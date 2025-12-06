हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनBigg Boss 19: अपने अमीरी की गुणगान गाने वाली तान्या मित्तल करती हैं इतनी कमाई, जानिए कैसे हुई अमीर

बिग बॉस 19 के फिनाले में महज चंद घंटे ही बचे हैं. शो को उसके टॉप 5 कंटेस्टेंट्स भी मिल चुके हैं. इस सीजन में तान्या मित्तल शो के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 06:45 PM (IST)
बिग बॉस 19 में जब तान्या मित्तल ने एंट्री मारी थी तो उनकी बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया था. तान्या ने बताय़ा था कि वो 800 साड़ियां लेकर आई हैं और हर दिन तीन साड़ी बदलेंगी.

तान्या मित्तल ने खुद को बदलावा प्रेमी बताया और मजाक-मजाक में बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट बन बैठीं. कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल किया तो किसी को उनकी ये पर्सनैलिटी काफी पसंद आई.
सीजन की शुरुआत से ही तान्या को लग्जरी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते हुए देखा गया है. उन्होंने ताज महल के पीछे कॉफी पीने से लेकर 150 बॉडीगार्ड रखने तक कई बड़े दावे किए हैं.
लेकिन, 7 स्टार होटल जैसे घर में रहने वाली तान्या मित्तल क्या उतनी ही अमीर हैं, जितना वो खुद को बताती हैं. चलिए जानते हैं उनकी नेटवर्थ के बारे में..
अपनी अमीरी का गुणगान करने वाली तान्या मित्तल के इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं. इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर भी उनका शानदार फैन बेस है.
रिपोर्ट के अनुसार तान्या हर महीने 6 लाख रुपये की कमाई करती हैं. उनकी ये कमाई ब्रांड कोलैबोरेशन, प्रचार और फैशन बिजनेस से होती है.
तान्या मित्तल की नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये है.उनके पास लग्जरी कारें, बड़े ब्रांड की साड़ियां और दूसरे महंगे आइटम हैं.
19 साल की उम्र में तान्या ने अपना ब्रांड हैंडमेड लव बाय तान्या शुरू किया था. इसमें वो साड़िया, हैंड बैग्स और अन्य एसेसरीज बेचती हैं.
Published at : 06 Dec 2025 06:45 PM (IST)
Bigg Boss 19 Tanya Mittal

