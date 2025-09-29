एक्सप्लोरर
जैस्मिन भसीन की तरह फेस्टिव सीजन में लगना है खूबसूरत, एक्ट्रेस के इन ट्रेंडी-ट्रेडीशनल आउटफिट से ले सकती हैं इंस्पिरेशन
Jasmin’s Festive Style: एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने फेस्टिव सीजन के लिए अपने ट्रेंडी और ट्रेडीशनल आउटफिट्स के साथ फैशन का नया डाइमेंशन पेश किया है. उनके स्टाइलिश लुक्स से आप भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं.
जैस्मिन भसीन टीवी और वेब एक्ट्रेस हैं, जिन्हें अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स के लिए जाना जाता है. उन्होंने कई टीवी शोज़ में काम किया है और फैशन आइकन के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. फेस्टिव सीजन में अपने लुक को खास बनाने के लिए जैस्मिन अक्सर ट्रेंडी और ट्रेडीशनल आउटफिट्स पहनती हैं. उनके स्टाइलिश कॉम्बिनेशन, कलर पैलेट और एसेसरीज़ के चुनाव से फैन्स को हमेशा फैशन इंस्पिरेशन मिलती है. आप भी उनके इन लुक्स से त्योहारों के लिए अपने स्टाइल को अपडेट कर सकती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Sep 2025 03:43 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
टेलीविजन
7 Photos
बेटी और एक्स पति राजीव सेन संग दुर्गा पूजा में शामिल हुईं चारू असोपा, फैंस बोले- 'अब अलग मत होना'
टेलीविजन
10 Photos
60 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत हैं दीपिका चिखलिया, देखें टीवी की 'सीता' की 10 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
तारक मेहता की बबीता जी ने इस खास शख्स के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, यूजर्स पूछने लगे-अब आपकी उम्र क्या है?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion