हैं. यह लुक क्लासी होने के साथ-साथ सिंपल एलीगेंस का बेहतरीन इग्ज़ैम्पल है.
4/10
इस लुक मे जैस्मिन ने ब्राइट पिंक कलर का हेवी एम्ब्रॉइडरी वाला अनारकली सूट पहना है, जिसे मैचिंग चूड़ीदार और दुपट्टे के साथ स्टाइल किया गया है. गोल्डन जुमके उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहे हैं. स्लीक हेयरस्टाइल और मिनिमल मेकअप इस पूरे आउटफिट को एलिगेंट और फेस्टिव वाइब दे रहे हैं.
इस लुक मे जैस्मिन ने ब्राइट पिंक कलर का हेवी एम्ब्रॉइडरी वाला अनारकली सूट पहना है, जिसे मैचिंग चूड़ीदार और दुपट्टे के साथ स्टाइल किया गया है. गोल्डन जुमके उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहे हैं. स्लीक हेयरस्टाइल और मिनिमल मेकअप इस पूरे आउटफिट को एलिगेंट और फेस्टिव वाइब दे रहे हैं.
5/10
जैस्मिन का यह लुक बेहद एलीगेंट और ग्रेसफुल है. उन्होंने पेस्टल पिंक कलर का एम्ब्रॉइडरी वाला स्ट्रेट कुर्ता पहना है, जिसे मैचिंग सिल्क सलवार और गोल्डन बॉर्डर वाले दुपट्टे के साथ स्टाइल किया गया है. गोल्डन हील्स और स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनके आउटफिट को परफेक्ट फेस्टिव टच दे रहा हैं. मिनिमल मेकअप और खुले बाल इस पूरे लुक को और भी सॉफ्ट व रिफाइंड बना रहे हैं.
जैस्मिन का यह लुक बेहद एलीगेंट और ग्रेसफुल है. उन्होंने पेस्टल पिंक कलर का एम्ब्रॉइडरी वाला स्ट्रेट कुर्ता पहना है, जिसे मैचिंग सिल्क सलवार और गोल्डन बॉर्डर वाले दुपट्टे के साथ स्टाइल किया गया है. गोल्डन हील्स और स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनके आउटफिट को परफेक्ट फेस्टिव टच दे रहा हैं. मिनिमल मेकअप और खुले बाल इस पूरे लुक को और भी सॉफ्ट व रिफाइंड बना रहे हैं.
6/10
जैस्मीन ने इस लुक में रानी पिंक और बेबी पिंक के कलर-ब्लॉक कॉम्बिनेशन वाले सलवार-कमीज़ सूट में हैं. कुर्ती का ऊपरी हिस्सा हल्के गुलाबी रंग का है, जिसके गले के पास गोल्डन गोटे की कढ़ाई है, और नीचे का हिस्सा रानी गुलाबी रंग का है. इस कैज़ुअल लुक में उन्होंने कोई हैवी एक्सेसरी नहीं पहनी है; केवल हल्के कंगन पहने हैं और उनके बाल खुले हैं.
जैस्मीन ने इस लुक में रानी पिंक और बेबी पिंक के कलर-ब्लॉक कॉम्बिनेशन वाले सलवार-कमीज़ सूट में हैं. कुर्ती का ऊपरी हिस्सा हल्के गुलाबी रंग का है, जिसके गले के पास गोल्डन गोटे की कढ़ाई है, और नीचे का हिस्सा रानी गुलाबी रंग का है. इस कैज़ुअल लुक में उन्होंने कोई हैवी एक्सेसरी नहीं पहनी है; केवल हल्के कंगन पहने हैं और उनके बाल खुले हैं.
7/10
इस लुक में जैस्मीन नारंगी रंग की एक छोटी अनारकली-स्टाइल कुर्ती में हैं. कुर्ती पर गुलाबी और गोल्डन धागों से बारीक कढ़ाई की गई है, खासकर गले और बीच के हिस्से में, जो एक सुंदर पैटर्न बना रहा है. उन्होंने नीचे गुलाबी रंग की पटियाला स्टाइल पैंट पहनी है. दुपट्टा गुलाबी और नारंगी रंग का शेडेड है, जिसके किनारों पर गोटे का काम है. एक्सेसरीज़ के लिए उन्होंने चोकर नेकलेस और हाथ में कंगन पहने हैं. उनका यह पूरा लुक फेस्टिव वाला लग रहा है.
इस लुक में जैस्मीन नारंगी रंग की एक छोटी अनारकली-स्टाइल कुर्ती में हैं. कुर्ती पर गुलाबी और गोल्डन धागों से बारीक कढ़ाई की गई है, खासकर गले और बीच के हिस्से में, जो एक सुंदर पैटर्न बना रहा है. उन्होंने नीचे गुलाबी रंग की पटियाला स्टाइल पैंट पहनी है. दुपट्टा गुलाबी और नारंगी रंग का शेडेड है, जिसके किनारों पर गोटे का काम है. एक्सेसरीज़ के लिए उन्होंने चोकर नेकलेस और हाथ में कंगन पहने हैं. उनका यह पूरा लुक फेस्टिव वाला लग रहा है.
8/10
जैस्मीन इस लुक में मॉव रंग के हैवी सूट में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. यह एक अनारकली-कट वाला लंबी फ्लेयर्ड कुर्ती है, जो पूरे शरीर पर सीक्विन और धागे के काम से सजी हुई है. कुर्ती में सामने की तरफ कीहोल जैसा नेकलाइन डिज़ाइन है. उन्होंने इसके साथ मैचिंग सलवार पहनी है, जिस पर हल्का काम है. दुपट्टा नेट का है, जो कुर्ती के रंग से मैच करता है और उसके किनारों पर भी बारीक गोटा-पट्टी का काम है. एक्सेसरीज़ को मिनिमल रखते हुए, उन्होंने बालों में फूल लगाया है और हाथ में चूड़ियां पहनी हैं, जो इस फेस्टिव और शाइनी लुक को एकदम परफेक्ट बना रही हैं.
जैस्मीन इस लुक में मॉव रंग के हैवी सूट में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. यह एक अनारकली-कट वाला लंबी फ्लेयर्ड कुर्ती है, जो पूरे शरीर पर सीक्विन और धागे के काम से सजी हुई है. कुर्ती में सामने की तरफ कीहोल जैसा नेकलाइन डिज़ाइन है. उन्होंने इसके साथ मैचिंग सलवार पहनी है, जिस पर हल्का काम है. दुपट्टा नेट का है, जो कुर्ती के रंग से मैच करता है और उसके किनारों पर भी बारीक गोटा-पट्टी का काम है. एक्सेसरीज़ को मिनिमल रखते हुए, उन्होंने बालों में फूल लगाया है और हाथ में चूड़ियां पहनी हैं, जो इस फेस्टिव और शाइनी लुक को एकदम परफेक्ट बना रही हैं.
9/10
इस लुक में जैस्मीन ने एक खूबसूरत सफेद अनारकली सूट पहना है, जिसमें फ्लेयर काफी ज़्यादा है. अनारकली पर गोल्डन रंग की गोटा पट्टी और बारीक कढ़ाई का काम है, खासकर गहरे वी-नेक और स्लीव्स पर. इसके साथ उन्होंने चौड़ा शरारा पहना है. दुपट्टा सफेद ओर्गेंज़ा का है, जिसके किनारों पर गोल्डन और गुलाबी गोटे की चौड़ी पट्टी है, जो सफ़ेद रंग के साथ कंट्रास्ट में बहुत अच्छा लग रहा है. एक्सेसरीज़ के लिए उन्होंने झुमके और हाथ में कंगन पहने हैं, और उनके बाल खुले हैं, जो इस फ़ैशनेबल लुक को एकदम परफेक्ट बना रहे हैं.
इस लुक में जैस्मीन ने एक खूबसूरत सफेद अनारकली सूट पहना है, जिसमें फ्लेयर काफी ज़्यादा है. अनारकली पर गोल्डन रंग की गोटा पट्टी और बारीक कढ़ाई का काम है, खासकर गहरे वी-नेक और स्लीव्स पर. इसके साथ उन्होंने चौड़ा शरारा पहना है. दुपट्टा सफेद ओर्गेंज़ा का है, जिसके किनारों पर गोल्डन और गुलाबी गोटे की चौड़ी पट्टी है, जो सफ़ेद रंग के साथ कंट्रास्ट में बहुत अच्छा लग रहा है. एक्सेसरीज़ के लिए उन्होंने झुमके और हाथ में कंगन पहने हैं, और उनके बाल खुले हैं, जो इस फ़ैशनेबल लुक को एकदम परफेक्ट बना रहे हैं.
10/10
जैस्मीन इस लुक में ऑरेंज-लाल रंग की बनारसी सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी पर गोल्डन रंग का बारीक काम है. उन्होंने मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज पहना है. जूलरी में उन्होंने गले में एक चौड़ा गोल्डन चोकर नेकलेस और हाथ में सोने का कड़ा पहना है. बालों को पोनीटेल में बांधा गया है और उनका मेकअप भी हल्का और नैचुरल है, जो इस लुक को पूरा कर रहा है.
जैस्मीन इस लुक में ऑरेंज-लाल रंग की बनारसी सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी पर गोल्डन रंग का बारीक काम है. उन्होंने मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज पहना है. जूलरी में उन्होंने गले में एक चौड़ा गोल्डन चोकर नेकलेस और हाथ में सोने का कड़ा पहना है. बालों को पोनीटेल में बांधा गया है और उनका मेकअप भी हल्का और नैचुरल है, जो इस लुक को पूरा कर रहा है.
Published at : 29 Sep 2025 03:43 PM (IST)
Tags :
Jasmin Bhasin Dil Se Dil Tak Tashan-e-Ishq

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड की बड्स स्टोरी पर लव स्टोरी फेम करियर और अधिक
जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! 30 सितंबर से पहले कराएं Re-KYC| Paisa Live
Death Threat: Rahul Gandhi को 'गोली मारने' की धमकी पर Congress का Amit Shah को पत्र
Trophy Controversy: Asia Cup में India ने Pakistan को धोया, Trophy लेने से इनकार
Prophet Muhammad insult protest: अहिल्या नगर में बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
यूटिलिटी
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
शिक्षा
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget