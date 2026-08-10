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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?

आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?

BSP Rally News: हाथरस के सादाबाद में बसपा नेता आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला बोला. अखिलेश को अंकल कहा और राहुल की संविधान राजनीति पर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 10 Aug 2026 05:12 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सोमवार को हाथरस के सादाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर तीखे बयान दिए. आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को ‘अंकल’ कहकर संबोधित किया और राहुल गांधी की संविधान वाली राजनीति पर सवाल उठाए.

आकाश आनंद ने मंच से कहा कि उनकी उम्र 30 साल है, जबकि अखिलेश यादव करीब 50 साल के हैं. उन्होंने कहा कि 50 साल के व्यक्ति को अंकल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे. उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वाले नारे पर भी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव समय और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से पीडीए की परिभाषा बदलते रहते हैं. आकाश आनंद ने सपा सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था और दंगों को लेकर भी सवाल उठाए.

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राहुल गांधी की संविधान वाली राजनीति पर हमला

बसपा नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक किताब लेकर घूमते हैं और संविधान की बात करते हैं, लेकिन अगर उस किताब को पलटकर देखा जाए तो उसके पन्ने खाली नजर आएंगे. आकाश आनंद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी वही नीतियां लागू की जा रही हैं, जिनके लिए भाजपा सरकारों पर विपक्ष हमला करता है. उन्होंने कहा कि केवल संसद में संविधान की बात करने से काम नहीं चलेगा, उसे जमीन पर लागू करना होगा.

भाजपा सरकार पर भी साधा निशाना

आकाश आनंद ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि एथेनॉल और पेट्रोल के नाम पर महंगाई बढ़ रही है. उन्होंने एक्सप्रेस-वे निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए और दावा किया कि मायावती सरकार के समय बेहतर काम हुए थे. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने काम से ज्यादा विज्ञापन पर ध्यान दिया है. आकाश आनंद ने बेरोजगारी, सरकारी पदों की रिक्तियों और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा.

सादाबाद सीट से बसपा प्रत्याशी का ऐलान

रैली के दौरान आकाश आनंद ने सादाबाद विधानसभा सीट से डॉ. अविन शर्मा को बसपा प्रत्याशी घोषित किया. इससे पहले पार्टी मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से भी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है.  गौरतलब है कि आकाश आनंद लंबे समय बाद चुनावी मंच पर सक्रिय नजर आए हैं. इससे पहले 2024 में दिए गए एक बयान को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मायावती ने उन्हें कुछ समय के लिए जिम्मेदारियों से हटा दिया था. हालांकि बाद में उन्हें फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 10 Aug 2026 05:12 PM (IST)
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Hathras News UP NEWS
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