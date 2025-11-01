एक्सप्लोरर
किसिंग सीन करने में एक्टर की हुई हालत खराब, पत्नी से मांगी इजाजत, फिर जो हुआ दुनिया ने देखा
गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाते हैं. इन दिनों दोनों को रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में देखा जा रहा है, जहां दोनों जमकर धमाल मचा रहे हैं.
देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी एक वक्त था जब छोटे पर्दे पर राम और सीता बनकर छा गए थे.इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने बहुत प्यार दिय़ा था. साथ ही रियल लाइफ में भी ये जोड़ी खूब पसंद की जाती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Nov 2025 06:33 PM (IST)
टेलीविजन
6 Photos
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
टेलीविजन
7 Photos
अर्जुन के बर्थडे बैश में रवि-सरगुन समेत इन स्टार्स ने भी मचाया धमाल, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
8 Photos
गौरव खन्ना की वाइफ की 8 तस्वीरें: सोशल मीडिया क्वीन हैं आकांक्षा, यहां देखें सिजलिंग लुक
टेलीविजन
7 Photos
शहनाज गिल को सपोर्ट करने ‘इक्क कुड़ी’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे ‘बिग बॉस 13’ के ये कंटेस्टेंट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
ओटीटी
'निशानची' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, तो OTT ने कमाई का नया तरीका निकाल लिया
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion