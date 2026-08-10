मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें

नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें

'ऑपरेशन सफेद सागर' ओटीटी पर आते ही छा गई है. ये नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. इसे काफी पसंद किया जा रहा है. ऐसे में चलिए बताते हैं आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Aug 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

Operation Safed Sagar:  ओटीटी पर कई बार ऐसी सीरीज और फिल्में रिलीज होती हैं, जो दर्शकों के दिलों में घर कर जाती हैं. कई सीन्स भी ऐसे होते हैं, जिसे जहन से निकाल पाना भी मुश्किल होता है. ऐसे में इस हफ्ते सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' को रिलीज किया गया, जिसने नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 पर कब्जा जमा लिया. इसमें करगिल युद्ध की वो कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसके बारे में कम ही लोगों ने देखा और सुना होगा. इसमें एयरफोर्स की उस साहस भरी स्टोरी को दिखाया गया है. चलिए बताते हैं इसे देखने की 5 वजहों के बारे में.

करगिल युद्ध के जांबाज हीरो की अनकही कहानी

'ऑपरेशन सफेद सागर' 6 एपिसोड की एक बेहतरीन सीरीज है, जिसमें करगिल युद्ध के जांबाज हीरोज की अनकही कहानी देखने के लिए मिलती है. अभी तक आपने करगिल का ग्राउंड बैटल देखा होगा. करगिल पर जितनी भी फिल्में और सीरीज आई हैं, सब में अभी तक ग्राउंड बैटल का ही जिक्र किया गया. लेकिन कम ही लोगों को करगिल में एयरफोर्स के योगदान के बारे में पता होगा. 'ऑपरेशन सफेद सागर' में दिखाया गया है कि वायु सेना ने जीपीएस और मैपिंग के जरिए 15000-18000 फीट पर फ्लाई करके दुश्मनों के ठिकाने का पता लगाया था और फिर ग्राउंड पर मौजूद सेना को गाइड किया था.

यह भी पढ़ें: GDN से DC तक, इस हफ्ते थिएटर में रिलीज हुईं 4 साउथ फिल्में, जानें किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देंगी दस्तक

इतना ही नहीं, जब करगिल में लगातार भारतीय सेना के जवान शहीद हो रहे थे तो इस बीच वायु सेना की टीम 'गोल्डन एरो' ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था और मैपिंग वाले MIG से बॉम्बिंग की थी. करगिल में एयरफोर्स का ये योगदान और लड़ाई का ये पहलू देखने लायक है. इसमें पाकिस्तान के दोगलेपन का भी खुलासा होता है.

जिम्मी शेरगिल और सिद्धार्थ की जोड़ी

सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' में जिम्मी शेरगिल और एक्टर सिद्धार्थ लीड रोल में हैं. इसमें दोनों की जोड़ी और दोस्ती देखने लायक है. जिम्मी ने विंग कमांडर पी.एस. ढानोआ (टोनी ढानोआ) का रोल प्ले किया है तो सिद्धार्थ स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की भूमिका में हैं. सीरीज में दोनों की दोस्ती भी कमाल की दिखाई गई है. इनकी जोड़ी की ये पहली फिल्म है, जिसमें दोनों ही कलाकारों ने फैंस और दर्शकों का दिल जीत लिया है. सिद्धार्थ और जिम्मी ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है. आपको बता दें कि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और  विंग कमांडर पी.एस. ढानोआ (टोनी ढानोआ) का करगिल युद्ध में बड़ा योगदान रहा था. अजय आहूजा इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं.

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netflix India (@netflix_in) द्वारा साझा की गई पोस्ट

यह भी पढ़ें: नेटफ्लिक्स की आते ही नंबर 1 की छीनी कुर्सी, कर रही ट्रेंड, बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 41% प्रॉफिट

कलाकारों की एक्टिंग

इतना ही नहीं, 'ऑपरेशन सफेद सागर' में बाकी कलाकारों की कास्टिंग भी कमाल की गई है. सभी ने अपने किरदारों को जिया है. फिल्म में एक्टर अभय वर्मा फ्लाइंग ऑफिसर आर.एस. धारीवाल (धली), मिहिर आहूजा, फ्लाइंग ऑफिसर सी.एच. बालगोविंदा रेड्डी (बाल्डी), अर्णव भसीन फ्लाइंग ऑफिसर अमित 'गुफी' गुप्ता के साथ ही दीया मिर्जा, प्राजक्ता कोहली और आदिल हुसैन जैसे कलाकार भी अहम रोल में थे. इन एक्टर्स ने अपने किरदार के साथ न्याय ही नहीं किया बल्कि सीरीज में देखने के लिए मिला कि उन्होंने इसे जिया. भले की स्क्रीन स्पेस इनके पास कम रहा हो लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम किया वो स्क्रीन पर देखने लायक है.

शानदार डायरेक्शन- सीधी बात नो बकवास

देशभक्ति से लबरेज सीरीज या फिल्म को दिखाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है. ऊपर जब कोई ऐसी कहानी दिखाई जा रही हो, जो लोगों को दिलों के बेहद करीब हो तो वहां डायरेक्टर्स के लिए काम और मुश्किल हो जाता है कि फैक्चुअली और विजुअली चीजें कुछ गड़बड़ ना हो. ऐसे में 'ऑपरेशन सफेद सागर' की स्टोरी टेलिंग कमाल की रही है. इसे दिखाने का जिम्मा डायरेक्टर ओनी सेन ने लिया था और उन्होंने इसे बेहद ही सरल तरीके से पर्दे पर उतारा. 

यह भी पढ़ें: 'टॉक्सिक' बनेगी यश की हिंदी की दूसरी हाईएस्ट ओपनर, KGF2 का तोड़ पाएगी रिकॉर्ड?

इसमें करगिल में वायु सेना के योगदान के हर पहलुओं को दिखाया गया है, जो कमाल का है. इसमें उन्होंने ग्राउंड बैटल से लेकर पाकिस्तान का असली चेहरा तक को अच्छे से दिखाया. सीरीज में पुराने फुटेज और वीडियोज का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि विजुअली कहानी में जान डालने का काम करते हैं. इसे दर्शक करगिल युद्ध को महसूस कर पाते हैं. आसान शब्दों में कहें तो डायरेक्टर ओनी सेन ने सीधी बात की बिना किसी लाग लपेट के.

नॉलेजफुल जानकारियां

इतना ही नहीं, 'ऑपरेशन सफेद सागर' में कई नॉलेज फुल जानकारियां भी देखने के लिए मिलती हैं कि कैसे लगातार निराशा मिलने की वजह से इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था. लेकिन फिर जीपीएस और मैपिंग के जरिए वायु सेना ने बॉम्बिंग का फैसला किया. फोटो कैप्चर करने वाले मिग में बॉम्ब फिट किए गए और दुश्मनों के ठिकानों पर बॉम्ब बादलों से गिराए गए. रात के अंधेरे में मिग से बॉम्बिंग की गई. करगिल युद्ध में ही ये सारे एक्सपेरिमेंट पहली बार किए गए थे, जो कि इस सीरीज में दिखाया गया है.

कुल मिलाकर, अगर आपने काफी समय से कोई अच्छी और ऑरिजन सीरीज या फिल्म नहीं देखी है तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है. वहीं, अगर आप करगिल युद्ध की स्टोरीज जानने के लिए बेहद ही उतावले रहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी हो सकती है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Netflix Operation Safed Sagar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
ओटीटी
GDN से DC तक, इस हफ्ते थिएटर में रिलीज हुईं 4 साउथ फिल्में, जानें किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देंगी दस्तक
इस हफ्ते थिएटर में रिलीज हुईं 4 साउथ फिल्में, जानें किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देंगी दस्तक
ओटीटी
OTT Release This Week: 'कॉकटेल 2' से 'भारत भाग्य विधाता' तक, इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो रही 12 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
'कॉकटेल 2' से 'भारत भाग्य विधाता' तक, इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो रही 12 फिल्में-सीरीज
ओटीटी
तेज प्रताप यादव का दावा- पार्टी पर हो गया था जयचंद लोगों का कब्जा, बोले- हमें साइड लाइन किया
तेज प्रताप यादव का दावा- पार्टी पर हो गया था जयचंद लोगों का कब्जा, बोले- हमें साइड लाइन किया
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन के हमले में 19 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
यूक्रेन के हमले में 19 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
क्रिकेट
श्रीलंका टेस्ट सीरीज में किस IPL टीम के कितने खिलाड़ी? GT टीम के सबसे ज्यादा प्लेयर
श्रीलंका टेस्ट सीरीज में किस IPL टीम के कितने खिलाड़ी? GT टीम के सबसे ज्यादा प्लेयर
टेलीविजन
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया, घरवालों को बिना बताए किया 900 किलोमीटर का सफर
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया
इंडिया
संसद परिसर में दूध-पानी के साथ प्रदर्शन, सांसदों के अनोखे अंदाज की तस्वीरें
संसद परिसर में दूध-पानी के साथ प्रदर्शन, सांसदों के अनोखे अंदाज की तस्वीरें
इंडिया
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस तैयार, सपा ने फंसाया पेंच; अखिलेश यादव के बयान से मिले संकेत
कांग्रेस तैयार, सपा ने फंसाया पेंच; अखिलेश यादव के बयान से मिले संकेत
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget