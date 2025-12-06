एक्सप्लोरर
Bigg Boss 19: अपने अमीरी की गुणगान गाने वाली तान्या मित्तल करती हैं इतनी कमाई, जानिए कैसे हुई अमीर
बिग बॉस 19 के फिनाले में महज चंद घंटे ही बचे हैं. शो को उसके टॉप 5 कंटेस्टेंट्स भी मिल चुके हैं. इस सीजन में तान्या मित्तल शो के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक रही हैं.
बिग बॉस 19 में जब तान्या मित्तल ने एंट्री मारी थी तो उनकी बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया था. तान्या ने बताय़ा था कि वो 800 साड़ियां लेकर आई हैं और हर दिन तीन साड़ी बदलेंगी.
Published at : 06 Dec 2025 06:45 PM (IST)
Tags :Bigg Boss 19 Tanya Mittal
