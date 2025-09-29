जैस्मीन इस लुक में मॉव रंग के हैवी सूट में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. यह एक अनारकली-कट वाला लंबी फ्लेयर्ड कुर्ती है, जो पूरे शरीर पर सीक्विन और धागे के काम से सजी हुई है. कुर्ती में सामने की तरफ कीहोल जैसा नेकलाइन डिज़ाइन है. उन्होंने इसके साथ मैचिंग सलवार पहनी है, जिस पर हल्का काम है. दुपट्टा नेट का है, जो कुर्ती के रंग से मैच करता है और उसके किनारों पर भी बारीक गोटा-पट्टी का काम है. एक्सेसरीज़ को मिनिमल रखते हुए, उन्होंने बालों में फूल लगाया है और हाथ में चूड़ियां पहनी हैं, जो इस फेस्टिव और शाइनी लुक को एकदम परफेक्ट बना रही हैं.