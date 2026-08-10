14 August Movie Release: 'बंटवारा 1947' से 'आवारापन 2' तक, 14 अगस्त को 5 फिल्में मचाएंगी तहलका
14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचने वाला है. कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं. 'बंटवारा 1947' से लेकर 'आवारापन 2' तक रिलीज होने वाली हैं.
14 अगस्त फिल्म लवर्स के लिए काफी खास होने वाला है. एक तरफ सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर ललकारेंगे. वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी का जुनूनी अवतार देखने को मिलेगा. इमरान को फिर से रोमांटिक रोल में देखा जाएगा. वहीं साउथ स्टार सूर्या भी अपना चार्म फैलाने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं 14 अगस्त को कौन-कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं.
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'बंटवारा 1947'
फिल्म में सनी देओल लीड रोल निभा रहे हैं. इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने बनाया है. फिल्म में सनी देओल के अपोजिट प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म को लेकर बहुत बज है. आमिर खान फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. सनी देओल एक बार फिर अपना एक्शन अवतार दिखाएंगे. इस फिल्म से फैंस को बहुत उम्मीदें हैं. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने की उम्मीद है. फिल्म थिएटर में रिलीज होगी.
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'आवारापन 2'
इस फिल्म में इमरान हाशमी नजर आएंगे. फिल्म को मुकेश भट्ट ने प्रेजेंट किया है. विशेष भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में इमरान हाशमी को जुनूनी अवतार में देख पाएंगे. वो बदले की आग में जलते हुए दिखेंगे. फिल्म में दिशा पाटनी, शबाना आजमी जैसे स्टार्स भी होंगे. फिल्म में वो शिवम पंडित के रोल में हैं. फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है. ये रोमांटिक ड्रामा है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. थिएटर में इस फिल्म का मजा ले पाएंगे. 'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' के बीच में क्लैश होगा.
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'विश्वनाथ एंड सन्स'
इस फिल्म में सूर्या लीड रोल में हैं. फिल्म तमिल और तेलुगू में रिलीज होगी. ये फैमिली ड्रामा है. इसमें रोमांस भी देखने को मिलेगा. फिल्म में ममिथा बैजू, रवीना टंडन, राधिका सरथकुमार जैसे स्टार्स होंगे. फिल्म को वेंकी अटलुरी ने डायरेक्ट किया है. सूर्या की साउथ में तगड़ी फैन फॉलोइंग है. ऐसे में इस फिल्म से भी शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं. फिल्म थिएटर में रिलीज होगी.
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Makutam
ये एक्शन ड्रामा है. इसे विशाल कृष्णा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में विशाल, अंजलि और दुशारा विजयनजैसे स्टार्स हैं. फिल्म का म्यूजिक जी वी प्रकाश कुमार ने दिया है. फिल्म को आप थिएटर में देख पाएंगे.
'भारत भाग्य विधाता'
कंगना रनौत की ये फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' थिएटर के बाद अब ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी. फिल्म को आप जी 5 पर देख पाएंगे. इस फिल्म को मनोज तपाड़िया ने डायरेक्ट किया. फिल्म में कंगना के अलावा गिरिजा ओक, स्मिता तंबे और शुहिता थत्ते जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को रिव्यूज अच्छे मिले थे. लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने 6.697 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. इस फिल्म में कंगना नर्स के रोल में थीं.