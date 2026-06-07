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पति संग रोमांटिक हुईं प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना, शेयर की क्यूट तस्वीरें, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
करिश्मा तन्ना जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने पति के साथ बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए क्यूट तस्वीरें शेयर की हैं. आइए देखते हैं फोटोज.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना जल्द ही मां बनने वाली हैं. इन दिनों वो अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी को खूब एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने पति के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया.
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Published at : 07 Jun 2026 03:24 PM (IST)
Tags :Karishma Tanna
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