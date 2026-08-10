सनी देओल या इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर किसने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में?

Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का आपसी टकराव आम बात है. फिल्मों का अक्सर ही बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होता रहता है. स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर सनी देओल और इमरान हाशमी सिनेमाघरों में आमने-सामने होंगे. इस बार दर्शकों के पास रोमांटिक और देशभक्ति से ओत-प्रोत एक्शन फिल्म का ऑप्शन होगा. 14 अगस्त को 'बटवारा 1947' और 'आवारापन 2' को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसी बीच चलिए आपको बताते हैं दोनों स्टार्स में किसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी है.

सनी देओल की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

सनी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1983 में की थी और उनकी पहली फिल्म 'बेताब' थी. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, ये फिल्म सुपरहिट रही थी. ऐसे में एक्टर का डेब्यू सुपरहिट रहा था. फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 6.75 करोड़ रहा था. इसके बाद उनका करियर चल पड़ा था और उन्होंने लगातार 2 सुपरहिट और एक हिट फिल्म दी थी. इसमें 'पापा की दुनिया' (1988), 'त्रिदेव' (1989) और 'घायल' (1990) जैसी फिल्में शामिल हैं.

सनी देओल का करियर 1983 से 1993 तक बॉक्स ऑफिस के लिहाज से एक दम सही चला था. कोईमोई के अनुसार, इन 10 सालों में एक्टर ने महज एक एवरेज फिल्म दी थी. वो थी 'विश्वात्मा' (1992). इसका लाइफटाइम कलेक्शन 5.25 करोड़ रहा था. इसके बाद उनकी हिट, ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट के साथ ही फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला भी शुरू हो गया था. सनी देओल ने 2002 से 2022 तक लगातार फ्लॉप फिल्में दी थी. इन 20 सालों में सिर्फ एक फिल्म 'अपने' (2007) एवरेज और दूसरी 'यमला पगला दिवाना' सेमी हिट रही थी बाकी सब फ्लॉप साबित हुई थीं.

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सनी देओल के करियर का टर्निंग पॉइंट

सनी देओल जहां 20 सालों से करियर में डाउन फॉल से गुजर रहे थे. लगातार फ्लॉप का सामना कर रहे थे. वहीं, उनकी किस्मत चमकी साल 2023 में जबकि उनकी फिल्म 'गदर 2' को रिलीज किया गया. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इसका लाइफटाइम कलेक्शन 525.45 करोड़ (नेट कलेक्शन) था. इसके बाद 'जाट' (नेट कलेक्शन 89.50 करोड़) आई और ये सेमी हिट रही. फिर 'बॉर्डर 2' को साल 2026 में रिलीज किया गया है, जो कि सुपरहिट साबित हुई. इसका लाइफटाइम कलेक्शन 341.70 करोड़ रहा.

सनी देओल की हिट और फ्लॉप फिल्में

कुल 61 फिल्में

सुपरहिट- 4 फिल्में

हिट- 6 फिल्में

ब्लॉकबस्टर- 4 फिल्में

सेमी हिट- 2

एवरेज- 3 फिल्में

फ्लॉप- 43 फिल्में

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इमरान हाशमी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

इसके साथ ही इमरान हाशमी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, सनी देओल ने अपने करियर में जितनी फ्लॉप फिल्में दी है उतनी तो इमरान हाशमी ने फिल्में की है. उन्होंने कुल 43 फिल्में की. लेकिन इसमें एक भी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं है.

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इमरान हाशमी ने अपने करियर की शुरुआत ही फ्लॉप फिल्म से की थी. उनकी पहली फिल्म 'फुटपाथ' (2003) थी, जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 4.15 करोड़ (नेट) था. उन्होंने 2003 से 2007 तक 5 सालों में लगातार फ्लॉप, एवरेज और सेमी हिट फिल्म दी थी. इन सालों में उन्होंने 9 फ्लॉप, 2 सेमी हिट और 4 एवरेज फिल्में दी. उनकी पहली हिट 'जन्नत' रही थी, जिसे साल 2008 में रिलीज किया गाय था. इसका लाइफटाइम कलेक्शन 30.10 करोड़ (नेट) रहा था.

इमरान हाशमी ने अपने फिल्मी करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. पहली हिट देने के बाद वो एक बार फिर से एवरेज, सेमी हिट और फ्लॉप फिल्मों में साल 2011 तक उलझे रहे. इसके बाद 2011 में 'मर्डर 2' और 'द डर्टी पिक्चर' हिट थी लेकिन आगे उन्होंने फिर से अब तक फ्लॉप और एवरेज फिल्मों की झड़ी लगा दी है. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, एक्टर ने 2011 के बाद अभी तक इन 15 सालों में एक भी हिट फिल्म नहीं दी है.





इमरान हाशमी की हिट और फ्लॉप फिल्में

इमरान हाशमी- 43 फिल्में

सुपरहिट- एक भी नहीं

हिट- 3 फिल्में

ब्लॉकबस्टर- एक भी नहीं

सेमी हिट- 4 फिल्में

एवरेज- 8 फिल्में

फ्लॉप- 25 फिल्में

डिजास्टर- 3 फिल्में

बहरहाल, इमरान हाशमी अब रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में देखना होगा कि वो अपनी इस फिल्म से डूबते करियर की नैया को पार लगा पाते हैं या नहीं. इमरान ने अपने करियर में 43 फिल्में की और सिर्फ 3 हिट फिल्में ही देने में कामयाब रह पाए. वहीं, सनी देओल ने अपने करियर में 61 फिल्में की लेकिन 4 सुपरहिट, 6 हिट और 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है. सनी का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बरकरार है.