मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: सनी देओल या इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर किसने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में?

Box Office: सनी देओल या इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर किसने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में?

Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल और इमरान हाशमी की जबरदस्त टक्कर होने वाली है. दोनों स्टार्स की फिल्में 'बटवारा 1947' और 'आवारापन 2' एक साथ रिलीज हो रही हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Aug 2026 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का आपसी टकराव आम बात है. फिल्मों का अक्सर ही बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होता रहता है. स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर सनी देओल और इमरान हाशमी सिनेमाघरों में आमने-सामने होंगे. इस बार दर्शकों के पास रोमांटिक और देशभक्ति से ओत-प्रोत एक्शन फिल्म का ऑप्शन होगा. 14 अगस्त को 'बटवारा 1947' और 'आवारापन 2' को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसी बीच चलिए आपको बताते हैं दोनों स्टार्स में किसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी है.

सनी देओल की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

सनी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1983 में की थी और उनकी पहली फिल्म 'बेताब' थी. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, ये फिल्म सुपरहिट रही थी. ऐसे में एक्टर का डेब्यू सुपरहिट रहा था. फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 6.75 करोड़ रहा था. इसके बाद उनका करियर चल पड़ा था और उन्होंने लगातार 2 सुपरहिट और एक हिट फिल्म दी थी. इसमें 'पापा की दुनिया' (1988), 'त्रिदेव' (1989) और 'घायल' (1990) जैसी फिल्में शामिल हैं.

सनी देओल का करियर 1983 से 1993 तक बॉक्स ऑफिस के लिहाज से एक दम सही चला था. कोईमोई के अनुसार, इन 10 सालों में एक्टर ने महज एक एवरेज फिल्म दी थी. वो थी 'विश्वात्मा' (1992). इसका लाइफटाइम कलेक्शन 5.25 करोड़ रहा था. इसके बाद उनकी हिट, ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट के साथ ही फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला भी शुरू हो गया था. सनी देओल ने 2002 से 2022 तक लगातार फ्लॉप फिल्में दी थी. इन 20 सालों में सिर्फ एक फिल्म 'अपने' (2007) एवरेज और दूसरी 'यमला पगला दिवाना' सेमी हिट रही थी बाकी सब फ्लॉप साबित हुई थीं.  

यह भी पढ़ें: GDN से DC तक, इस हफ्ते थिएटर में रिलीज हुईं 4 साउथ फिल्में, जानें किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देंगी दस्तक

सनी देओल के करियर का टर्निंग पॉइंट

सनी देओल जहां 20 सालों से करियर में डाउन फॉल से गुजर रहे थे. लगातार फ्लॉप का सामना कर रहे थे. वहीं, उनकी किस्मत चमकी साल 2023 में जबकि उनकी फिल्म 'गदर 2' को रिलीज किया गया. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इसका लाइफटाइम कलेक्शन 525.45 करोड़ (नेट कलेक्शन) था. इसके बाद 'जाट' (नेट कलेक्शन 89.50 करोड़) आई और ये सेमी हिट रही. फिर 'बॉर्डर 2' को साल 2026 में रिलीज किया गया है, जो कि सुपरहिट साबित हुई. इसका लाइफटाइम कलेक्शन 341.70 करोड़ रहा.

Box Office: सनी देओल या इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर किसने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में?

सनी देओल की हिट और फ्लॉप फिल्में

कुल 61 फिल्में
सुपरहिट- 4 फिल्में
हिट- 6 फिल्में
ब्लॉकबस्टर- 4 फिल्में
सेमी हिट- 2
एवरेज- 3 फिल्में
फ्लॉप- 43 फिल्में

यह भी पढ़ें: नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें

इमरान हाशमी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

इसके साथ ही इमरान हाशमी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, सनी देओल ने अपने करियर में जितनी फ्लॉप फिल्में दी है उतनी तो इमरान हाशमी ने फिल्में की है. उन्होंने कुल 43 फिल्में की. लेकिन इसमें एक भी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं है.

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इमरान हाशमी ने अपने करियर की शुरुआत ही फ्लॉप फिल्म से की थी. उनकी पहली फिल्म 'फुटपाथ' (2003) थी, जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 4.15 करोड़ (नेट) था. उन्होंने 2003 से 2007 तक 5 सालों में लगातार फ्लॉप, एवरेज और सेमी हिट फिल्म दी थी. इन सालों में उन्होंने 9 फ्लॉप, 2 सेमी हिट और 4 एवरेज फिल्में दी. उनकी पहली हिट 'जन्नत' रही थी, जिसे साल 2008 में रिलीज किया गाय था. इसका लाइफटाइम कलेक्शन 30.10 करोड़ (नेट) रहा था.

इमरान हाशमी ने अपने फिल्मी करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. पहली हिट देने के बाद वो एक बार फिर से एवरेज, सेमी हिट और फ्लॉप फिल्मों में साल 2011 तक उलझे रहे. इसके बाद 2011 में 'मर्डर 2' और 'द डर्टी पिक्चर' हिट थी लेकिन आगे उन्होंने फिर से अब तक फ्लॉप और एवरेज फिल्मों की झड़ी लगा दी है. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, एक्टर ने 2011 के बाद अभी तक इन 15 सालों में एक भी हिट फिल्म नहीं दी है.


Box Office: सनी देओल या इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर किसने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में?

इमरान हाशमी की हिट और फ्लॉप फिल्में

इमरान हाशमी- 43 फिल्में
सुपरहिट- एक भी नहीं
हिट- 3 फिल्में
ब्लॉकबस्टर- एक भी नहीं
सेमी हिट- 4 फिल्में
एवरेज- 8 फिल्में
फ्लॉप- 25 फिल्में
डिजास्टर- 3 फिल्में

बहरहाल, इमरान हाशमी अब रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में देखना होगा कि वो अपनी इस फिल्म से डूबते करियर की नैया को पार लगा पाते हैं या नहीं. इमरान ने अपने करियर में 43 फिल्में की और सिर्फ 3 हिट फिल्में ही देने में कामयाब रह पाए. वहीं, सनी देओल ने अपने करियर में 61 फिल्में की लेकिन 4 सुपरहिट, 6 हिट और 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है. सनी का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बरकरार है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Sunny Deol BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: सनी देओल या इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर किसने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में?
सनी देओल या इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर किसने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में?
बॉलीवुड
14 August Movie Release: 'बंटवारा 1947' से 'आवारापन 2' तक, 14 अगस्त को 5 फिल्में मचाएंगी तहलका
'बंटवारा 1947' से 'आवारापन 2' तक, 14 अगस्त को 5 फिल्में मचाएंगी तहलका
बॉलीवुड
ए आर रहमान ने 'छावा' को बताया था प्रोपेगेंडा, मनोज मुंतशिर बोले- स्क्रिप्ट तो पढ़ी होगी
ए आर रहमान ने 'छावा' को बताया था प्रोपेगेंडा, मनोज मुंतशिर बोले- स्क्रिप्ट तो पढ़ी होगी
बॉलीवुड
300 करोड़ में बिकेंगे भंसाली की 'लव एंड वॉर' के राइट्स? रिलीज से 5 महीने पहले घमासान, रेस में कूदे ये 3 बड़े नाम
300 करोड़ में बिकेंगे भंसाली की 'लव एंड वॉर' के राइट्स? रिलीज से 5 महीने पहले घमासान
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
क्रिकेट
OTD: भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
इंडिया
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
इंडिया
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
'शुभेंदु अधिकारी ने...', ममता पर अटैक को लेकर अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप
इंडिया
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
इंडिया
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget