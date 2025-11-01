हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किसिंग सीन करने में एक्टर की हुई हालत खराब, पत्नी से मांगी इजाजत, फिर जो हुआ दुनिया ने देखा

किसिंग सीन करने में एक्टर की हुई हालत खराब, पत्नी से मांगी इजाजत, फिर जो हुआ दुनिया ने देखा

गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाते हैं. इन दिनों दोनों को रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में देखा जा रहा है, जहां दोनों जमकर धमाल मचा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 06:33 PM (IST)
गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाते हैं. इन दिनों दोनों को रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में देखा जा रहा है, जहां दोनों जमकर धमाल मचा रहे हैं.

देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी एक वक्त था जब छोटे पर्दे पर राम और सीता बनकर छा गए थे.इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने बहुत प्यार दिय़ा था. साथ ही रियल लाइफ में भी ये जोड़ी खूब पसंद की जाती है.

देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी इन दिनों पति पत्नी और पंगा में धमाल मचा रहे हैं, जहां दोनों आए दिन अपनी पर्नसल लाइफ को लेकरनए-नए खुलासे करते रहते हैं.
देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी इन दिनों पति पत्नी और पंगा में धमाल मचा रहे हैं, जहां दोनों आए दिन अपनी पर्नसल लाइफ को लेकरनए-नए खुलासे करते रहते हैं.
हालांकि, हाल ही में देबिना को मनीषा रानी के यूट्यूब शो बकलोल बातें में देखा गया, जहां उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़े ऐसे राज का खुलासा किया, जिसे जान उनके फैंस हैरान रह जाएंगे.
हालांकि, हाल ही में देबिना को मनीषा रानी के यूट्यूब शो बकलोल बातें में देखा गया, जहां उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़े ऐसे राज का खुलासा किया, जिसे जान उनके फैंस हैरान रह जाएंगे.
देबिना ने कहा कि ये मैं पहली बार बता रही हूं. गुरमीत साउथ अफ्रीका में थे. टीवी पर किसिंग सीन नहीं हुआ करते थे. बस आप चेहरे के पास जाओ और फिर म्यूजिक बजने लगता था.
देबिना ने कहा कि ये मैं पहली बार बता रही हूं. गुरमीत साउथ अफ्रीका में थे. टीवी पर किसिंग सीन नहीं हुआ करते थे. बस आप चेहरे के पास जाओ और फिर म्यूजिक बजने लगता था.
देबिना ने कहा लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता है. गुरमीत साउथ अफ्रीका में अपनी पहली फिल्म की शूटिंग करने गए थे. उन्होंने मुझे फोन कर कहा कि अभी किसिंग सीन होने वाला है.
देबिना ने कहा लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता है. गुरमीत साउथ अफ्रीका में अपनी पहली फिल्म की शूटिंग करने गए थे. उन्होंने मुझे फोन कर कहा कि अभी किसिंग सीन होने वाला है.
गुरमीत ने फोन पर कहा कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है. देबिना ने बताया कि उन्होंने अपने पति से कहा कि याद करो तुम मुंबई आए क्यों थे. उन्होंने आगे गुरमीत से कहा कि अगर तुम हॉलीवुड में जाओगे तो शायद और भी कुछ करना पड़े, ऐसे कहकर अपने पति को मोटिवेट किया.
गुरमीत ने फोन पर कहा कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है. देबिना ने बताया कि उन्होंने अपने पति से कहा कि याद करो तुम मुंबई आए क्यों थे. उन्होंने आगे गुरमीत से कहा कि अगर तुम हॉलीवुड में जाओगे तो शायद और भी कुछ करना पड़े, ऐसे कहकर अपने पति को मोटिवेट किया.
देबिना ने कहा कि ऐसा किसिंग सीन देना कि लगे रियल है. इस मौके को अच्छे से भुनाओ, ऐसा ना लगे कि तुम झिझक रहे हो.
देबिना ने कहा कि ऐसा किसिंग सीन देना कि लगे रियल है. इस मौके को अच्छे से भुनाओ, ऐसा ना लगे कि तुम झिझक रहे हो.
देबिना ने कहा कि मैंने गुरमीत को बोला, मैं कुछ नहीं सोच रही, मुझे बुरा नहीं लगेगा. गुरमीत ने इतने अच्छे से रोमांटिक सीन पर्दे पर दिया कि वो छा गए.
देबिना ने कहा कि मैंने गुरमीत को बोला, मैं कुछ नहीं सोच रही, मुझे बुरा नहीं लगेगा. गुरमीत ने इतने अच्छे से रोमांटिक सीन पर्दे पर दिया कि वो छा गए.
Published at : 01 Nov 2025 06:33 PM (IST)
