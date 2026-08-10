Video: पवन सिंह के इवेंट में भारी बवाल, लड़के को स्टेज से नीचे फेंका

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पवन सिंह के इवेंट में भारी बवाल, लड़के को स्टेज से नीचे फेंका, Video वायरल

Pawan Singh Viral Video: सोशल मीडिया पर पवन सिंह के एक हालिया इवेंट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस और सुरक्षा कर्मी एक फैन से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Aug 2026 05:30 PM (IST)
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Pawan Singh Viral Video: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जहां भी जाते हैं वहां उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है. कई बार फैंस उनके लिए हदें पार करते हुए भी नजर आते हैं. हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक इवेंट के दौरान भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब एक फैन पवन सिंह के पास जाने के लिए स्टेज पर चढ़ गया, लेकिन तुरंत उसे सिक्योरिटी टीम ने स्टेज से नीच फेंक दिया. इसके बाद पवन ने जो किया उसने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया.
 
सिक्योरिटी ने पवन सिंह के फैन को स्टेज से नीचे धकेला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है. वीडियो देखने के बाद माना जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट था. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो इसमें सफल भी हो जाता है. लेकिन, वहां मौजूद पुलिसकर्मी और अन्य लोग उसे नीचे धकेल देते हैं.

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पवन ने फैन को वापस बुलाया, फोटो भी खिंचवाई

जैसे ही युवक को स्टेज से नीचे फेंका जाता है वैसे ही पवन सिंह उस फैन को वापस स्टेज पर बुलाते हैं और सिक्योरिटी टीम से कहते हैं कि उसे आने दिया जाए. युवक तुरंत स्टेज पर पहुंचता है और एक्टर के पैर छू लेता है. इसके बाद पवन सिंह अपने फैन के साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाते हैं. वो स्टेज से ही किसी से कहते हैं कि युवक के साथ उनकी तस्वीर क्लिक की जाए. सोशल मीडिया पर पवन सिंह के इस अंदाज की उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

पवन सिंह का वर्कफ्रंट 

पवन सिंह इन दिनों आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, निरहुआ और तेज प्रताप यादव के साथ 'भोजपुरी बवाल' नाम के शो में नजर आ रहे हैं. इसकी शुरुआत 2 अगस्त से हुई है.

पवन सिंह की अगली फिल्म की बात करें तो इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक अपडेट मौजूद नहीं है. हालांकि वो बतौर सिंगर इन दिनों काम कर रहे हैं. उन्होंने तेलुगु फिल्म 'डकैत: ए लव स्टोरी' के लिए एक गाना गाया था और उसमें कैमियो भी किया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 05:22 PM (IST)
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